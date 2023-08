Kako su slavni frajeri izgledali prije nego su 'otkrili' teretanu?

Većina slavnih holivudskih frajera može se pohvaliti besprijekornom figurom i isklesanim tijelima, no nisu svi oni oduvijek imali takve mišiće. Ustvari, neki od danas najzgodnijih muškaraca karijeru su počeli kao mršavi ili pak s viškom kilograma.

Međutim, kada se treba pripremiti za određenu ulogu, ovi su dečki spremni zasukati rukave i provesti sate i sate u teretani ne bi li svoje tijelo doveli do savršenstva. Primjerice, slavni glumac Christ Pratt bio je pomalo 'debeljuškast' kada je tek započeo karijeru, a onda je dobio ulogu vojnika u filmu 'Zero Dark Thirty' radi koje je morao dovesti svoje tijelo u formu. Nastavio je trenirati pa tako i danas uglavnom glumi akcijske junake.

U nastavku smo izdvojile neke od najboljih fitness transformacija slavnih muškaraca, a riječ je o prilično nevjerojatnim promjenama.

Foto: Profimedia.hr

Chris Pratt

Iako je na početku karijere bio malo debeljuškast, glumac Chris Pratt danas je dobro poznat po isklesanom tijelu. Već za ulogu u filmu 'Zero Dark Thirty' morao je trenirati, no njegova transformacija za 'Čuvare galaksije' bila je epska. Naime, glumac je smršavio gotovo 30 kilograma kako bi utjelovio Star Lorda, opakog vođu Guardiansa. Osim vježbanja u teretani, glumac top formu održava i drugim aktivnostima kao što su plivanje i brdski biciklizam.

Foto: Profimedia.hr

Jake Gyllenhaal

Kada se tek pojavio u svijetu filma, američki glumac bio je prilično mršav, no onda se morao pripremiti za ulogu svjetskog prvaka u boksu u filmu 'Southpaw'. Svakodnevno je u teretani provodio po šest sati intenzivno vježbajući kako bi izgradio mišićnu masu. S obzirom na to da je puno vježbao, nije morao ići na strogu dijetu, ali je unosio malo više proteina i ugljikohidrata.

Bradley Cooper

Poznati je glumac morao dovesti svoje tijelo u formu zbog uloge Templetona 'Facemana' Pecka u akcijskom filmu 'The A-Team'. Cooper je iz prehrane izbacio sol, šećer i brašno, a zdrava prehrana omogućila mu je da iskleše trbušne mišiće i ukloni tvrdokorno salo. Dva sata dnevno je provodio u teretani s osobnim trenerom, a kako bi ubrzao proces mršavljenja i smanjio unos kalorija, odrekao se i alkoholnih pića.

Tom Hardy

Ranih 2000-ih, britanski glumac Tom Hardy izgledao je prilično žgoljavo. No, u proteklih 20-ak godina zbog raznih je uloga prošao kroz značajnije transformacije među kojima je najveća bila ona za ulogu Banea u Nolanovom filmu 'The Dark Knight Rises'. Za ulogu zlikovca slavni je glumac morao izgraditi snažne mišiće pa je vježbao do četiri puta dnevno.

Chris Hemsworth

Za ulogu Thora u Marvelovim filmovima, zgodni australski glumac morao je ojačati svoje tijelo i izgraditi mišiće pa je tako sate i sate provodio vježbajući u teretani s osobnim trenerom. Osim vježbanja, bio je i na strogom režimu prehrane koji je uključio visokoproteinske namirnice i hranu s neprocesuiranim ugljikohidratima. Prije Thora, Hemsworth je svoju top formu održavao sportskim aktivnostima poput surfanja, boksa i ragbija.

Christian Bale

Talentirani velški glumac tijekom svoje je bogate filmske karijere doživio značajne transformacije radi raznih uloga. Tako je za ulogu anoreksičnog tvorničkog radnika u 'The Machinistu' morao značajno smršaviti pa je danima jeo samo tunjevinu i jabuku, a potom se ubrzo morao ponovno udebljati i ojačati svoje tijelo kako bi utjelovio Batmana u filmu 'Batman Begins'. Osim intenzivnih treninga u teretani, Bale se posvetio i borilačkim vještinama.