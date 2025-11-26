Trendovi u ukrašavanju božićnog drvca: Od 'Sam u kući' nostalgije do Ralph Lauren glamura

Ovogodišnji trendovi kreću se između topline filmske nostalgije, poput one iz kultnog filma „Sam u kući“, i profinjenog glamura koji evocira estetiku Ralph Laurena. Dok jedni preferiraju razigrane, šarene ukrase koji prizivaju atmosferu djetinjstva, drugi biraju sofisticirane boje, elegantne teksture i luksuzne detalje koji stvaraju bezvremenski blagdanski ugođaj

Počinje advent i blagdani nam ponovno kucaju na vrata, a s njima dolazi i ono slatko uzbuđenje kada otvaramo kutije s ukrasima i razmišljamo kako ove godine ukrasiti božićno drvce. Možda se i ti pitaš kako postići ravnotežu između modernog izgleda i one tople, domaće čarolije koja priziva lijepe uspomene. Nakon razdoblja u kojem je dominirao strogi minimalizam, 2025. donosi povratak bogatih boja, pažljivo biranih detalja i estetika koje bude emocije.

Inspiracija dolazi sa svih strana - od šarmantne nostalgije inspirirane filmom „Sam u kući“, do profinjenog, luksuznog ugođaja u stilu Ralpha Laurena. Ove godine naglasak nije na savršenstvu, nego na priči koju tvoje drvce želi ispričati: priči doma, tradicije i osobnog stila koji se spaja u blagdansku atmosferu u kojoj ćeš istinski uživati.

Božić 90-ih: Retro stil kao iz 'Sam u kući'

Najpopularniji nostalgični trend podsjetit će te na kadrove iz filma Sam u kući: razigran, šaren, pomalo neuredan – i beskrajno topao.

klasične crvene, zelene i zlatne kuglice

šarene lampice koje blago trepere (bez agresivnog “disco” efekta)

papirnati ukrasi, stari lančići, dječji DIY radovi

vlakić oko podnožja bora, plišane igračke, stare figurice Djeda Mraza

Poanta nije da postigneš savršenstvo, nego da stvoriš osjećaj da se oko bora okuplja tvoja obitelj već desetljećima. Iako dizajneri upozoravaju da tinsel izgleda zastarjelo i jeftino, savjetuju ti da ga radije zamijeniš staklenim ukrasima koji će dati isti sjaj, ali na puno elegantniji način.

Ralph Lauren Christmas

Suprotni pol razigranom 90’s stilu je takozvani Ralph Lauren Božić, estetika koja se širi društvenim mrežama i oslanja se na naslijeđeni luksuz i klasičnu estetsku profinjenost. Paleta kojom se možeš voditi: tamnozelena, bordo, duboka mornarska, topla bež i puno zlatnih akcenata.Motivi koje trebaš tražiti: tartan karirani uzorak, baršun, koža, polirani mesing, kristal.

Na tvom boru to znači:

debele baršunaste vrpce u tartan uzorku, koje ćeš vezati u bogate mašne

kuglice u tamnijim, zasićenim tonovima, bez previše sjajnog glitera

mesingani ili srebrni zvončići, stare staklene figurice, “heirloom” ukrasi

Ključ leži u slojevima tekstura – kombinacijom drveta, baršuna, metala i stakla stvorit ćeš dojam seoskog imanja u Engleskoj ili američkog “country cluba” u prosincu, ravno u svom dnevnom boravku.

Mašne i vrpce svuda

Vrpce i mašnice nastavljaju biti popularne i ovog Božića – od tankih satenskih trakica do predimenzioniranih mašni. Trend se razvija dalje pa se, umjesto klasičnih jednobojnih, pojavljuju prugaste i karirane varijante, osobito inspirirane kolekcijama viđenim u časopisima poput House Beautiful.

Kako ih možeš koristiti:

rasporedi sitne mašne po cijelom boru umjesto dijela kuglica

stavi jednu veliku mašnu na vrh ili je “spusti” niz bor poput vodopada

ponovi iste vrpce na vijencu, adventskom aranžmanu i poklonima za skladan dojam

Odlična je vijest za tebe da možeš iskoristiti i stare komade tkanina – lan, pamuk, karirane košulje – koje jednostavno izrežeš u trake.

Nostalgija i retro ukrasi

Još jedna velika struja kojoj se možeš prikloniti je “kult nostalgije” – miješanje vintage i kičastih elemenata:

staklene figurice životinja nalik onima iz bakine vitrine

retro “mercury glass” kuglice s patinom

dugi stakleni i kapljasti ukrasi koji dodaju dubinu i sjaj

zvončići, mala zvona na granama i girlandama

Tu se savršeno uklapa i trend “Kitschmas”: bombon-ružičaste kugle, stakleni kolačići, croissanti, pizze, kokteli – hrana pretvorena u ukrase. Ideja je da tvoj bor postane zabavan i osoban, a ne “katalog” savršeno usklađenih kuglica.

Prirodno, organsko i ručno rađeno

Ako te više privlači jednostavnost, razveselit će te rastuća želja za održivijim ukrašavanjem:

drvene kuglice, izrezbarene zvijezde, detalji od masivnog ili ispirenog drveta

šišarke, grančice, sušene naranče, štapići cimeta

papirnate pahuljice, honeycomb ukrasi, DIY lančići od papira ili kokica

Dizajneri ti sve češće savjetuju da klasičnu plastičnu dekoraciju zamijenimo prirodnim ili ručno rađenim stvarima, ili ih barem kombiniramo s postojećima. Pokušaj miješati pravo i umjetno zelenilo jer ćeš tako dobiti bogat, realističan dojam koji lako možeš nadopunjavati svake godine.

Palete boja: od zemljanih tonova do tamnih “moody” borova

Crveno i zeleno ostaju, ali nemoj osjećati obvezu da ih koristiš pod svaku cijenu. Trend je “pustiti prostor da vodi boje”. Ako tvoj dnevni boravak već ima plave ili ružičaste tonove, neka tvoji božićni ukrasi nastave tu priču.

U fokusu su:

draguljaste nijanse: smaragd, safir, ametist, tamna šljiva

zemljani tonovi – maslinasta, terakota, tople smeđe poput mocha nijanse

crno-bijele, monochrome sheme ako si ljubitelj čistih linija

Tamno, “moody” drvce (smeđi, tamnoplavi, crni i bordo ukrasi na gustim granama) stvorit će ti intimnu, gotovo baršunastu atmosferu, osobito uz tople lampice.

Tople LED lampice i “svijećnjaci” na granama

Prejake, šarene lampice koje mijenjaju modove svake sekunde gube na popularnosti. Umjesto “vizualne buke”, potraži toplo, mekano svjetlo:

uvij sitne LED “fairy lights” duboko u grane, tako da tvoj bor svijetli iznutra

biraj lampice u toplijem spektru (bez hladnog, plavičastog tona)

isprobaj bežične LED svjećice koje se “škljocnu” na granama i imitiraju stare voskene svijeće

Stakleni i kristalni ukrasi dodatno će ti razbiti svjetlo, pa ćeš dobiti efekt koji je gotovo kazališan, bez ijedne blještave neon boje.

Više borova i predimenzionirani ukrasi

Još jedan trend koji se učvrstio, a o kojem možeš razmisliti: ne jedan, nego cijela “šuma” manjih borova u stanu. Veliki bor u dnevnoj sobi ostaje tvoja glavna zvijezda, a po ostatku doma možeš rasporediti:

malene borove u dječjim sobama s njihovim ukrasima

uski “pencil” bor u hodniku ili kućnom uredu

potted borove na komodi ili kuhinjskom otoku

Istodobno, predimenzionirane kugle i papirnati ukrasi odlično će funkcionirati u manjim prostorima umjesto klasičnog bora – nekoliko ogromnih kugli obješenih sa stropa ili u kutu sobe stvorit će snažan blagdanski dojam bez da ti zauzmu dragocjeni prostor.

Zaključak je jednostavan: 2025. nije godina u kojoj moramo slijediti pravila i slijepo se voditi trendovima. Bilo da se priklanjaš nostalgiji 90-ih, profinjenom Ralph Lauren ugođaju ili prirodnom, organskom stilu, najvažnije je da tvoj bor izgleda – živo. Neka ti trendovi služe kao inspiracija, a ne kao glavna vodilja. Najljepše drvce bit će ono pod kojim ti i tvoji najdraži stvarate uspomene.