'Osjećao sam se kao komad mesa': Ovim zvijezdama rečeno je da smršave žele li uspjeti

Nerealni standardi ljepote i dalje su uvelike prisutni u našem društvu, a posebice do izražaja dolaze u svijetu šoubiznisa. Brojne se zvijezde iz filmske i glazbene industrije suočavaju s velikim pritiskom, osobito kad je riječ o fizičkom izgledu, a mnogi su o tome odlučili i javno progovoriti.

Iako glumci ponekad moraju izgubiti velik broj kilograma za određene uloge, mnoge poznate osobe otkrile su kako su se tijekom svoje karijere morale nositi s brojnim predrasudama i kritikama po pitanju svog izgleda i tjelesne težine. Nekima su rekli da moraju smršavjeti žele li uspjeti u Hollywoodu ili pak ako žele dobiti određenu ulogu.

Nerijetko producenti i redatelji od glumaca traže da promijene svoj izgled kako bi udovoljili zahtjevima za određene uloge, a s takvim se pritiscima na putu do slave češće suočavaju žene. Ipak, ponekad se i od muškaraca traže da smršave. Tako je, primjerice, britanski glumac Sam Claflin rekao da, iako je ženama gore, i muškarci su pod velikim pritiskom. I zvijezda serije 'Glee', Amber Riley, istaknula je kako je u Hollywoodu teško uspjeti upravo radi takvih nerealnih standarda ljepote.

U nastavku smo izdvojile samo neke od danas velikih zvijezda kojima je rečeno da moraju poboljšati svoj izgled i 'poraditi' na svojoj tjelesnoj težini žele li postati slavni.

Florence Pugh

Mlada britanska zvijezda u usponu, glumica Florence Pugh, počela je graditi zaista impresivnu karijeru, no i ona se na početku morala suočiti s brojnim predrasudama po pitanju svog izgleda i tjelesne težine. Kada je imala 19 godina, rečeno joj je da mora promijeniti svoj izgled želi li dobiti ulogu.

'Željeli su promijeniti sve na meni, od moje težine, izgleda, oblika lica pa to obrva, no to nije bilo ono što sam ja željela niti sam htjela raditi u takvoj industriji', priznala je Florence.

Glumica koju ćemo uskoro gledati u Nolanovom filmskom hitu, 'Oppenheimer', nije odustala te je kasnije uspjela pronaći i dobiti one uloge tijekom kojih nije osjećala takav pritisak i radi kojih se opet zaljubila u filmsku umjetnost.

Jennifer Lawrence

Iako izgleda besprijekorno, popularna mlada glumica i oskarovka otkrila je kako se ljude u filmskoj industriji često ponižava i degradira samo na temelju izgleda ili tjelesne težine. Priznala je i da su od nje producenti tražili da smršavi:

'Kada sam bila puno mlađa i tek sam počinjala, producenti su od mene tražili da smršavim sedam kilograma u dva tjedna', otkrila je Jennifer te dodala da se radi toga osjećala 'zarobljeno', no danas stalno podsjeća samu sebe da zaslužuje da se prema njoj odnose s poštovanjem.

Amber Riley

Američka glumica Amber Riley javnosti je najpoznatija po ulozi Mercedes Jones u TV seriji 'Glee', a zbog svoje se tjelesne težine susrela s brojnim predrasudama i kritikama. Glumica je priznala da su joj često govorili da mora smršavjeti te istaknula da su se mnoge uloge koje su joj bile ponuđene temeljile na štetnim i negativnim stereotipima vezanima uz njezinu veličinu. Smatra kako je upravo radi takvih nerealnih očekivanja ljudima poput nje jako teško uspjeti u svijetu šoubiznisa, a dodala je i kako nikada nije shvaćala zašto je redatelji ne mogu jednostavno prihvatiti onakvu kakva jest.

Carrie Underwood

Američka pjevačica postala je poznata nakon pobjede u četvrtoj sezoni glazbenog showa 'American Idol' 2005. godine, a priznala je da su već tada ljudi počeli komentirati njezin izgled i tjelesnu težinu.

U razgovoru za 'Women's Health' priznala je da ju je to mučilo i da je bila umorna od negativnih komentara pa je u nekim danima unosila samo 800 kalorija, što ju je u konačnici dovelo do nezdravih prehrambenih navika. Kada je shvatila da čini loše sebi i svom tijelu, odlučila se fokusirati na zdraviji način života s prilagođenom prehranom i planom vježbanja.

Sam Claflin

Šarmantni britanski glumac i zvijezda serije 'Daisy Jones & The Six' priznao je novinarima da je na početku svoje karijere bio jako nesiguran:

'Sjećam se kako su me na jednoj audiciji doslovno natjerali da podignem majicu, uhvatili me za salo i rekli mi da moram smršaviti. Osjećao sam se kao komad mesa', rekao je glumac te dodao da je radi toga provodio sate i sate u teretani kako bi udovoljio rigoroznim holivudskim standardima.

Claflin je istaknuo kako zna da je ženama još i gore te dodao da je sav taj pritisak oko savršenog izgleda sve samo ne normalan.

Jennifer Lopez

Popularna pjevačica uskoro će proslaviti svoj 54. rođendan i danas se smatra jednom od najljepših žena na svijetu, no i ona se u počecima suočavala s brojnim predrasudama po pitanju svoje tjelesne težine. J.Lo je priznala kako su joj na početku karijere mnogi ljudi iz industrije govorili da bi trebala skinuti par kilograma želi li zaista uspjeti, no latino diva je prihvatila svoj oblik tijela.

'Nije mi to smetalo, no dobivala sam puno kritika od ljudi iz industrije. Rekli su mi da se trebam riješiti suvišnih kilograma ili pak učiniti ovo ili ono. Na kraju sam odlučila prihvatiti samu sebe takvu kakva jesam. To sam ja', ispričala je Jennifer.

Amber Tamblyn

Ubrzo nakon uspjeha u filmu 'Čarobne hlače' slavnoj glumici Amber Tamblyn agent je rekao da može biti zvijezda ako malo smršavi.

'Tada sam imala oko 58 kilograma, a visoka sam 170 cm. Sjećam se da mi je agent rekao nešto u stilu 'imaš izbor, možeš biti Nicole Kidman ili karakterna glumica', prisjetila se Amber u razgovoru za New York Times te dodala kako se to iskustvo negativno odrazilo na njezino samopoštovanje jer je osjećala kao da mora izgledati na određeni način ili je osuđena na neuspjeh.

Richard Madden

Osim Claflina, još se jedan poznati glumac susreo s negativnim kritikama po pitanju svog izgleda. U intervjuu za britanski Vogue, zvijezda 'Igre prijestolja', glumac Richard Madden, otkrio je kako je na snimanju morao nositi kostime poput korzeta jer su producenti željeli da djeluje vitko.

'Često su mi govorili da moram smršavjeti i ići u teretanu. To se ne događa samo ženama, događa se i muškarcima, stalno', rekao je Madden.