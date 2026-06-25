Tri vinske ceste, vrhunski Sauvignon Blanc i 6 Michelinovih restorana: Austrijska destinacija koju vrijedi posjetiti

Smještena tek oko 150 kilometara od Zagreba, do ove austrijske vinske regije stiže se za nešto više od dva sata vožnje, a na vama je hoćete li odabrati autocestu kroz Sloveniju ili ćete iz Zagreba krenuti lokalnim cestama preko Slovenije, bez potrebe za kupnjom austrijske vinjete

Malo je europskih vinskih regija u kojima u istom danu možete kušati vrhunski Sauvignon Blanc, ručati u restoranu s Michelinovim zvjezdicama, okupati se u prirodnom jezeru i navečer promatrati zalazak sunca u vinogradima. Upravo je zato južna Štajerska posljednjih godina postala jedna od najpoželjnijih destinacija za Hrvate. Smještena tek oko 150 kilometara od Zagreba, do ove austrijske vinske regije stiže se za nešto više od dva sata vožnje, a na vama je hoćete li odabrati autocestu kroz Sloveniju ili ćete iz Zagreba krenuti lokalnim cestama preko Slovenije, bez potrebe za kupnjom austrijske vinjete. Čim prijeđete granicu, krajolik se pretvara u razglednicu!

Južna Štajerska poznata je po blagoj klimi koju oblikuju Alpe i topli panonski utjecaji. Dok ljeti nizine često bilježe visoke temperature, ovdje svježiji alpski vjetrovi donose ugodnije večeri i stvaraju idealne uvjete za uzgoj vinove loze. Upravo zahvaljujući toj jedinstvenoj mikroklimi nastaju neka od najboljih bijelih vina Europe, ponajprije Sauvignon Blanc. Regija je isprepletena s tri vinske ceste koje vode kroz više od 350 vinarija, obiteljskih podruma i čak 180 tradicionalnih Buschenschank gostionica u kojima se poslužuju domaći naresci, sirevi i vina iz vlastite proizvodnje. U ovoj regiji se posebna pažnja posvećuje i gastronomiji koja je ocijenjena najvišim ocjenama. U Južnoj Štajerskoj nalazi se čak 6 restorana s Michelin zvjezdicama koji nude spoj tradicionalnog i modernog na svakom tanjuru. Dodaju li se tome gostoljubivi domaćini, uređene biciklističke i pješačke staze, stoljetna vinska tradicija i pejzaži koji pružaju osvježenje jasno je zašto je južna Štajerska jedna od najljepših destinacija za odmor cijele godine.

Nikola Zoko

Buđenje među vinogradima

Boravak u južnoj Štajerskoj najbolje je započeti na jednom od obiteljskih vinskih gospodarstava koja nude smještaj usred vinograda. Vinarija Kögl u mjestu Ratsch an der Weinstraße primjer je autentičnog štajerskog gostoprimstva. Vlasnica vinarije i gospodarstva Tamara Kögl njeguje biodinamički pristup uzgoju vinove loze prema Demeter standardima, pa se lako može zaključiti kako se filozofija boravka na ovom mjestu temelji na poštovanju prirode u kojoj boravite. Ovdje se spava jako dobro (nudi ugodne sobe i studio apartmane okružene vinogradima i pašnjacima), a ljubazna domaćica nenametljivo vam priča svoju priču. Nakon nekoliko dana osjećat ćete se kao da ste dio njezine obitelji. Želite li samo posjetiti ovu vinariju, zaviriti u vinski podrum i kušati vina s Demeter etiketom, svakako vinski doživljaj upotpunite s Tamarinim „Buschenschankom“, tipičnim štajerskim načinom sljubljivanja vina s lokalnim narescima, sirevima i drugim delicijama. Jednako šarmantan smještaj nudi i obiteljska vinarija Schwarzl u Ottenbergu. Ono što je prije nekoliko desetljeća bilo malo poljoprivredno gospodarstvo za vlastite potrebe razvilo se u moderno vinsko imanje sa smještajem za goste. Danas Johannes i Katharina Schwarzl nastavljaju obiteljsku tradiciju, nudeći gostima miran boravak među vinogradima, domaće delicije i vina proizvedena na imanju. Više o smještaju na ovoj destinaciji pročitajte na www.suedsteiermark.com

Nikola Zoko

Tri vinske ceste: srce vinske regije

Tri vinske ceste Južne Štajerske najbolje su polazište za upoznavanje jednog od najljepših vinskih krajolika Austrije. Svaka od njih ima svoj karakter, ali zajednički im je spektakularan brežuljkasti krajolik, vrhunska gastronomija i obiteljske vinarije koje njeguju dugu tradiciju. Südsteirische Weinstraße najpoznatija je i najstarija vinska ruta u regiji. Vijuga uz slovensku granicu kroz vinograde, slikovita sela i panoramske vidikovce, a posebno je poznata po vrhunskim bijelim vinima, među kojima se ističe sauvignon blanc. Upravo se uz ovu cestu nalaze neka od najpoznatijih štajerskih vinskih imanja. Sausaler Weinstraße vodi kroz područje najstrmijih vinograda u Štajerskoj. Trasa povezuje Leibnitz i Kitzeck te prolazi pokraj padina, vidikovaca i tradicionalnih gostionica. Ovo je dom izvrsnih rizlinga, čiji karakter oblikuju mineralna tla i veće nadmorske visine. Schilcher Weinstraße smještena je u zapadnoj Štajerskoj i posvećena je autohtonom vinu Schilcher, prepoznatljivom roséu živahne svježine i izražene voćnosti. Ruta prolazi kroz mirne vinograde, male podrume i tradicionalne Buschenschankove, nudeći autentičan doživljaj štajerske vinske kulture. Sve tri vinske ceste povezuje isti duh- miran ritam, vrhunski lokalni okusi i krajolici koji pozivaju na zaustavljanje na svakom zavoju.

Nikola Zoko

Vina koja pričaju priču o krajoliku

Nezaboravno vinsko iskustvo pruža vinarija Johann Schneeberger u području Sausal, jednom od najstarijih vinogradarskih krajeva Štajerske. Obitelj Schneeberger vinogradarstvom se bavi još od 1870. godine, a danas petu generaciju povezuje ista filozofija – stvarati vina koja vjerno odražavaju mjesto na kojem nastaju. Znanje o tlu, klimi i vinogradima prenosi se s koljena na koljeno, uz poštovanje prirode i održiv način proizvodnje. Posebnost njihovih vina proizlazi upravo iz jedinstvenog terroira Sausala. Vinogradi se nalaze na strmim padinama, na nadmorskim visinama između 400 i 600 metara, gdje prevladavaju siromašna škriljevita i vapnenačka tla. Velike temperaturne razlike između toplih dana i svježih noći omogućuju sporije dozrijevanje grožđa, čime vina dobivaju izraženu aromatiku, svježinu i prepoznatljivu mineralnost. Schneeberger je posebno cijenjen po elegantnim sauvignonblanc vinima, ali i izvrsnim rizlinzima, muškatima i welschrieslinzima, koji jasno izražavaju karakter ovog iznimnog vinogradarskog područja. Posjet vinariji nije samo kušanje vina, već i upoznavanje obiteljske tradicije, štajerskog gostoprimstva i autentične kuhinje u njihovu Buschenschanku, gdje se lokalni specijaliteti prirodno nadopunjuju s vinima nastalim na jednom od najposebnijih terroira Austrije.

Nikola Zoko

Wolfgang Maitz i Adam-Lieleg – dva lica vrhunskog Sauvignon Blanca južne Štajerske

Južna Štajerska danas se smatra jednom od najvažnijih europskih regija za bijela vina, a njezin identitet najbolje se može razumjeti kroz rad dviju iznimnih obiteljskih vinarija: Weingut Wolfgang Maitz i Weingut Adam-Lieleg. Iako dolaze iz iste regije i dijele slične klimatske uvjete, njihova filozofija i stil vina pokazuju dvije različite interpretacije istog terroira. Vinarija Maitz poznata je po eleganciji, preciznosti i naglašenoj mineralnosti. Strmi vinogradi oko Ehrenhausena, hladni alpski vjetrovi i vapnenačka tla daju vina koja su profinjena, čista i dugovječna. Njihov Sauvignon Blanc i Riesling često se smatraju referentima za stil južne Štajerske – suzdržani u početku, ali kompleksni i slojeviti u čaši. S druge strane, Adam-Lieleg s mladim Florianom donosi moderniji pristup i snažan fokus na inovaciju u podrumu i vinogradu. Njihov prepoznatljivi Sauvignon Blanc, koji je osvojio i međunarodna priznanja, nastaje na iznimnim položajima poput Ried Gottschebera, gdje mikroklima i ručna berba omogućuju izrazitu aromatsku dubinu i strukturu vina. Zajedno, ove dvije vinarije pokazuju širinu južno štajerske vinske scene – od klasične elegancije do suvremene interpretacije terroira. Tijekom boravka u Južnoj Štajerskoj, svakako posjetite obje.

Nikola Zoko

Lieperts – obiteljska priča koja je južnu Štajersku dovela na Michelinovu karta

Da je južna Štajerska danas mnogo više od vinske destinacije, potvrđuje restoran Lieperts, smješten uz slikovitu Južno Štajersku vinsku cestu. Iza ove uspješne gastronomske priče stoji obitelj Lieperts, a njezino je zaštitno lice chef Manuel Lieperts, koji je obiteljsku tradiciju pretočio u jednu od najuzbudljivijih kuhinja Austrije. Njegova jela polaze od recepata i okusa Štajerske, no kroz suvremene tehnike, preciznost i kreativnost dobivaju potpuno novu dimenziju. Takav pristup nije promaknuo ni Michelinovu vodiču, koji je restoran nagradio zvjezdicom, dok su tri kape Gault&Millaua dodatno potvrdile njegovu kvalitetu. Poseban doživljaj čini i elegantan butik-smještaj okružen vinogradima, pa gosti ovdje ne dolaze samo na večeru, već na cjelovito iskustvo u kojem se vrhunska gastronomija, vino i gostoljubivost stapaju u nezaboravan boravak.

Nikola Zoko

Najljepši pogled na južnu Štajersku

Iako vino dominira identitetom regije, južna Štajerska idealna je i za ljubitelje aktivnog odmora. Jedna od najatraktivnijih planinarskih ruta vodi prema Demmerkogel.u, jednom od najpoznatijih vidikovaca regije. Šetnja traje približno sat i pol te prolazi kroz vinograde, šume i otvorene brežuljke, a na vrhu staze nalazi se vidikovac visok 23,8 metara. Otvoren je 2023. godine nakon što je prethodna konstrukcija uništena u požaru nekoliko godina ranije. S vrha se pruža panoramski pogled na cijeli krajolik južne Štajerske, a posebno je zanimljivo da je nova kula projektirana s naglaskom na održivost te uključuje integrirane kućice za gniježđenje lokalnih vrsta ptica. Ovaj spoj arhitekture, prirode i ekologije dodatno potvrđuje koliko je regija posvećena očuvanju okoliša. Za one koji žele još više kretanja, vinska pješačka staza Ratsch–Ottenberg prolazi upravo uz neka od najljepših vinogradarskih područja. Riječ je o laganoj ruti koju možete istražiti pješice ili biciklom, a omogućuje upoznavanje krajolika bez velikih fizičkih napora, što je čini idealnom za izlete.

Nikola Zoko

Tajna štajerske kuhinje skriva se u bučinom ulju

Nijedna priča o južnoj Štajerskoj ne može proći bez bučinog ulja. U mjestu Heimschuh nalazi se Ölmühle Hartlieb, obiteljska uljara koja već više od stoljeća proizvodi ulja vrhunske kvalitete. Štajersko bučino ulje jedno je od najpoznatijih austrijskih gastronomskih proizvoda i nositelj je zaštićene oznake izvornosti. Tijekom obilaska domaćini vam pokazuju cijeli proces proizvodnje, od sjemenki do konačnog proizvoda karakteristične tamnozelene boje i orašastog okusa. Posebno je zanimljivo da obitelj Hartlieb osim bučinog proizvodi i specijalna ulja od pinjola, pistacija, konoplje i tigrovih oraha, čime dodatno širi gastronomsku ponudu regije. Bučino ulje ovdje nije tek dodatak jelima. Ono je dio identiteta južne Štajerske i nezaobilazan suvenir koji gotovo svaki posjetitelj ponese kući.

Nikola Zoko

Putovanje kroz 6500 godina povijesti

Iako je regija najpoznatija po vinima, njezina povijest seže mnogo dalje od vinogradarske tradicije. Na brdu Frauenberg pokraj Leibniza nalazi se Tempelmuseum Frauenberg, mjesto koje čuva čak 6500 godina povijesti ovog područja. Muzej je smješten na ostacima rimskog hrama, najstarije samostojeće zidane građevine u Štajerskoj. Među najvrijednijim eksponatima nalaze se mramorni kip boga Merkura, keltski zlatnici i rijetki prikazi božice majke. Cijelo područje povezano je s rimskim gradom Flavia Solva, jednim od najvažnijih antičkih urbanih središta današnje Austrije. Posjet Frauenbergu pruža zanimljiv kontrast vinskim i gastronomskim sadržajima te pokazuje koliko je kulturna baština duboko ukorijenjena u identitet regije.

Nikola Zoko

Die Amtmann - mirisni vrt koji slavi prirodu i održivost

Jedno od najugodnijih iznenađenja južne Štajerske svakako je Die Amtmann, obiteljska destinacija koja spaja vinariju, kafić i prirodni vrt u jedinstven doživljaj. Uz šetnju kroz raskošni ružičnjak i mirisne vrtove, posjetitelji mogu kušati Sauvignon Blanca, Gelber Muskatellera, Welschrieslinga i aromatičnih cuvéea koji savršeno prate lokalnu kuhinju. Posebno iskustvo je tipični štajerski ručak - juha od nekoliko vrsta gljiva s palentom, jaja na bučinom ulju te domaće slastice koje se sljubljuju s laganim, svježim vinima iz vlastite proizvodnje. Svako vino nastaje u malim serijama i odražava čisti karakter južne Štajerske, vrlo zanimljive i brojnim Hrvatima, pristupačne regije u kojoj možete uživati tijekom jednodnevnog izleta ili je odabrati kao destinaciju na kojoj ćete provesti dio godišnjeg odmora i na najbolji mogući način iskoristiti svoj vikend-bijeg. Sve detalje o ovoj destinaciji (i vlastitu inspiraciju) pronađite na suedsteiermark.com