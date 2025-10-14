Tko je Nara Aziza Smith? Ima 24 godine, četvero djece i jedno jelo kuha satima

Njezin šapatom ispričan sadržaj privukao je milijune, ali i potaknuo rasprave o modernom majčinstvu, tradicionalnim vrijednostima i granicama autentičnosti na društvenim mrežama

Nara Aziza Smith, 24-godišnja manekenka južnoafričko-njemačkih korijena, postala je globalni internetski fenomen. U svijetu u kojem dominiraju brzi recepti i kaotični prikazi majčinstva, ona je ponudila nešto potpuno drugačije: smirene, estetski savršene videozapise u kojima od nule priprema sve, od pahuljica za doručak do žvakaćih guma, a sve u dizajnerskoj odjeći. Njezin šapatom ispričan sadržaj privukao je milijune, ali i potaknuo rasprave o modernom majčinstvu, tradicionalnim vrijednostima i granicama autentičnosti na društvenim mrežama.

Od Frankfurta do Los Angelesa

Iako je danas poznata kao američka influencerica, Narin životni put počeo je daleko od Kalifornije. Rođena je 27. rujna 2001. u Južnoj Africi, odakle joj je majka, no već s tri mjeseca preselila se u Frankfurt, rodni grad svog oca Nijemca. Tamo je odrasla i s 14 godina zakoračila u svijet mode, potpisavši ugovor za agenciju IMG. S 18 godina, bez prethodnog posjeta, hrabro se preselila u Kaliforniju kako bi nastavila graditi manekensku karijeru.

Upravo ju je taj put doveo do supruga, također uspješnog modela Luckyja Bluea Smitha. Upoznali su se u Los Angelesu, a nakon samo šest mjeseci veze, vjenčali su se u veljači 2020. na intimnoj ceremoniji na plaži.

Profimedia

Mlada mama kao životni poziv

Prije nego što je navršila 23 godine, Nara je rodila troje djece, a prije nekoliko dana svijet stiglo i četvrto - djevojčica Fawnie Golden Smith. Njezin san oduvijek je bio postati mlada majka, inspirirana očevim žaljenjem što je djecu imao kasnije u životu. "Poslušala sam taj savjet i to je jedna od najboljih odluka koje sam donijela", izjavila je u jednom videu, dodavši kako ne osjeća da išta propušta. "Svačiji koncept onoga što želi u životu jedinstven je i ne bih mijenjala svoj put."

Par ima djecu neobičnih imena: kćer Rumble Honey, sina Slim Easyja i kćer Whimsy Lou. Lucky Blue iz prethodne veze ima i kćer Gravity Blue. Iako su nakon trećeg djeteta izjavili da je njihova obitelj potpuna, četvrta beba stigla je kao "malo iznenađenje". Upravo je obiteljski život postao središte Narinog sadržaja koji je osvojio internet.

@naraazizasmith you guys!!🥹🥹 come find me on Instagram - Naraaziza 🤍 thank you for tuning in and following along (even the ones who loved dragging me through the mud xx). You mean so much to me 🫶🏽 ♬ La vie en rose (Cover Edith Piaf) - 田东昱

Kulinarska magija postala je viralna

Narin strelovit uspon započeo je krajem 2023. godine. Iako je već imala zavidan broj pratitelja, njezini videozapisi o kuhanju "od nule" katapultirali su je u zvjezdanu orbitu Tiktoka. U tim kratkim, hipnotičkim isječcima, Nara priprema jela koja većina kupuje gotova. U jednom videu djeca su poželjela pahuljice, pa im je od početka napravila Cinnamon Toast Crunch. Za godišnjicu braka ispekla je peciva i napravila krem sir.

Ono što njezine videe čini posebnima nije samo posvećenost detaljima, već i cjelokupna produkcija. Besprijekorno našminkana i odjevena u komade odjeće poput Prade, pripovijeda proces kuhanja umirujućim glasom, gotovo šapatom. Prizori u kojima mijesi tijesto dok na boku drži bebu stvaraju nadrealan dojam koji je istovremeno inspirativan i predmet rasprava. Njezin sadržaj više je zabava nego usluga; recepti se rijetko dijele, a fokus je na samom činu stvaranja.

Između 'tradwife' debate i poslovnog carstva

Njezin stil života brzo je povezan s "tradwife" pokretom, koji promovira tradicionalne rodne uloge. Međutim, Nara odbacuje tu etiketu. "To je jedan od narativa koje teško razumijem. Ja sam zaposlena mama koja svoj dan provodi drugačije od nekoga tko radi od devet do pet", rekla je za Harper's Bazaar.

Istina je da je Nara izgradila unosan posao. Njezina popularnost donijela joj je suradnje s velikim brendovima kao što su Marc Jacobs i Charlotte Tilbury. Ona nije domaćica koja robuje u kuhinji; ona je kreatorica sadržaja, model i poduzetnica čiji je dom ujedno i njezin studio. Iako priznaje da ima pomoć dadilje na pola radnog vremena, ističe da većinu poslova oko djece i kuće obavlja sa suprugom. "Ljudi misle da imamo domaćice, čistačice i dadilje, a u stvarnosti smo samo Lucky i ja koji želimo obitelj i dijelimo svoje živote online", pojasnila je.

Nara Aziza Smith uspjela je stvoriti jedinstveni brend koji spaja visoku modu, obiteljski život i kulinarsku strast. Iako njezin idealizirani prikaz života izaziva divljenje i kritike, neosporno je da je postala jedna od najzanimljivijih figura na društvenim mrežama, redefinirajući što znači biti influencerica, majka i moderna žena u 21. stoljeću.