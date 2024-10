U Muzej čokolade stigao je novi eksponat koji će zanimati sve čokoljupce

Uživanje u čokoladi mnogima je najdraži dio dana, a upravo se tom strašću bavi Muzej čokolade Zagreb u koji je stigao vrijedan eksponat zbog kojeg ćemo na povijest omiljene slastice gledati drugačije. Kao što je poznato, priča o čokoladi počinje u Južnoj Americi, a nedavna su istraživanja potvrdila da je izvorna domovina kakaovca Ekvador. Za novo otkriće i obrat u podrijetlu kakaovca zaslužna je jedinstvena keramička boca pronađena u blizini gradića Palanda u pokrajini Zamora Chinchipe, južnoj regiji zemlje. Riječ je o boci zanimljivog oblika, u kojoj su pronađeni drevni ostaci kakaovca koji datiraju iz vremena 3300.-3500. godine prije Krista. To je navelo istraživače da utvrde podrijetlo kakaovca u Ekvadoru. Upravo je ovaj krunski dokaz o počecima uzgoja, konzumiranja i distribucije kakaovca svoj dom pronašao u Muzeju čokolade Zagreb. Riječ je o službenoj replici posude nazvane “boca s dvije ručke”, dar Veleposlanstva Republike Ekvador iz Mađarske ovom zagrebačkom muzeju.

Arheološka istraživanja u Ekvadoru pokazuju da se Theobroma cacao, ili jednostavno kakao, prvi put uzgajao u gornjoj Amazonskoj regiji. Najstarija zrna kakaovca na svijetu otkrivena su na nalazištu u Palandi u Ekvadoru, na 1040 metara nadmorske visine. Tako je Ekvador ponovno ispisao povijest čokolade, budući da se zrna kakaovca uzgajaju i jedu u Ekvadoru više od 5300 do 5500 godina. To je čak 2000 godina ranije nego što se do sada smatralo. Pronalazak te posude značajno je promijenio narativ o početcima uživanja u čokoladi. Možemo reći da je povijest ponovno ispisana.

Replika "boce s dvije ručke” je poseban poklon Veleposlanstva Republike Ekvador iz Mađarske koje je također akreditirano u Hrvatskoj te ga je danas uručila veleposlanica Cynthia Marie Mayer Zavala.

Podsjetimo, kultura Mayo-Chinchipe koristila je prerađeni kakao kao značajnu društvenu i simboličku komponentu svoje prehrane, u interakciji s civilizacijama regije Anda i pacifičke obale, preko kojih je amazonski kakao uveden na obalu Ekvadora i na kraju distribuiran u Meksiko i Srednju Ameriku. Dostupni dokazi upućuju na to da su Maye i Asteci iz Meksika koristili kakao iz Ekvadora za izradu napitka, na nahuatl jeziku poznatog kao "Xocolatl", što je označilo početak povijesti čokolade. Kultura Mayo-Chinchipe odigrala je značajnu ulogu u distribuciji kakaovca, što je dovelo do njegove široke potrošnje diljem svijeta i omogućilo nam da uživamo u prekrasnom okusu čokolade.