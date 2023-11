'Viola boje mora': Najpoželjniji Turčin Can Yaman i bivša miss Italije u vrtlogu strasti!

Modna novinarka Viola Vitale (Francesca Chillemi) seli se iz Pariza u svoj rodni grad Palermo u potragu za ocem kojeg nikad nije upoznala. Zaposli se na web portalu, a njezino područje interesa postaju teme vezane za kriminal pa upoznaje inspektora Francesca Demira (Can Yaman). Demir je iznimno uspješan u svom poslu, no karakterno je potpuna suprotnost Violi pa u početku njihova suradnja nije najsretnija. Ipak, s vremenom se počinju nadopunjavati, dijelom zato što Viola može računati na svoj poseban dar, neuropsihološki fenomen - sinesteziju, što znači da povezuje emocije s bojama. Kad Viola pogleda neku osobu, vidi boju koju ona predstavlja, što joj omogućuje da pročita njezine najdublje skrivene osjećaje: strah, radost, bol…, a s vremenom razvija sposobnost da shvati pravi način razmišljanja ljudi koje susreće. No osim sinestezije, Viola čuva još veću tajnu, koja se odnosi na njezin pravi razlog povratka u Palermo...

„Nisam znala ništa o ovoj bolesti, niti sam ikad srela nekoga s tim problemom, pa sam to odlučila detaljnije proučiti“, rekla je Chillemi i dodala kako je otkrila da su veliki umjetnici, poput Kandinskog, bili pogođeni njome. „Pokušala sam dati karakteru vjerodostojnost pa će Viola naučiti koristiti sinesteziju kao koristan alat za istraživanja“, nastavila je Chillemi objašnjavajući kako je sinestezija pomalo magična dok je Yaman također priznao da nije znao za sinesteziju.

Foto: RTL

'Viola boje mora' (Viola come il mare) talijanska je televizijska serija koja se temelji na romanu 'Conosci l'estate?' (Poznaješ li ljeto?) Simone Tanzini, a premijerno je prikazana 30. rujna 2022. godine. Osim atraktivnih lokacija Palerma i Rima, na popularnost serije svakako je utjecala kemija između glavnih aktera - bivše miss Italije i najpopularnijeg turskoga glumca, čija vojska obožavateljica s nestrpljenjem iščekuje svaku njegovu objavu na Instagramu, pa je tako i najava serije 'Viola boje mora' na njegovu profilu dočekana s oduševljenjem. Presretna izborom glavnoga glumca bila je i njegova kolegica Francesca pa se šuškalo se da njihova kemija nije samo televizijska. No da je više od lijepog lica, Can je dokazao i time što je završio pravni studij te tečno govori engleski, njemački, španjolski i talijanski jezik, što mu je uvelike olakšalo razvoj karijere tako da se početkom 2021. godine, na radost tamošnjih obožavateljica, odlučio preseliti u Rim.

Kriminalističku seriju 'Viola boje mora' od 20. studenoga pratite na streaming platformi Voyo, gdje možete gledati i serije 'Sanjalica' i 'Gospodin pogrešni' u kojim je najpopularniji turski glumac Can Yaman također glavni lik!

Foto: RTL

Foto: RTL

Foto: RTL

Foto: RTL