Tko je Christopher Briney, glumac kojeg mnogi uspoređuju s Leonardom DiCaprijem?

Fanovi serije "The Summer I Turned Pretty" ne prestaju komentirati izgled i šarm mladog glumca, uspoređujući ga s legendarnim Leonardom DiCaprijem u njegovim ranim glumačkim godinama. Na društvenim mrežama usporedbe se nižu jedna za drugom, a mnogi tvrde da bi upravo on mogao postati novi teen idol s uspješnom karijerom

Nova generacija holivudskih zvijezda je tu, a među imenima poput Jacoba Elordija i Timothéeja Chalameta, jedno se posebno ističe – Christopher Briney. Mladi glumac je 2022. godine osvojio srca publike ulogom Conrada Fishera u hit seriji "The Summer I Turned Pretty" i od tada njegova karijera nezaustavljivo raste. No, tko je zapravo Christopher Briney, mladić kojeg javnost i fanovi sve češće nazivaju nasljednikom Leonarda DiCaprija?

Od bejzbolskih terena do glumačke scene

Christopher Briney rođen je 24. ožujka 1998. u Connecticutu, u obitelji koja je živjela i disala umjetnost. Njegovi roditelji, Michael i Kelly, upoznali su se kao glumci u New Yorku, no Christopher isprva nije želio krenuti njihovim stopama. "Htio sam biti mali buntovnik i raditi nešto drugačije", izjavio je jednom prilikom. Njegova prva ljubav bio je bejzbol, sport kojem je bio posvećen tijekom cijelog djetinjstva i srednje škole.

Ipak, genetika je učinila svoje. Tijekom srednje škole upisao je ljetni glumački program na Sveučilištu Wesleyan, gdje su profesori prepoznali njegov talent i potaknuli ga da se ozbiljnije posveti glumi. Iako nije bio siguran želi li se time profesionalno baviti, nakon srednje škole odlučio je dati priliku studiju. Nakon što su ga odbili gotovo svi fakulteti na koje se prijavio, iskustvo koje ga je, kako kaže, "ponizilo", upisao je glumu na Sveučilištu Pace u New Yorku. Tamo je upoznao neke od svojih najbližih prijatelja i stekao neprocjenjivo znanje, a kako bi platio troškove, radio je u lokalnoj trgovini Trader Joe's.

Proboj s ulogama koje su ga definirale

Nakon što je diplomirao 2020., usred pandemije, Briney se borio s plaćanjem stanarine i pronalaskom posla. Ipak, upornost se isplatila. Njegova prva profesionalna uloga bila je u nezavisnom filmu "Dalíland" (2022.), gdje je glumio uz bok Oscarovcu Benu Kingsleyju. Iskustvo snimanja bilo je toliko intenzivno da je, priznao je, neke noći provodio sklupčan na podu i razmišljao o bijegu.

Tijekom snimanja u Liverpoolu, putem Zooma je odradio audiciju za seriju "The Summer I Turned Pretty", a uloga Conrada Fishera, mrzovoljnog i anksioznog tinejdžera uhvaćenog u ljubavnom trokutu, lansirala ga je među zvijezde. Serija je postala globalni fenomen, a Briney je preko noći stekao milijune obožavatelja. Ubrzo je uslijedila još jedna velika uloga – Aaron Samuels u filmskoj adaptaciji mjuzikla "Zločeste djevojke" (Mean Girls, 2024.). Iako je isprva htio odbiti ulogu jer nije pjevač, na sreću, njegov lik nije imao pjevačkih dionica.

Novi Leonardo DiCaprio?

Usporedbe s mladim Leonardom DiCaprijem iz 90-ih godina postale su neizbježne. Obožavatelji na društvenim mrežama neprestano dijele montaže koje ističu njihovu fizičku sličnost – od razbarušene kose i prodornih očiju do dječačkog osmijeha. Međutim, sličnost nije samo fizička. Kritičari i publika prepoznaju u Brineyju rijetku sposobnost da istovremeno prikaže ranjivost, aroganciju i duboku emocionalnost, što je krasilo i rane DiCaprijeve uloge.

Sličnost je dodatno naglašena u jednoj sceni serije "The Summer I Turned Pretty", koja je bila izravna posveta kultnoj sceni iz filma "Titanic". Čini se da je i sam DiCaprio primijetio usporedbe, jer se pojavio u kratkom videu u kojem je dao podršku Brineyjevom liku, "Timu Conrad".

Život izvan reflektora

Unatoč nagloj slavi, Christopher Briney ostaje čvrsto na zemlji. Živi u Brooklynu, vozi se podzemnom željeznicom i druži se s prijateljima s fakulteta. U dugogodišnjoj je vezi s glumicom Isabel Machado, koju je upoznao na studiju dok su bili cimeri. Za nju kaže da je njegova stijena i da bez nje ne bi mogao ništa. Otvoreno govori i o borbi s anksioznošću, zbog čega redovito posjećuje terapeuta.

Njegova strast je i dalje film, posebno nezavisna kinematografija, a nada se da će se u budućnosti okušati i kao redatelj. Svojim talentom, skromnošću i zrelim pristupom karijeri, Christopher Briney dokazuje da nije samo prolazna zvijezda, već glumac čije vrijeme tek dolazi. Budućnost se čini svijetlom, a publika s nestrpljenjem iščekuje njegove sljedeće uloge.