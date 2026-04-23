Trajekt i 15 minuta vožnje u drugi svijet: Mjesto na Jadranu o kojem svi pričaju

Ugljan je savršena destinacija za istraživanje i doživljaj Mediterana kakav je nekad bio, ali i mjesto koje potvrđuje da vam za divan odmor ili vikend bijeg nije potrebna neka daleka destinacija, već jedan sadržajan i poseban otok

Želite li doživjeti ljepotu predsezone - sunce, more i luksuz koji si možete priuštiti, u Zadarskoj luci Gaženica ukrcajte se u trajekt i krenite na otok Ugljan. Poznat kao “zeleni dragulj Jadrana”, ovaj otok već dugo privlači one koji traže mir, autentičnost i prirodu. No posljednjih mjeseci pažnju javnosti privlači jedno posebno mjesto koje mijenja percepciju odmora na hrvatskim otocima. Smješten na zapadnoj obali otoka okružen maslinicima, borovom šumom i morem koje izgleda nestvarno čisto, ovaj resort donosi nešto što na Jadranu nije čest slučaj luksuz dostupan svima. Resort LIOQA ne temelji samo na estetici, već na iskustvu i funkcionalnosti - otvoren je i vanjskim gostima, bez formalnih barijera, s idejom da ga se može doživjeti i bez boravka u jednoj od vila.

Svi pričaju o “slow livingu”, ali ovdje ga zaista živite

Priča o Ugljanu oduvijek je bila priča o sporijem životu. Ovdje se dani ne mjere satima, već zalascima sunca, a jutra počinju mirisom borova i soli u zraku. Upravo taj osjećaj sve više putnika danas traži - prostor gdje priroda diktira tempo, a ne raspored. U tom kontekstu, ovaj resort ne djeluje kao izdvojen element, već kao prirodan nastavak otočne priče - mjesto koje poštuje ambijent u kojem se nalazi. Koncept resorta temelji se na privatnosti i prostoru- vrijednostima koje danas sve više definiraju luksuz. Više od dvadeset vila uklopljeno je u prirodni okoliš, svaka sa svojim bazenom, vrtom i otvorenim pogledom na more. Arhitektura spaja suvremeni dizajn i mediteranski karakter, dok interijeri brišu granicu između unutarnjeg i vanjskog prostora. Sve vile dolaze s 4, 5 ili 6 spavaćih soba koje imaju vlastitu kupaonicu.

Ono što oduševljava su odlično opremljene kuhinje i dnevne sobe dizajnirane kao visokotehnološki, pametni životni prostori. Dok boravite u ovakvim kućama možete slušati glazbu putem bluetootha, kontrolirati zasjenjivanje dodirnim zaslonom, pa čak i podešavati temperaturu vode u bazenu. Kako bi iskustvo bilo zaista personalizirano, sva oprema je vrhunska, s dizajnerskim brendovima kao što su Gandia Blasco, Nardi, Kave Home i drugi. Vile su dizajnirali uspješni hrvatski arhitekti Jelena Banić i Boris Bacalja te španjolac Carlos Lamos, poštujući osjećaj slobode suvremenih putnika- boravak omogućuje vlastiti tempo, bez rigidne strukture klasičnog hotelskog modela. Posebno u predsezoni, ovakav tip smještaja postaje dostupniji nego što se očekuje za ovakvu razinu smještaja, što ga čini zanimljivim i za kraće boravke.

“Ono što gosti kod nas prepoznaju nije samo vila ili lokacija, nego način na koji cijeli sustav funkcionira. Danas luksuz više nije stvar izgleda, nego sigurnosti da sve radi besprijekorno- od prve interakcije do samog boravka. Upravo na tome gradimo Lioqu, i zato nam se gosti vraćaju,” ističe Ivan Čapeta, general manager LIOQA Resorta dodajući. “Primjećujemo kontinuiran rast interesa gostiju iz Njemačke, Austrije i zemalja Beneluxa, ali i iz regije. Posebno nas veseli značajan porast dolazaka iz Zagreba, što potvrđuje da se LIOQA sve više prepoznaje i kao destinacija za kvalitetan, kraći odmor. Upravo ta mogućnost da u kratkom vremenu uđete u potpuno drugačiji ritam i dobro se odmorite, bez kompromisa na razini usluge i privatnosti pokazuje se kao jedan od ključnih razloga dolaska.”

Znate li što je najveći hit resorta? Gastronomija!

Bez obzira boravite li u resortu ili dolazite kao vanjski gost, jedan od ključnih elemenata iskustva je gastronomija. VIVA Beach Club zamišljen je kao produžetak boravka na ovom mjestu. Restoran uklopljen u vizuru cijelog resorta mjesto je gdje se opuštena atmosfera spaja s kvalitetnom kuhinjom i pažljivo osmišljenom ponudom. Ponuda prati ritam dana: od doručaka koji kombiniraju buffet i à la carte pristup, preko laganih ručkova temeljenih na svježim lokalnim namirnicama, do večernjih menija koji povezuju mediteranske okuse s modernim interpretacijama. Poseban naglasak stavljen je na suradnju s lokalnim proizvođačima, čime se dodatno naglašava autentičnost cijelog iskustva. Veliku ulogu u atmosferi ima i voditelj beach cluba, Erdinç Seferoğlu, čiji se pristup gostoprimstvu osjeća u svakom detalju- od dočeka do ukupnog dojma koji gost nosi sa sobom.

“Viva nije zamišljena kao klasičan beach bar, već kao mjesto gdje gost može provesti cijeli dan-od jutarnje kave do večernjeg izlaska. Kroz razne koncepte i događanja želimo ponuditi iskustvo koje nadilazi klasičnu restoransku ponudu. Tijekom dana tako su u ponudi 'all you can eat' doručci, ručak na medireranski način, ali i snackovi poput pizze, burgera, dječjih obroka. U ponudi imamo domaći sladoled, fine slastice i kavu za one koji žele zasladiti dan. Kad sunce polako počinje zalaziti Viva postaje mjesto izlaska- romantika uz večeru u pet sljedova i jazz orkestar ili tematska večer uz DJ-a samo su neki od naših aduta za moderne gastroljupce ali i one koji žele na poseban način izaći na otoku- kaže Seferoğlu.

Prizori koje nećete pronaći ni na jednoj razglednici

No iskustvo ne završava unutar resorta. Otok Ugljan krije brojne skrivene uvale, biciklističke staze i vidikovce koji oduzimaju dah. Vožnja biciklom kroz maslinike otkriva stare kamene kuće, mirne plaže i mjesta gdje vrijeme kao da stoji. S vidikovaca se pruža pogled na zadarski arhipelag, a zalasci sunca ovdje imaju gotovo filmsku vizuru. Doživite ljepotu općine Ugljan pješice u laganoj šetnji po zaseocima gdje će vas dočekati kamene kuće i duh nekih prošlih vremena, ili biciklom kojeg možete iznajmiti unutar resorta. Neka vam orjentir budu Muline mjesto posebne priču kroz staru uljaru i arheološke tragove rimskog doba. Dok vozite bicikl i promatrate ono što vas okružuje primijetiti ćete i 'šarene' klupe koje je osmislila, a zajedno s turističkim zajednicama Ugljana i Preka, osmislila teta Boška (umjetnica Božica Kliman) idealne za odmor uz pogled na more. Ljubitelji kulturne baštine mogu obići male, šarmantne ugljanske crkvice skrivene među borovima i maslinicima, koje svjedoče o dugoj povijesti i duhovnosti otoka. Sve to zajedno čini Ugljan savršenom destinacijom za istraživanje i doživljaj Mediterana kakav je nekad bio, ali i mjesto koje potvrđuje da vam za divan odmor ili vikend bijeg nije potrebna neka daleka destinacija već jedan sadržajan i poseban otok.