Vinkovo u Iloku - u siječnju gradić na istoku postaje omijena destinacija za sve vinoljupce

Nakon što se ugase sve blagdanske lampice i polako izblijedi sva božićno-novogodišnja čarolija i tek kada pomislimo da nam slijedi nekoliko mjeseci „zimske depresije“, kako ju mnogi zovu – na istoku Hrvatske započinje nova vinogradarska godina, ali i četverodnevna vinska manifestacija koju domaćini, ali i gosti s nestrpljenjem očekuju.

I dok mnogi misle kako se priroda budi tek početkom proljeća, za vrijedne vinogradare radovi započinju već u siječnju, a kako dugogodišnja tradicija kaže – sveti Vinko zaštitit će njihovu lozu od zime, mraza, kiše, tuče i bolesti te očuvati Ilok kao istaknuti gradić na eno-gastro karti Hrvatske i svijeta. Ilok – grad koji će od 19. do 22. siječnja 2024. ugostiti više od 3500 posjetitelja tih će siječanjskih dana posebno živjeti svoju dugogodišnju tradiciju.

Vinkovo u Iloku - manifestacija kulture, običaja, srijemske kapljice i delicija

To prepoznaje i sve više posjetitelja koji već početkom godine počinju planirati svoj posjet vinskoj prijestolnici. Oni koji su bili prijašnjih godina pozivaju svoje obitelji i prijatelje, vraćaju se i stari gosti, dolaze i oni novi, Iločane posjećuje rodbina, a manifestacija okuplja i brojne prijatelje gradove i njihove predstavnike. Jer Vinkovo u Iloku upravo to i jest – četverodnevna manifestacija kulture, običaja, srijemske kapljice i delicija, a sve u dobrom društvu na još boljoj vinskoj zabavi. Iako nekoliko godina unazad snijeg izostaje tijekom blagdana, baš za blagdan svetog Vinka često zalepršaju bijele pahulje kako bi uljepšale ulice Iloka kojima će proći bijeli, ukrašeni lipicanci i njihovi jahači u najfinijim vezenim košuljama i rekljama koje čuvaju za posebne prigode i pokladna jahanja. Ispred kuća dočekivat će ih domaćini s kiflicama, gužvarom, čvarcima, kobasicom i vinom, a svi će se okupiti na pokladnom sajmu u staroj jezgri grada gdje će ih dočekati tamburaši i iločki vinari sa svojim najfinijim berbama, ali i šaranom na rašljama, pečenim kobasicama i slaninom te dimljenim buncekom.

Svi smještajni kapaciteti Iloka popunjeni su mjesecima unaprijed jer nitko ne želi propustiti bogati program manifestacije koji svake godine ponudi i nešto novo. Od nove lokacije pokladnog sajma, do vinskih i slikarskih radionica, svečanih večera, dječjih igraonica kao i vinskog šatora te cjelovečernje zabave s poznatim tamburašima i bendovima. Dani su to kada iločke vinarije otvaraju svoja vrata kušaona svim gostima i nude im svoja najfinija vina, pokoju izbornu berbu i stvaran doživljaj vinske zabave. Upravo onaj doživljaj koji ponesu svojim kućama i onaj o kojem pričaju još mjesecima, a to i jest želja organizatora manifestacije, udruge „Posjeti Ilok“ koji uz potporu Grada Iloka i TZ Grada Iloka teže svako iduće Vinkovo u Iloku učiniti još prepoznatljivijim. Stoga, ne preostaje vam ništa drugo nego spremiti svoju toplu odjeću, dobru volju i uputiti se u ovaj šarmantni vinski gradić koji će vas zasigurno obogatiti te nahraniti dušu i tijelo, naravno!

