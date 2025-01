Posjetili smo prvo VR kino u Zagrebu, prvo takvo u svijetu i potpuno se oduševili!

Na spomen kina većina ljudi zamisli veliku dvoranu, s velikim platnom i puno sjedala. Mjesto u kojem će neometano uživati u premijerama svjetskih filmova i doživjeti bogatije iskustvo nego na malim ekranima iz udobnosti vlastitog doma. No, kino koje smo imale prilike posjetiti, nije nimalo nalik tradicionalnom kinu na koje smo navikli. Naime, radi se o VR kinu KEK u Zagrebu, odnosno kinu virtualne stvarnosti koje je prvo takvo u Hrvatskoj i svijetu.

Smješteno u centru grada, u Petrinjskoj ulici, okruženo velikim staklenim stijenama koje kao da prolaznike pozivaju da zavire unutra. Zvalo je i nas ovo uzbudljivo mjesto, izabrali smo filmove različitih tematika i uputili se na nezaboravna putovanja, ali smo razgovarali i s osnivačem kina, avanturistom Davorom Rostuharom koji nam je otkrio sve o počecima kina i budućnosti VR-a.

Razgovarali smo s osnivačem Davorom Rostuharom

Hrvatski putopisac, fotograf, pustolov i zaljubljenik u putovanja u ovu je priču krenuo zbog ljubavi prema pripovijedanju. Kreiranje prvog VR dokumentarca "Lovci sakupljači" bio je prvi korak prema velikom pothvatu. "Mi pripovijedamo priče, a ovo je novi zasad najučinkovitiji način pripovijedanja. U svijetu se VR tehnologija već puno koristi, ali kod nas sve kasni. Mi smo dofurali tu priču u Hrvatsku tako što smo napravili prvi VR dokumentarac, Lovci sakupljači, i kako bi ga mogli prikazati široj javnosti, nekako nam je bio logičan korak otvoriti kino", rekao nam je na početku Davor Rostuhar.

Virtualna stvarnost revolucionarna je dimenzija pripovijedanja priča, a gledatelj postaje aktivni sudionik događaja. Iskustvo VR-a možemo usporediti s teleportacijom. "Budući da se VR kamerom ne bilježi samo jedan okvir stvarnosti, nego cijela stvarnost u 360 stupnjeva i 3D-u, to zapravo znači da se gledatelj prenosi unutar samog filma i postaje njegovim sudionikom! To je sasvim novo i uzbudljivo iskustvo gledanja filmova i zapravo nešto najsličnije teleportaciji što do sada poznajemo", dalje nam je objasnio Davor.

Foto: Pixsell

Pokušavajući pronaći druga VR kina u svijetu, naišli su na razočaranje. Naime, iako je prisutno mnogo VR igraonica i muzeja, nijedan nije prikazivao isključivo filmove. Uz hrvatsko, VR kino pojavilo se i u drugim zemljama - Litvi i Njemačkoj, a prema sudeći prema sve većoj popularnosti, bit će ih i više.

Budućnost VR-a

Budućnost virtualne stvarnosti je svijetla, a revolucija se događa i u filmskoj industriji u kojoj su se tek prije nekoliko godina počeli snimati vrhunski filmovi. "VR je daleko od izumiranja, on i dalje napreduje. Najveću primjenu pronašao je u igrama, ali sve više se koristi u vojnoj industriji, farmaciji, turizmu, medicini, prodaji nekretnina, obrazovanju."

Davor je selektor svih sadržaja koji se prikazuju u kinu, a publici nudi ono što oduševljava i njega samog. "Realno je dosta VR sadržaja u ovoj njegovoj razvojnoj fazi samo prosječna, ali ono što je dobro je zapravo spektakularno. Ja sam osobno selektor sadržaja i moja je dužnost i odgovornost ponuditi publici samo ono za što mislim da je stvarno odlično, ono što i mene oduševljava. Tako je bilo do sada i isto to možete očekivati u budućnosti."

Naše prvo iskustvo u VR kinu odvelo nas je među pleme u Tanzaniju i do psihodelika

Trenutačno se u kinu može pogledati pet filmova različite tematike, pa tako možete sudjelovati u ekspediciji na Mars i Mjesec, iskusiti život plemena u Tanzaniji, okušati se u planinarenju na vertiklanim stijenama, ali i doživjeti efekte konzumiranja ljekovite drevne biljke Ayahuasce. Prilikom ulaska u prostoriju, primjetit ćete zelene biljke koje krase prostor i unose dašak prirode. Udobne crne fotelje postavljene oko okruglog stolića više podsjećaju na predvorje ili hodnik nekog hotela, nego na mjesto gdje će posjetitelji otkriti novu dimenziju virtualne stvarnosti.

Foto: Privatni album

Prije početka filma, dobili sam kratke upute od ljubaznog osoblja. Na glavu se stavlja headset, odnosno VR naočale koje izgledaju pomalo futuristički. Prosječni film traje 25 minuta, ali to je sasvim dovoljno da doživite potpuno novo iskustvo. VR omogućava gledatelju da potpuno uroni u drugi svijet, gdje iluzije postaju stvarnost.

Film "Ayahuasca" koji sam odabrala prikazuje uzbudljivo putovanje koje realno oslikava iskustvo i efekte konzumiranja Ayahuasce – ljekovitog drevnog napitka koji amazonski šamani koriste u ritualne svrhe. Radnja počinje prikazom velikog stabla noću i šamana koji sjedi na svome tepihu sklopljenih ruku. Plemenski šaman me u tom trenutku poziva da sjednem nasuprot njega na svoj tepih. U tom trenutku stvarno sam morala ustati i fizički sjesti na mali jastuk na podu. Za nekoliko trenutaka našla sam se u središtu priče, okružena scenografijom, efektima i neobičnim oblicima. Trodimenzionalni video u 360 stupnjeva omogućuje gledatelju i interaktivno sudjelovanje, a gdje god pogledate gore ili dolje, lijevo ili desno uvijek će te uočiti nešto novo.

Foto: Privatni album

U prvom dijelu ovog nerealnog putovanja, uočila sam zmiju koja mi je djelovala kao da će me progutati, prolazila sam kroz njezino cjevasto, usko tijelo. Nakon nje pojavljivali su se razni insekti, poput paukova i zmija, a njihova blizina tjerala me da ih odgurnem od sebe. Šamanovo ritualno pjevanje dodatno je pojačavalo djelovanje Ayahuasce. Prolazila sam kroz razne oblike koji se spajaju i razdvajaju, djelovalo je pomalo kao apstraktna slika. Lebdjela sam kroz vizije svemira i nebeskog svoda.

Foto: Privatni album

U jednom trenutku kao da sam istraživala ljudsko tijelo jer sam se nalazila u staničnim nakupinama, a onda sam pala u grobnicu u kojoj sam ugledala ljudske kosture. Trgnula sam se, a pjevanje se gradacijski pojačavalo. Kaotično i dramatično iskustvo najednom je postalo oslobađajuće, kao da sam izašla iz vlastitog tijela. I boje i oblici su se mijenjali te postali ugodniji i privlačniji. Na kraju projekcije vratila sam se na početno mjesto nasuprot šamana, a ovo transcendentalno putovanje je završilo.

Nakon 25 minuta koje su prošle u trenu, obuzeo me vrtlog emocija i doživljaja koji prelaze granice običnog filma. Nezaboravno iskustvo kojim se aktiviraju sva osjetila i otvaraju vrata novih dimenzija i svjetova.

Moja kolegica, zbog straha od zmija, odlučila se za potpuno drukčije iskustvo. Pogledala je film "Lovci sakupljači", radi se o dokumentarnom filmu o plemenu Hadza u Tanzaniji. Jednom od posljednjih plemena lovaca sakupljača na svijetu. Iako su svjesni modernog svijeta oko sebe, oni i dalje žive životom sakupljača, potpuno jednostavan život u simbiozi s prirodom, uzimajući samo ono što im treba da prežive. I kako je sama rekla ovo je potpuno drukčije od bilo kojeg dokumentarnog filma jer se samo u jednom trenutku našla u plemenskom krugu, sjedeći među njima, slušajući njihove priče. Kada se okrenula mogla je dotaknuti osobu do sebe, a to je ono što ove filmove čini posebnim. Smijala se njihovim šalama i pričama iz lova, ali i slušala kako se odmaraju uz omiljene pjesme. U jednom trenutku našla se s njima u lovu na divlju svinju jer nije lako doći do hrane, a cijeli doživljaj joj je bio poput prekrasnog putovanja u Afriku. Kratko, ali slatko! Ponovit će ga opet, ali sljedeći put želi otputovati u svemir!

Foto: VR kino KEK

Foto: Privatni album