Anita Martinović otkrila modnu opsesiju za koju krivi 'Ljubav je na selu': 'Za njih mi nikad nije žao dati novaca'

Voditeljica emisije 'Ljubav je na selu' za Žena.hr govorila je o modi i ljepoti te otkrila detalje o haljini zbog koje se za njom u subotu okretala cijela zagrebačka špica

Anita Martinović priprema se za novu sezonu popularne RTL-ove emisije 'Ljubav je na selu' koja uskoro kreće na RTL-u i platformi Voyo, u kojoj osim svojom karizmom privlači pozornost gledateljica svojim romantičnim haljinama i slatkim karirano i traper kaubojskim stylinzima. Privatno se, kaže, odijeva nešto drugačije, iako je za Žena.hr otkrila da je dio tog romantičnog stila preuzela i u privatni život.

Ispričala nam je i što sve skriva njezin ormar, koje beauty tretmane voli, nedostaje li joj duga kosa te što je promijenila u svom izgledu za novu sezonu, a otkrila je i detalje o haljini u kojoj je zasjala prošle subote na zagrebačkoj špici.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

U subotu si izgledala prekrasno u haljini Katarine Mamić na špici – voliš li i inače njezine kreacije? Kako si odabrala baš tu haljinu, po čemu te je privukla?

Jako volim Katarinine kreacije – imaju tu dozu ženstvenosti i elegancije koja mi savršeno odgovara. Ova haljina me osvojila svojom jednostavnošću i profinjenim krojem, ali i predivnim tonom tkanine koji laska tenu. Kad sam je obukla, odmah sam znala da je to “ta” haljina – udobna, a opet efektna. A to su mi potvrdile i gospođe koje su se našle u trgovini kad sam je došla isprobati, a evo kasnije i publika te moji bližnji koji mi ne prestaju davati komplimente. Baš sam zadovoljna.

Što inače najviše voliš nositi?

Najviše volim odjeću u kojoj se osjećam ugodno, ali i samouvjereno. Volim kombinirati klasične komade s modernim detaljima – recimo, dobar sako i traperice, ili neku lijepu haljinu. Dosta sam preuzela i odjeću iz emisije na neki način pa imam hrpu traperica i npr. kaubojke u skoro svim bojama.

Kako bi opisala svoj stil odijevanja?

Rekla bih da je moj stil ženstven, ali nenametljiv. Volim čiste linije, kvalitetne materijale i prirodne tonove. Iako volim modu, trudim se da odjeća uvijek odražava moju osobnost, a ne trenutne trendove. Iako sam studirala modni dizajn, nisam baš ljubitelj trendova i nametanja istih. Znam da je u modi to normalno, ali više volim kad netko ima svoj neki stil, jer ne stoje svi trendovi svima.

RTL

Voliš li poslovni look?

Volim poslovni look, jer daje dozu autoriteta, ali ga uvijek ublažim nekim detaljem koji “omekša” dojam – recimo lepršava bluza, decentni nakit ili zanimljive cipele. Iako u mom poslu s nekretninama takav izgled bi bio više nego poželjan, vremena se mijenjaju, a i sama sam sebi šef, pa sam onda popustljiva i ne forsiram strogi look.

Što nosiš po kući?

Iskreno – udobnost na prvom mjestu! Najčešće trenirku, oversized majicu ili pamučnu haljinu. Kod kuće volim biti opuštena, bez šminke i s kosom u punđi. Super mi je kako su za vrijeme korone došli u modu i hvala bogu zadržali se i oni kao vuneni kompletići za po doma, to mi je super, jer uvijek volim da mi je toplo i mekano.

Već neko vrijeme nosiš ultrapopularnu bob frizuru, nedostaje li ti katkad duga kosa?

Iskreno - nedostaje. Kosu sam skratila, jer nakon godina friziranja i blajhanja došlo je do nekog zasićenja i to više nije izgledalo dobro. Onda sam se vratila kod mog starog frizera Stejpana i dogovorili smo se da idemo od početka. Njega i oporavak kose, a to je značilo i šišanje. Bob je svakako praktičan, moderan i daje svježinu licu, a i praktičnije je u gymu u kojem sam često.

Koliko si dugo plavuša? Jesi li nosila druge boje kose?

Plavuša sam već nekoliko godina, i mislim da mi ta boja najbolje pristaje. Zapravo već sam malo i zaboravila kako je to kad nisam plavuša. Prije toga sam eksperimentirala – bila sam i smeđa, pa čak i s pramenovima boje meda, crvenokosa, pepeljasta, joj bilo je tu svega, ali na kraju se uvijek vratim plavoj.

Voliš li ići na beauty tretmane i bez kojih ne možeš?

Volim, ali ne stignem baš. Ali pokušavam to promijeniti, pogotovo što vidim da nakon 40. ipak treba tu malo podrške i stručnjaka, ne možeš se baš samo mackati kremicama. Postoje dva rituala za koja imam uvijek upisane termine par mjeseci unaprijed, a to su pedikura i trajni lak i ekstenzije trepki. Maskaru nisam kupila godinama moram biti iskrena. Pokušavam ići redovno i na masaže.

Ideš li redovito u teretanu ili na neku drugu tjelovježbu? Voliš li vježbati?

Hm... da vas ne lažem - uopće mi nije jasno tko voli vježbati!:) Ali, nekako sam shvatila da je to nužno i to je postalo sastavni dio moje svakodnevice. Trening mi je često i način da se resetiram i napunim energijom. Kombiniram teretanu, kružni trening, ponekad jogu – sve ovisi o raspoloženju i rasporedu. Još sam više motivirana kad vidim i dobre rezultate. Novi cilj su trbušnjaci do ljeta. To nikad nisam imala u životu, a voljela bih.

Koji modni dodatak najviše voliš? Jesi li tim torbice ili tim cipele ili neki treći? Za koji brend torbice/cipela ti nikad nije žao dati novce?

Uh... Ja sam totalno ovisnik o cipelama. Netko se jednom kod mene doma našalio da sam stonoga. Jako volim sve vrste cipela, a čizmice pogotovo. Zadnjih par godina su mi opsesija kaubojke i za njih mi nikad nije žao dati novaca. Ne patim na trendove, više volim kombinaciju lijepog i kvalitetnog.

Bez čega ne izlaziš iz kuće?

Bez parfema i osmijeha. (smijeh) A volim i sunčane naočale.

Voliš li više modu za proljeće/ljeto ili jesen/zimu?

Definitivno proljeće i ljeto! Volim lagane materijale, boje i osjećaj slobode koji nosi toplije vrijeme. Ali i hladniji dani imaju svoje pluseve, jer slojevito oblačenje dozvoljava više kreativnosti, a mogu i nositi svoje omiljene čizmice. Ma ja baš volim to što mi u Hrvatskoj imamo sva godišnja doba u modnom i svakom smislu.

Koji ti je omiljeni odjevni predmet koji posjeduješ i možeš li nam reći nešto o njemu?

Nećete vjerovati, ali obična crna satenska pencil suknja do ispod koljena. To sam kupila prošle godine i toliko je sjajna da je nosiva u svakoj prilici. Uz štikle - svečano, uz mokasine - everyday, uz šlape - na kavu uz more, uz tenisice - na sportski event, uz sandale - na spoj. Najkorisniji odjevni predmet u mom ormaru.

A najskuplji?

Pa i nemam baš nekih skupih odjevnih predmeta. Ne patim na marke, odjeću ne doživljavam preozbiljno, volim često promijeniti stvari, kupiti si nešto novo. Možda si kad još malo odrastem i uozbiljim se počnem kupovati neke skuplje stvari.

U kakvim ćemo te modnim kombinacijama gledati u novoj sezoni 'Ljubav je na selu'?

Bit će puno boja i vedrih tonova, traperica, veselih košuljica - uglavnom svježe, veselo i mladalački, s malim etno zaokretom.

Jesi li promijenila što u svom izgledu za novu sezonu?

Nešto sitno, da! Malo svjetlija nijansa kose i nešto svježiji makeup look. Volim promjene, ali uvijek u granicama prirodnosti.

Za kraj, napiši neku poruku za naše čitateljice i gledateljice 'Ljubav je na selu'.

Drage moje, budite svoje – iskrene, tople i hrabre. Ljubav se često pojavi kad joj se najmanje nadamo, ali samo ako joj dopustimo da nas pronađe!