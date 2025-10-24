Moda
BEAUTY & FASHION

Anita Martinović otkrila modnu opsesiju za koju krivi 'Ljubav je na selu': 'Za njih mi nikad nije žao dati novaca'

Tamara Žiger
24. listopada 2025.
Anita Martinović otkrila modnu opsesiju za koju krivi 'Ljubav je na selu': 'Za njih mi nikad nije žao dati novaca'
RTL
Voditeljica emisije 'Ljubav je na selu' za Žena.hr govorila je o modi i ljepoti te otkrila detalje o haljini zbog koje se za njom u subotu okretala cijela zagrebačka špica

Anita Martinović priprema se za novu sezonu popularne RTL-ove emisije 'Ljubav je na selu' koja uskoro kreće na RTL-u i platformi Voyo, u kojoj osim svojom karizmom privlači pozornost gledateljica svojim romantičnim haljinama i slatkim karirano i traper kaubojskim stylinzima. Privatno se, kaže, odijeva nešto drugačije, iako je za Žena.hr otkrila da je dio tog romantičnog stila preuzela i u privatni život.

Ispričala nam je i što sve skriva njezin ormar, koje beauty tretmane voli, nedostaje li joj duga kosa te što je promijenila u svom izgledu za novu sezonu, a otkrila je i detalje o haljini u kojoj je zasjala prošle subote na zagrebačkoj špici.  

Anita Martinović otkrila modnu opsesiju za koju krivi 'Ljubav je na selu': 'Za njih mi nikad nije žao dati novaca'
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

U subotu si izgledala prekrasno u haljini Katarine Mamić na špici – voliš li i inače njezine kreacije? Kako si odabrala baš tu haljinu, po čemu te je privukla?

Jako volim Katarinine kreacije – imaju tu dozu ženstvenosti i elegancije koja mi savršeno odgovara. Ova haljina me osvojila svojom jednostavnošću i profinjenim krojem, ali i predivnim tonom tkanine koji laska tenu. Kad sam je obukla, odmah sam znala da je to “ta” haljina – udobna, a opet efektna. A to su mi potvrdile i gospođe koje su se našle u trgovini kad sam je došla isprobati, a evo kasnije i publika te moji bližnji koji mi ne prestaju davati komplimente. Baš sam zadovoljna.

Što inače najviše voliš nositi?

Najviše volim odjeću u kojoj se osjećam ugodno, ali i samouvjereno. Volim kombinirati klasične komade s modernim detaljima – recimo, dobar sako i traperice, ili neku lijepu haljinu. Dosta sam preuzela i odjeću iz emisije na neki način pa imam hrpu traperica i npr. kaubojke u skoro svim bojama. 

Kako bi opisala svoj stil odijevanja?

Rekla bih da je moj stil ženstven, ali nenametljiv. Volim čiste linije, kvalitetne materijale i prirodne tonove. Iako volim modu, trudim se da odjeća uvijek odražava moju osobnost, a ne trenutne trendove. Iako sam studirala modni dizajn, nisam baš ljubitelj trendova i nametanja istih. Znam da je u modi to normalno, ali više volim kad netko ima svoj neki stil, jer ne stoje svi trendovi svima. 

Anita Martinović otkrila modnu opsesiju za koju krivi 'Ljubav je na selu': 'Za njih mi nikad nije žao dati novaca'
RTL

Voliš li poslovni look?

Volim poslovni look, jer daje dozu autoriteta, ali ga uvijek ublažim nekim detaljem koji “omekša” dojam – recimo lepršava bluza, decentni nakit ili zanimljive cipele. Iako u mom poslu s nekretninama takav izgled bi bio više nego poželjan, vremena se mijenjaju, a i sama sam sebi šef, pa sam onda popustljiva i ne forsiram strogi look.

Što nosiš po kući?

Iskreno – udobnost na prvom mjestu! Najčešće trenirku, oversized majicu ili pamučnu haljinu. Kod kuće volim biti opuštena, bez šminke i s kosom u punđi. Super mi je kako su za vrijeme korone došli u modu i hvala bogu zadržali se i oni kao vuneni kompletići za po doma, to mi je super, jer uvijek volim da mi je toplo i mekano.

Već neko vrijeme nosiš ultrapopularnu bob frizuru, nedostaje li ti katkad duga kosa?

Iskreno - nedostaje. Kosu sam skratila, jer nakon godina friziranja i blajhanja došlo je do nekog zasićenja i to više nije izgledalo dobro. Onda sam se vratila kod mog starog frizera Stejpana i dogovorili smo se da idemo od početka. Njega i oporavak kose, a to je značilo i šišanje. Bob je svakako praktičan, moderan i daje svježinu licu, a i praktičnije je u gymu u kojem sam često.

Koliko si dugo plavuša? Jesi li nosila druge boje kose?

Plavuša sam već nekoliko godina, i mislim da mi ta boja najbolje pristaje. Zapravo već sam malo i zaboravila kako je to kad nisam plavuša. Prije toga sam eksperimentirala – bila sam i smeđa, pa čak i s pramenovima boje meda, crvenokosa, pepeljasta, joj bilo je tu svega, ali na kraju se uvijek vratim plavoj.

Voliš li ići na beauty tretmane i bez kojih ne možeš?

Volim, ali ne stignem baš. Ali pokušavam to promijeniti, pogotovo što vidim da nakon 40. ipak treba tu malo podrške i stručnjaka, ne možeš se baš samo mackati kremicama. Postoje dva rituala za koja imam uvijek upisane termine par mjeseci unaprijed, a to su pedikura i trajni lak i ekstenzije trepki. Maskaru nisam kupila godinama moram biti iskrena. Pokušavam ići redovno i na masaže. 

Ideš li redovito u teretanu ili na neku drugu tjelovježbu? Voliš li vježbati?

Hm... da vas ne lažem - uopće mi nije jasno tko voli vježbati!:) Ali, nekako sam shvatila da je to nužno i to je postalo sastavni dio moje svakodnevice. Trening mi je često i način da se resetiram i napunim energijom. Kombiniram teretanu, kružni trening, ponekad jogu – sve ovisi o raspoloženju i rasporedu. Još sam više motivirana kad vidim i dobre rezultate. Novi cilj su trbušnjaci do ljeta. To nikad nisam imala u životu, a voljela bih. 

Koji modni dodatak najviše voliš? Jesi li tim torbice ili tim cipele ili neki treći? Za koji brend torbice/cipela ti nikad nije žao dati novce?

Uh... Ja sam totalno ovisnik o cipelama. Netko se jednom kod mene doma našalio da sam stonoga. Jako volim sve vrste cipela, a čizmice pogotovo. Zadnjih par godina su mi opsesija kaubojke i za njih mi nikad nije žao dati novaca. Ne patim na trendove, više volim kombinaciju lijepog i kvalitetnog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli RTL Hrvatska (@rtl_hr)

Bez čega ne izlaziš iz kuće?

Bez parfema i osmijeha. (smijeh) A volim i sunčane naočale.

Voliš li više modu za proljeće/ljeto ili jesen/zimu?

Definitivno proljeće i ljeto! Volim lagane materijale, boje i osjećaj slobode koji nosi toplije vrijeme. Ali i hladniji dani imaju svoje pluseve, jer slojevito oblačenje dozvoljava više kreativnosti, a mogu i nositi svoje omiljene čizmice. Ma ja baš volim to što mi u Hrvatskoj imamo sva godišnja doba u modnom i svakom smislu. 

Koji ti je omiljeni odjevni predmet koji posjeduješ i možeš li nam reći nešto o njemu?

Nećete vjerovati, ali obična crna satenska pencil suknja do ispod koljena. To sam kupila prošle godine i toliko je sjajna da je nosiva u svakoj prilici. Uz štikle - svečano, uz mokasine - everyday, uz šlape - na kavu uz more, uz tenisice - na sportski event, uz sandale - na spoj. Najkorisniji odjevni predmet u mom ormaru.

A najskuplji?

Pa i nemam baš nekih skupih odjevnih predmeta. Ne patim na marke, odjeću ne doživljavam preozbiljno, volim često promijeniti stvari, kupiti si nešto novo. Možda si kad još malo odrastem i uozbiljim se počnem kupovati neke skuplje stvari.

U kakvim ćemo te modnim kombinacijama gledati u novoj sezoni 'Ljubav je na selu'?

Bit će puno boja i vedrih tonova, traperica, veselih košuljica - uglavnom svježe, veselo i mladalački, s malim etno zaokretom.

Jesi li promijenila što u svom izgledu za novu sezonu?

Nešto sitno, da! Malo svjetlija nijansa kose i nešto svježiji makeup look. Volim promjene, ali uvijek u granicama prirodnosti.

Za kraj, napiši neku poruku za naše čitateljice i gledateljice 'Ljubav je na selu'.

Drage moje, budite svoje – iskrene, tople i hrabre. Ljubav se često pojavi kad joj se najmanje nadamo, ali samo ako joj dopustimo da nas pronađe!

Pročitajte još o:
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BEAUTY & FASHION
Anita Martinović otkrila modnu opsesiju za koju krivi 'Ljubav je na selu': 'Za njih mi nikad nije žao dati novaca'