Vodimo vas u Gostišče Jezersko - butik hotel koji spaja tradiciju i najljepši pogled na Alpe

Kad je riječ o destinacijama koje oduzimaju dah, Jezersko (samo sat vremena vožnje od Ljubljane) je prava dragulj. Ovdje se spaja priroda i predan rad čovjeka, neodoljiva klima i gastronomija koja u svakom zalogaju naglašava spoj tradicije i suvremenog. Savršeno mjesto za odmor, rekreaciju, istraživanje prirode i pronalaženje mira. Kako bi se na destinaciji boravilo na poseban način tijekom vikenda, urbani putnici su s nestrpljenjem čekali otvorenje novog butik hotela Gostišče Jezersko, koje je nakon godinu dana, tik uz Planšarsko jezero u obliku srca, osvanulo u svježem ruhu.

Djeca ugostitelja s vlastitim snom

"U jesen 2024. srušili smo stari, obiteljski objekt i iskopali jamu s novim temeljima i platoom. Radovi su dobro krenuli, no kako smo u planini nastupila je jaka hladnoća radovi su morali malo pričekati. U proljeće smo nastavili, nastavljeni i objekt je polako poprimao svoj izgled. Nažalost, nije bilo moguće nadoknaditi što je izgubljeno, pa je gradnja trajala malo dulje nego što smo planirali. U svibnju 2025. je pansion već bio pod krovom i započeli su unutarnji radovi, a većina posla već je bila obavljena do kraja studenog. Zatim je došla oprema i sva ispitivanja i na kraju dozvola za početak radova. Tako smo 4.2. točno u podne i službeno otvorili naše Gostišče" - kažu supružnici Renata i Aleš Petek koji su se upoznali još kao srednjoškolci ugostiteljske škole na Bledu.

Oboje djeca ugostitelja (Renatini su roditelji vodili gostionicu na Jezerskom a Alešovi restoran na golf igralištu na Bledu) po završetku srednje škole odabrali su svoj put. Zajedno su otvorili Cocktail bar Copacabana (2002-2012) i stvorili atraktivnu barmensku skupinu "Leteče flaše" s kojima je Aleš osvojio 4 naslova prvaka Slovenije u atraktivnom miješanju koktela te sudjelovao na svjetskim prvenstvima (Rio, Sevilla, Bled, Portoriko, Las Vegas). Punih 8 godina zajedno su vodili Gostilnu Jezerska hiša na golf igralištu Bled, da bi se onda 2016. odlučili preseliti u Jezersko i nastaviti posao Renatinih roditelja- vođenje Gostišča Jezersko. Od tada, sa svoja dva sina Žigom (20) i Nejcem (18) žive u ovoj idili jačajući obiteljski posao.

Od pilane do butik hotela s pogledom na jezero u obliku srca

Na mjestu današnjeg butik hotela Jezersko nekad je bila pilana, oko koje su 1960. domaći stanovnici stvorili Planšarsko jezero u obliku srca - zimi za klizanje, ljeti za hlađenje na 14-16 °C (rijetko za kupanje). U prostoru pilane bio je i prostor za okupljanje, neslužbeno mjesto izlazaka nakon rada. Taj objekt kupio je Renatin otac Milan Milošič te ga krajem 90-ih pretvorio u moderan restoran poznat po domaćoj hrani zbog koje su mnogi dolazili u Jezersko. S vremenom, Milan je želio ići u mirovinu, restoran je poprimio patinu pa su članovi druge generacije obitelji - Renata i Aleš - odlučili renovirati prostor te restoran pretvoriti u mjesto na kojem se može i prespavati.

Suradnja s lokalcima

"Naš pansion, butik hotel projektirao je arhitekt Aleš Hafner. Graditelj je bio samostalni poduzetnik Primož Novak, koji je izgradio cijelu kuću brinući za sve majstore. Ono što nas oduševljava je da je na projektu nastanka našeg hotela radila 21 osoba koja živi u Jezerskom. Puno smo surađivali, jer smo Renata i ja željeli da se izgradi funkcionalna kuća u kojoj će se svi ugodno osjećati. Imali smo puno problema s dobivanjem građevinske dozvole i 10 godina smo se borili s raznim uredima kako bismo je dobili. Što je još važno napomenuti? U samoj gradnji korišteni su propisani materijali i puno onoga što smo nabavili u našem okruženju. Drveni krov od ariša, za koji je bilo potrebno 50 stabala, kupljen je od susjednog poljoprivrednika, dva jasena od kojih smo napravili šank rasla su iza kuće, ali smo ih morali posjeći zbog jednog nametnika. Nisam ih želio maknuti što se pokazalo kao dobra odluka. Danas, kad imaju novu funkciju znam da sam dobro odlučio" - kaže Aleš pokazujući još jedan zanimljiv dio šanka. Naime u jednom dijelu šanka nalazi se i kamen kojeg su Peteki kupili u kamenolomu Lehnjak u Jezerskom spajajući ga s nešto kamena kojeg su imali na zalihi te tako obložili vanjski dio šanka.Većinu rasvjete koja privlači pogled, kažu, kupili su u Ferotehni (slovenska tvrtka), a sefovi u sobama i ormarići za garderobu su s potpisom bravarije Piljek iz Sv. Kr. Začretja.

Pogled na Alpe i 22 kreveta

Gostišče Jezersko u prizemlju ima zimski vrt i glavni dio blagovaonice, koja ukupno može primiti 120 osoba. Zimski vrt je malo moderniji i namijenjen je i raznim grupama, team buildinzima i zatvorenim društvima tijekom njihovih proslava. Blagovaonica je malo drugačijeg stila, podsjeća na dom, jer želimo da se naši gosti kod nas osjećaju kao kod kuće. Na prvom katu nalazi se sedam soba. Dvije imaju balkon, a dvije prekrasan pogled na jezero. Ukupni kapacitet je 22 kreveta. Tri sobe su dvokrevetne, a četiri sobe mogu primiti 4 osobe što je idealno za obitelji- kaže Aleš pokazujući da se unutar hotela nalazi i sauna za goste.

Gastronomija po starinskim receptima

Dok Aleš predstavlja životni projekt u kojem sudjeluje cijela obitelj, objektom se šire i mirisi kuhinje. Tamo vlada Renata, kuhajući po obiteljskim receptima. Divljač s knedlama od kruha (priprema 3 sata) top je jelo, zatim Žlikrofi s dimljenim mesom (ručno ih radi Alešova rođakinja Barbara Petek iz Gostilne pri Lampi u Lučama, blizu Logarske doline).

"Rijedak smo restoran u kojem možete naručiti Masovnek - staro pastirsko jelo koje se kuhalo ovdje u planinama. Priprema se od kiselog vrhnja, a kada zavrije, doda se malo soli i heljdino brašno. Mi ga poslužujemo na moderan način s prepečenim kruhom i čašom pjenušca. Kod nas se mogu pojesti i slane i slatke štruklje, ali i domaći sladoled kojeg svakodnevno pripremamo po našoj recepturi" - kaže Renata ponosno ističući kako već u prvim danima od otvorenja Gostišče Jezersko posjećuju domaći i stranci hvaleći novi izgled i ono staro po čemu je ovo mjesto posebno - ljubazne domaćine, finu hranu i osjećaj da ste upravo stigli kući!