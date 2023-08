Nekad donje rublje, a danas boce, pa čak i ribe: Slavne face koje su gađali na pozornici

U potpunoj euforiji što su tako blizu pjevaču ili pjevačici koju obožavaju, fanovi su oduvijek imali običaj obasuti pozornicu ružama, plišanim igračkama – i naravno, čipkastim donjim rubljem. Izbor predmeta koje su obožavatelji bacali na izvođače ponekad je bio i pomalo bizaran - tako je, na prmjer, Alex Turner, pjevač benda 'Arctic Monkeys’, bio počašćen time da ga pogodi čarapa nekog poludjelog obožavatelja.

No, novi trend koji se u posljednje vrijeme počeo širiti svijetom nešto je sasvim drugo: predmeti koji se bacaju na izvođače mogu ih ozbiljno ozlijediti, a cilj takvih postupaka ponekad je i omalovažavanje. Ova praksa koja je za svaku osudu postala je, nažalost, popularna i kod nas pa je tako nedavno pjevaču Alenu Vitasoviću prilikom njegove izvedbe u glavu doletjela riba, a još je gore prošao popularni reper Grše na kojeg je publika bacala boce.

Srećom, u spomenutim incidentima nije bilo ozlijeđenih, ali neke svjetske slavne face morale su nakon svojih nastupa potražiti liječničku pomoć, dok su drugi bili prisiljeni prekinuti koncert. Zato ne čudi kako su neki od njih počeli i javno progovarati o ovom problemu, među njima i pjevačica Adele.

"Jeste li primijetili kako ljudi kao da zaboravljaju j…ni bonton tijekom nastupa u Americi, samo bacaju sr…a na pozornicu. Jeste li vidjeli to? J…no te izazivam. Samo se usudi baciti nešto na mene", kazala je s pravom ogorčena pjevačica tijekom svog nedavnog nastupa na showu 'Weekends With Adele', u Las Vegasu, prenosi People.

Pjevačica Billie Eilish također se osvrnula na ovaj suludi fenomen:

"Gađaju me stvarima na pozornici otprilike šest godina, ne znam zašto je ovo nešto novo. Ljudi se jednostavno uzbude, ali to može biti opasno“, kazala je u intervjuu za The Hollywood Reporter.

Eilish možda već ima iskustva s poludjelim fanovima, ali sljedeće zvijezde tek su ovog ljeta doživjele 'kišu letećih objekta' na pozornici: