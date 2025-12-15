Uradi sama: Tri kreativne ideje za izradu božićnih jaslica

Donosimo vam tri jednostavne, ali efektne ideje kako da sami izradite božićne jaslice

Tradicija postavljanja jaslica ispod božićnog drvca duboko je ukorijenjena u našoj kulturi i predstavlja srce blagdanskog uređenja doma. Scena Isusova rođenja, sa Svetom obitelji, pastirima i mudracima, unosi toplinu i podsjeća na pravi smisao Božića. Iako se gotove jaslice mogu pronaći u trgovinama, izrada vlastite štalice može postati dragocjena obiteljska tradicija i prilika za stvaranje jedinstvenih uspomena.

Uključivanje cijele obitelji, a posebno djece, u izrađivanje štalice potiče maštu, a rezultat je ukras koji ima posebnu sentimentalnu vrijednost.

Donosimo vam tri jednostavne, ali efektne ideje kako da sami izradite božićne jaslice.

Jaslice od kartona

Izrada štalice od kartona vjerojatno je najpristupačniji i ekološki najprihvatljiviji način za stvaranje temelja za vaše jaslice. Sve što vam treba je čvrsta kartonska kutija, primjerice od nekog uređaja ili veće pošiljke, malo ljepila i mašte.

Konstrukcija štalice

Započnite s rastvaranjem kutije. Na velikom komadu kartona iscrtajte osnovni oblik štalice: stražnji zid i dva bočna zida u jednom komadu. Najjednostavniji oblik je pravokutnik s dva manja pravokutnika sa svake strane koji će služiti kao bočni zidovi. Metalnim ravnalom i skalpelom izrežite oblik. Kako bi nabori bili oštri i uredni, presavijte karton suprotno od smjera njegovih unutarnjih valova. Spojite bočne stranice sa stražnjom pomoću ljepljive trake ili vrućeg ljepila kako biste dobili stabilnu strukturu.

Izrada krova

Za krov uzmite novi komad čvrstog kartona. Trebao bi biti nešto širi i duži od tlocrta štalice kako bi se stvorio mali prepust. Presavijte ga na sredini kako biste dobili dvostrešni krov. Krov možete jednostavno položiti na konstrukciju ili ga dodatno pričvrstiti ljepilom.

Dekoriranje

Kada je konstrukcija gotova, slijedi najzabavniji dio. Obojite cijelu štalicu smeđom akrilnom bojom kako biste dobili izgled drva. Dok se boja suši, prošećite dvorištem ili parkom i prikupite prirodne materijale. Mahovina, suha trava, tanke grančice ili komadići kore drva (poput breze koja se prirodno ljušti) idealni su za stvaranje rustikalnog izgleda. Zalijepite mahovinu na krov, a grančice i slamu na zidove. Unutrašnjost pospite sjeckanom slamom ili suhom travom kako biste stvorili ležaj za malog Isusa.

Medenjak-štalica

Za uistinu poseban, mirisan i jestiv ukras, ispecite jaslice od tijesta za medenjake. Kao kod izrade kućice od medenjaka, ispecite stranice, krov i figurice. Nakon hlađenja, spojite dijelove kraljevskom glazurom (royal icing) i ukrasite po želji. Ove jaslice neće samo uljepšati dom, već će ga i ispuniti predivnim mirisom Božića.

Jaslice od tuljaca od toaletnog papira

Za ovakvu štalicu potrebno je nekoliko tuljaca od toaletnog papira, boje, ljepilo, kolaž-papir i dobra volja. Ovaj projekt je izuzetno jednostavan, idealan za najmlađe, a rezultat je šarmantna i simpatična štalica.

Izrada konstrukcije

Sakupite nekoliko tuljaca. Za zidove, tuljce možete koristiti cijele i lijepiti ih okomito na čvrstu kartonsku podlogu kako bi služili kao stupovi. Posložite ih u obliku slova "U" kako biste dobili tri zida štalice. Za čvršće zidove, tuljce možete prerezati uzdužno, izravnati ih i lijepiti jedan do drugoga. Koristite vruće ljepilo ili čvrsto ljepilo za papir kako bi konstrukcija bila stabilna.

Krov i dekoriranje

Za krov izrežite veći komad kartona, presavijte ga na pola kako biste dobili dvostrešni krov i zalijepite ga na vrh tuljaca. Kada je osnovna struktura gotova, prepustite se mašti. Obojite tuljce i krov smeđom bojom. Dno štalice pospite suhom travom ili slamom. Krov možete ukrasiti mahovinom ili malim grančicama.

Od preostalih tuljaca možete izraditi i jednostavne figure Svete obitelji i životinja.

Koju god ideju odabrali, najvažnije je uživati u procesu. Vrijeme provedeno u zajedničkom stvaranju, smijeh i kreativni nered postat će dio najljepših božićnih uspomena, a ručno izrađene jaslice ponosno će stajati ispod bora kao simbol obiteljske ljubavi i zajedništva.