Vodič za savršeni jesenski binge maraton: Filmovi i serije koje obožavamo

Dani su kraći, večeri hladnije, a mi smo pripremili popis najboljih filmova i serija čija vas atmosfera nepogrešivo podsjeća na ovo zlatno godišnje doba. Od toplih romantičnih komedija do misterija koji lede krv u žilama, ovo su najbolje jesenske priče kojima se uvijek rado vraćamo

Šuštanje lišća pod nogama, miris pečenih kestena u zraku, debeli džemperi i šalice vrućeg napitka. Prohladni jesenski dani uvijek donose savršenu izliku za ono što potajno najviše volimo – ušuškati se pod dekicu i prepustiti se kvalitetnom binge maratonu. Dani su kraći, večeri hladnije, a mi smo pripremili popis najboljih filmova i serija čija vas atmosfera nepogrešivo podsjeća na ovo zlatno godišnje doba. Od toplih romantičnih komedija do misterija koji lede krv u žilama, ovo su najbolje jesenske priče kojima se uvijek rado vraćamo.

Jesenske serije stvorene za maratonsko gledanje

Postoje određene serije za gledanje koje jednostavno vrište „jesen”. Bilo da je riječ o akademskom okruženju, šarmantnim gradićima prekrivenim lišćem ili daškom nadnaravne jeze, ove serije idealan su bijeg od stvarnosti.

Gilmorice (Gilmore Girls)

Apsolutna kraljica jesenskih serija. Šarmantni gradić Stars Hollow kao da je vječno okupan toplim jesenskim bojama, a brzi, duhoviti dijalozi majke i kćeri Lorelai i Rory, uz nezaobilazne šalice kave, stvaraju nenadmašan osjećaj ugode. Serija prati njihove živote, ljubavi i obiteljske odnose, a svaka epizoda djeluje poput toplog zagrljaja.

IMDb

Samo ubojstva u zgradi (Only Murders in the Building)

Spoj misterija, humora i jesenskog New Yorka. Troje susjeda (Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez) opsjednutih true crime podcastima odlučuje pokrenuti vlastiti nakon što se u njihovoj zgradi dogodi ubojstvo. Serija je vizualno predivna, s kaputima i džemperima koji pružaju savršenu modnu inspiraciju za hladnije dane, a napeta priča drži vas prikovanima za ekran.

Stranger Things

Za one koji vole malo jeze, Stranger Things je savršen izbor. Radnja smještena u osamdesete godine u gradiću Hawkinsu u Indiani, obavijena velom misterije i nadnaravnih pojava, ima onu prepoznatljivu hladnu i pomalo mračnu atmosferu. Sezone koje se odvijaju u jesen, s temom Noći vještica, idealne su za gledanje dok vani puše vjetar.

IMDb

Jezive Sabrinine pustolovine (Chilling Adventures of Sabrina)

Ako je za vas jesen sinonim za Noć vještica, ova serija je pun pogodak. Mračnija i gotičkija verzija priče o tinejdžerici vještici donosi svijet ispunjen čarolijama, sotonističkim ritualima i demonskim prijetnjama. Fiktivni grad Greendale, s vječnom maglom i tajanstvenom šumom, savršena je kulisa za sablasnu sezonu.

Filmovi za jesen koji griju dušu

Kada je riječ o filmovima, jesen nudi pregršt klasika koji se gledaju iznova svake godine. Bilo da se radi o romantičnim pričama smještenima u parkove prekrivene lišćem ili dirljivim dramama o novim počecima, ovi filmovi za jesen nezaobilazan su dio sezone.

Kad je Harry sreo Sally (When Harry Met Sally...)

Ova kultna romantična komedija Nore Ephron ultimativni je jesenski film. Scene šetnji Billyja Crystala i Meg Ryan kroz njujorški Central Park, obojen zlatnim i crvenim tonovima, postale su legendarne. Njihovi vuneni džemperi i kaputi, uz priču o prijateljstvu koje polako prerasta u ljubav, čine ovaj film savršenim za ugodnu večer.

IMDb

Nož u leđa (Knives Out)

Moderna whodunnit misterija s impresivnom glumačkom postavom i besprijekornom jesenskom estetikom. Radnja je smještena u raskošnu gotičku vilu okruženu drvećem žutih krošanja, a cijela paleta boja filma – od zagasito zelene do senf žute – slavi jesen. Uz to, pleteni džemper koji nosi Chris Evans postao je simbol modernog jesenskog stila.

IMDb

Društvo mrtvih pjesnika (Dead Poets Society)

„O Captain! My Captain!” Ako vas ova rečenica ne podsjeti na jesen, introspekciju i važnost individualnosti, vrijeme je da ponovno pogledate ovaj klasik. Dirljiva drama s nezaboravnim Robinom Williamsom u ulozi profesora koji inspirira svoje učenike u konzervativnoj školi u Novoj Engleskoj budi osjećaj nostalgije za školskim danima i novim počecima.

IMDb

Male žene (Little Women)

Adaptacija klasičnog romana iz 2019. godine, u režiji Grete Gerwig, vizualno je remek-djelo koje slavi toplinu obitelji i sestrinstva. Scene smještene u jesen u Massachusettsu, s predivnim krajolicima i kostimima, stvaraju osjećaj ugode i nostalgije, čineći ga idealnim filmom za gledanje uz šalicu čaja.

IMDb

Bilo da ste raspoloženi za smijeh, suze ili malo straha, ovaj popis nudi ponešto za svakoga. Pripremite svoje omiljene grickalice, skuhajte čaj ili kakao i dopustite da vas čarolija ovih priča odvede u samo srce jeseni.

Još izvrsnih filmova i serija gledajte na online platformi Voyo!