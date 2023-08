Nekad donje rublje, a danas boce, pa čak i ribe: Slavne face koje su gađali na pozornici

U potpunoj euforiji što su tako blizu pjevaču ili pjevačici koju obožavaju, fanovi su oduvijek imali običaj obasuti pozornicu ružama, plišanim igračkama – i naravno, čipkastim donjim rubljem. Izbor predmeta koje su obožavatelji bacali na izvođače ponekad je bio i pomalo bizaran - tako je, na prmjer, Alex Turner, pjevač benda 'Arctic Monkeys’, bio počašćen time da ga pogodi čarapa nekog poludjelog obožavatelja.

No, novi trend koji se u posljednje vrijeme počeo širiti svijetom nešto je sasvim drugo: predmeti koji se bacaju na izvođače mogu ih ozbiljno ozlijediti, a cilj takvih postupaka ponekad je i omalovažavanje. Ova praksa koja je za svaku osudu postala je, nažalost, popularna i kod nas pa je tako nedavno pjevaču Alenu Vitasoviću prilikom njegove izvedbe u glavu doletjela riba, a još je gore prošao popularni reper Grše na kojeg je publika bacala boce.

Srećom, u spomenutim incidentima nije bilo ozlijeđenih, ali neke svjetske slavne face morale su nakon svojih nastupa potražiti liječničku pomoć, dok su drugi bili prisiljeni prekinuti koncert. Zato ne čudi kako su neki od njih počeli i javno progovarati o ovom problemu, među njima i pjevačica Adele.

"Jeste li primijetili kako ljudi kao da zaboravljaju j…ni bonton tijekom nastupa u Americi, samo bacaju sr…a na pozornicu. Jeste li vidjeli to? J…no te izazivam. Samo se usudi baciti nešto na mene", kazala je s pravom ogorčena pjevačica tijekom svog nedavnog nastupa na showu 'Weekends With Adele', u Las Vegasu, prenosi People.

Pjevačica Billie Eilish također se osvrnula na ovaj suludi fenomen:

"Gađaju me stvarima na pozornici otprilike šest godina, ne znam zašto je ovo nešto novo. Ljudi se jednostavno uzbude, ali to može biti opasno“, kazala je u intervjuu za The Hollywood Reporter.

Eilish možda već ima iskustva s poludjelim fanovima, ali sljedeće zvijezde tek su ovog ljeta doživjele 'kišu letećih objekta' na pozornici:

Cardi B

Tijekom njenog nedavnog nastupa u Las Vegasu jedna je osoba u publici bacila svoje piće na repericu Cardi B.

Slavna je glazbenica najprije ostala u šoku, no zatim je, u bijesu, jednom rukom zgrabila mikrofon i bacila ga u publiku. Nagrađivana je 30-godišnja reperica navodno kasnije i vikala na osobu koja se usudila baciti bocu, a o incidentu je kasnije pisala na svom profilu društvene mreže X.

Pink

Potpuno bizaran incident dogodio se ne koncertu mega popularne pjevačice Pink ljetos u Londonu.

Posjetitelj koncerta bacio je nešto što je izgledalo kao vrećica s pepelom kremirane preminule osobe. Iako vrećica nije pogodila Pink, pjevačica ju je podigla i djelovala zapanjeno, prestala je pjevati te se obratila obožavatelju koji je vrećicu i bacio:

"Ovo je tvoja mama?", upitala je držeći vrećicu u ruci te je zbunjeno dodala: „Ne znam kako da se osjećam zbog ovoga.“

Harry Styles

Nekadašnji pjevač popularnog benda One Direction nastupio je u Beču ovoga srpnja. Tijekom njegova nastupa netko iz publike pogodio ga je ravno u lice neidentificiranim predmetom. Styles se uhvatio za oko te je zateturao. Incident se dogodio pred kraj samog koncerta pa je pjevač, na sreću svojih obožavatelja, odlučio ostati na pozornici do kraja nastupa.

Drake

Tijekom prvog nastupa u sklopu turneje 'It's All a Blur', početkom srpnja, slavnog je glazbenika netko iz publike gađao mobitelom.

Prema snimci objavljenoj na društvenim mrežama, Drake je pjevao usporenu verziju pjesme 'So Anxious', kada je telefon poletio zrakom prema njemu. Čini se da je Drake skoro bio uhvatio telefon, ali je predmet ipak udario u njegovu ruku.

Bebe Rexha

Glazbenica poznata po hitovima kao što su 'I'm Good' i 'In the Name of Love' također je bila gađana 'letećim mobitelom'.

Tijekom svog nastupa u New Yorku ovog lipnja, Rexhu je telefon udario u lice. Na snimci koja kruži internetom vidi se kako je slavna pjevačica pala na koljena dok su ostali izvođači na pozornici požurili u pomoć. Zbog ozljeda je prevezena u bolnicu, a kasnije je na svom profilu objavila fotografije i video s modricama na oku.

Ovog puta pronađen je i počinitelj, riječ je o 27-godišnjaku koji je, naravno, i uhićen.

"Kao obožavatelj, jedina namjera gospodina Malvagne bila je da gospođa Rexha fotografira fotografije njegovim mobitelom i vrati ga kao uspomenu", kazao je njegov odvjetnik, Todd Spodek.

Ava Max

Tijekom svog nastupa u Los Angelesu ovog lipnja pjevačica poznata po hitu 'Sweet but Psycho' od jednog je 'obožavatelja' dobila pljusku. Na snimci koja je objavljena na internetu vidi se muškarac na pozornici koji je pljusnuo pjevačicu po licu prije no što su ga zgrabili zaštitari. Unatoč napadu, 29-godišnja Max je nastavila sa svojom izvedbom, no kasnije je izjavila na Twitteru:

“Ošamario me tako jako da mi je ogrebao unutrašnjost oka. On više nikada neće doći na nastup, hvala obožavateljima što su bili spektakularni večeras u LA-u!!"