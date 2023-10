Od alfe do omege: 6 tipova muškaraca i kako ih prepoznati

Svaki čovjek je poseban. Nije to nikakva floskula nego svi mi imamo specifičnu osobnost. Netko se želi nametnuti i 'na prvu' djeluje hladno, dok drugi zrače empatijom i povjerenjem. Poput žena, nisu svi frajeri isti. Jedni, pod utjecajem odgoja, kulture i društva, ali i vlastitih sklonosti, žele preuzeti inicijativu, biti lideri i dominantne ličnosti. Za takve se frajere – snažne i samouvjerene – obično kaže da su alfa mužjaci.

E, sad: mišljenja su tu podijeljena jer neke žene 'alfe' privlače, dok bi druge ipak samostalno preuzele inicijativu. Svakako je to tema za raspravu jer se često u ženskim krugovima čuje da je danas sve manje samopouzdanih i odlučnih muškaraca, no to ćemo ostaviti za neki put i temu što žene traže kod frajera.

U svakom slučaju, alfa nije jedina klasifikacija osobnosti. Osim alfe, postoji beta, gama, delta, sigma i omega tip muškarca, a oni se razlikuju u karakteristikama. U nastavku otkrij kako prepoznati koji tip. Da ne bi bilo zabune: ova klasifikacija ne uzdiže alfa frajere nego pokazuje svu šarolikost osobina i karaktera.

