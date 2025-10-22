Uređenje stana u Londonu donosi trendove koje ćete rado kopirati u svome domu

Velika površina, visoki stropovi i veliki prozori olakšali su uređenje ovoga starog građanskog stana. Dizajnerica Mirjana Mikulec i dizajner iz njezinog studija Mate Jelavić osmislili su interijer i napravili idejno rješenje

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Promjene u životnom prostoru uvijek su dobrodošle jer osim što donose funkcionalna i stilska poboljšanja nude novu percepciju, atmosferu ili pak razbijaju monotoniju. Čak i kada smo iznimno zadovoljni izgledom svoga doma i uživamo u pogledu na njega, s vremenom se može dogoditi zasićenje te je potrebna promjena.

U potrazi za promjenama uvijek krećemo od onoga što nam treba i što bismo željeli. Tu je veliki saveznik dobra inspiracija kao i noviteti i trendovi u svijetu unutarnjeg uređenja. Mi smo ih pronašli u novom projektu studija Mirjane Mikulec, prijedlogu uređenja stana u elitnom dijelu Londona.

Interijer koji se prostire na 100 četvornih metara izvrstan je primjer kako možete unijeti dašak trendova u svoja četiri i ostvariti modernu eleganciju i klasiku koje u stilskom smislu najbolje opisuju ovaj stan. Mnogi će se oduševiti i notom luksuza kojom odiše ovaj stan, a koja se lako može uklopiti u suvremeno stanovanje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Velika površina, visoki stropovi i veliki prozori olakšali su uređenje ovoga starog građanskog stana. Dizajnerica Mirjana Mikulec i dizajner iz njezinog studija Mate Jelavić osmislili su interijer i napravili idejno rješenje.

Mirjana Mikulec Interijeri

Luksuzan i ugodan prostor

Novi izgled uključuje i potpunu adaptaciju od podova, zidova, otvora pa do namještaja i detalja, no originalni tlocrt nije mijenjan budući da je vlasnik bio zadovoljan njime. Stoga se u novom prijedlogu uređenja ulazi iz dnevne u spavaću sobu – takav koncept karakterizira starinske stanove u kojima se u prostorije ulazi često iz druge prostorije, a ne hodnika.

Cilj je bio stvoriti luksuzan i ugodan prostor kojim dominira moderna elegancija, s vrlo suzdržanim dekoracijama te fokusom na teksture i oblike.

Stan je podijeljen na dvije zone - socijalnu, u kojoj je otvoreni dnevni prostor s kuhinjom, boravkom i kutkom za blagovanje, te privatnu u kojoj je spavaća soba. Ostatak stana čine prostrana kupaonica, hodnik te gospodarska prostorija s perilicom i sušilicom rublja, daskom za peglanje te sredstvima za održavanje doma.

Mirjana Mikulec Interijeri

Interijer zahvaljujući velikim vanjskim otvorima obiluje prirodnom svjetlošću što je omogućilo tamne zemljane tonove i tamni dekor drveta, koji su jedan od trendova u uređenju interijera. Smeđi tonovi trenutno su vrlo poželjni u interijeri – donose toplinu i ugodu, i imaju bezvremensku notu. Zamišljeno je da sobna vrata, kuhinjski ormar od poda do stropa koji skriva niz polica za skladištenje, hladnjak i perilicu suđa, zatim komode na TV zidu dnevnog boravka i spavaće sobe te polica za knjige budu elementi od tamnog dekora drveta rađeni po mjeri. Ovakav način opremanja doma bolje iskorištava prostor i pruža mogućnost veće originalnosti i osobnosti, što se vlasniku vrlo svidjelo.

Mirjana Mikulec Interijeri

Velika dizajnerska sofa plijeni svojim skulpturalnim oblikom te postaje središnji element u dnevnom prostoru. Skulpturalni oblici namještaja, inače veliki trend u interijerima, svojim zaobljenim linijama donose mekoću prostoru.

Mirjana Mikulec Interijeri

Mirjana Mikulec Interijeri

Nove, vodootporne linije tapeta učinile su da ova zidna dekoracija uđe u kuhinje i kupaonice, no za sada se na nju odlučuju oni hrabriji. Zeleni motivi na tapeti savršeno se nadopunjuju na tamne nijanse i osvježavaju prostor.ž

Mirjana Mikulec Interijeri

Pored tamnih vrata, u interijeru su kombinirana i velika staklena vrata, koja funkcioniraju poput transparentnih pregrada u prostoru. Ovakva vrata, premrežena metalnim profilima veliki su trend u interijerima. Istovremeno su atraktivna i nenametljiva, a donose obilje svjetla u onaj prostor gdje ga je malo. Na primjeru ovoga stana prirodna svjetlost iz dnevnog prostora dolazi do hodnika te iz spavaće sobe u prostor walk-in ormara.

Mirjana Mikulec Interijeri

Mirjana Mikulec Interijeri

Mirjana Mikulec Interijeri

Mirjana Mikulec Interijeri

Uzorci mramora, smeđi i bež tonovi provlače se cijelim stanom čime se stvara povezanost i naglašava željena modernizirana klasika te prostor postaje stilski zaokružena cjelina.

Mirjana Mikulec Interijeri

Ono što još povezuje prostor su tri sjajna trendi elementa: efektna geometrijska rasvjeta, ogledalo sa štukaturom u spavaćoj sobi i povišena platforma u kupaonici, naglašena LED rasvjetom koja stvara lebdeći dojam zone s tušem i kadom. Interijer obiluje zidnim i stropnim štukaturama čime se naglašava autentični ambijent starogradskog stana, ali se dizajnerica poigrala i ogledalom na koje je implementirala štukature te tako stvorila još jedan klasični vintage detalj.

Mirjana Mikulec Interijeri

Mirjana Mikulec Interijeri