Velika čast: Ivana Ivanda Rožić i Jelena Perčin osvojile nagradu 'Timeless Beauty'

U zagrebačkom Stil Eventu održana je peta, jubilarna dodjela nagrade 'Timeless Beauty', večer u kojoj su se slavile ženska snaga, uspjesi i bezvremenska ljepota. Bio je to glamurozan hommage ženama koje su svojim radom, ustrajnošću i autentičnošću ostavile snažan trag u društvu i postale uzor novim generacijama.

Središnji trenutak večeri bila je dodjela nagrada 'Timeless Beauty', priznanja ženama koje su svojom strašću, hrabrošću i predanošću oblikovale javni prostor. Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri obilježilo je proglašenje Ivane Ivande Rožić, dugogodišnje RTL-ove informativne novinarke i reporterke, na koju smo posebno ponosne. Više od dva desetljeća dosljednog, hrabrog i odgovornog novinarstva učinilo ju je jednim od najprepoznatljivijih lica informativnog programa, a govor zahvale dodatno je dirnuo publiku kada je nagradu posvetila svojoj majci, čestitavši joj 67. rođendan.

RTL

Nagradu je dobila i Jelena Perčin, karizmatična glumica, gledateljima RTL-a i Voya poznata po ulozi Marte Novak u seriji 'Sjene prošlosti' te Rajke Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'.

Josip Cekada

Nagrade su dobile i Ivana Petrović, Sandra Elkasević te Hanka Paldum. Skulpturu nagrade 'Timeless Beauty', koja se već petu godinu zaredom dodjeljuje iznimnim, bezvremenskim ženama, potpisao je Petar Popijač, doktor umjetnosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Poseban dio večeri bio je izbor Miss Beauty Hrvatske 2026. Titulu Miss Beauty fotogeničnosti Hrvatske ponijela je Mia Bešlić, dok je drugom pratiljom proglašena Nika Šajnović. Ema Musić osvojila je titulu prve pratilje, a u napetoj završnici kruna Miss Beauty Hrvatske 2026. pripala je Gini Marinović.