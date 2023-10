Od alfe do omege: 6 tipova muškaraca i kako ih prepoznati

Svaki čovjek je poseban. Nije to nikakva floskula nego svi mi imamo specifičnu osobnost. Netko se želi nametnuti i 'na prvu' djeluje hladno, dok drugi zrače empatijom i povjerenjem. Poput žena, nisu svi frajeri isti. Jedni, pod utjecajem odgoja, kulture i društva, ali i vlastitih sklonosti, žele preuzeti inicijativu, biti lideri i dominantne ličnosti. Za takve se frajere – snažne i samouvjerene – obično kaže da su alfa mužjaci.

E, sad: mišljenja su tu podijeljena jer neke žene 'alfe' privlače, dok bi druge ipak samostalno preuzele inicijativu. Svakako je to tema za raspravu jer se često u ženskim krugovima čuje da je danas sve manje samopouzdanih i odlučnih muškaraca, no to ćemo ostaviti za neki put i temu što žene traže kod frajera.

U svakom slučaju, alfa nije jedina klasifikacija osobnosti. Osim alfe, postoji beta, gama, delta, sigma i omega tip muškarca, a oni se razlikuju u karakteristikama. U nastavku otkrij kako prepoznati koji tip. Da ne bi bilo zabune: ova klasifikacija ne uzdiže alfa frajere nego pokazuje svu šarolikost osobina i karaktera.

Alfa muškarac

Alfa mužjaka mi u životinjskom svijetu bio vođa čopora. Alfa muškarci znaju što žele, zrače samopouzdanjem koji grade s vremenom te su snalažljivi u novim situacijama. Na njega se ljudi mogu osloniti i teško da će mu nešto stati na put. Učinkovit je i lako stvara veze s ljudima. Preuzima odgovornost i donošenje odluka, a ljudi to prihvaćaju zbog njegova čvrsta karaktera i karizme. Racionalan je i zna s ljudima, a zauzvrat mu oni vjeruju i prepuštaju mu se.

Beta muškarac

Beta muškarci generalno su prijateljski nastrojeni i puni poštovanja. Žele steći poznanstva, a katkada i divljenje. No, jedna od glavnih osobina im je rezerviranost. To ne znači nužno da su sramežljivi (iako neki jesu), već svoje mišljenje ne vole dijeliti sa svakim. Radije će se pobrinuti steći naklonost i držati se užeg kruga ljudi (što ga razlikuje od alfa mužjaka). Lako se pokoravaju – prvenstveno da bi izbjegli svađu, no upravo si tako katkad sačuvaju živce. Uz to, bete su odane i cijene iskrene odnose. Zbog izražene odanosti poželjni su zaposlenici koji će sve odraditi kako treba. Osim toga, uvijek su tu za obitelj i prijatelje.

Gama muškarac

Gama mužjak vrlo je zanimljiv lik. U njemu se spajaju značajke svih drugih tipova muškaraca pri čemu nijedna nije dominantna. Gama se ne zamara tuđim mišljenjem, ima svoj 'film' i ciljeve koje želi ostvariti. Pustolovan je i spreman je slijediti srce kako bi bio zadovoljan. Unutarnje zadovoljstvo puno mu znači. Pritom je svjestan svojih postupaka i posljedica pa je neovisan, ali istovremeno i omiljen u društvu. Drago mu je čuti pohvalu, ali nije da mu je to najvažnije. Osim toga, drugi ga vole jer je pun empatije, nastoji 'pročitati' sebe i druge. U isto vrijeme je staložen. Dakle, pravi je miks drugih tipova.

Omega muškarac

Dok se alfa muškarac bori za dominantnost, kune u odlučan karakter i društveni status, omegu to ne 'dira'. Ne voli se natjecati s drugima i drži se užeg kruga ljudi. Omega muškarac sigurno će imati nekoliko bliskih prijatelja kojima vjeruje i koje poštuje, ali smisao pronalazi iznutra. Mana mu je to što zna biti sebičan i zanemariti interese i želje drugih. S druge strane, ovaj je tip usredotočen na stalno učenje te će se pouzdati u inteligenciju. Stoga donosi proračunate odluke i tako procjenjuje rizik.

Delta muškarac

Muškarci koji pripadaju ovom tipu obično su prošli kroz neko iskustvo koje ih je (pre)oblikovalo i dovelo do novih spoznaja i odnosa prema drugima. Bez obzira je li prošao kroz loš prekid ili je u prošlosti imao problema s povjerenjem, delta mužjak je vrlo često oprezan i rezerviran. Umjesto da ga neugodna iskustva motiviraju da se pokrene, delte su sklone svu krivnju prebacivati na taj događaj i stagnirati. Često žive u iluziji da ništa ne mogu promijeniti ili imaju iskrivljenu percepciju stvarnosti. Kad se nađe u grupi poznanika, delta mužjak će se vjerojatno ponašati manipulativno ili lagati kako bi dobio ono što želi. To će neki brzo i shvatiti pa će se od njega distancirati što će ovog tipa muškarca dovesti do usamljenosti.

Sigma muškarac

Na kraju na red dolazi sigma muškarac s kojim treba biti oprezan jer te sposoban uvjeriti u nešto što nitko drugi ne bi mogao. Možda nisu snažni kao alfe, ali su lukavi i sposobni manipulirati. Sigma muškarci su ipak popularni u društvu, ali im nije potrebno odobravanje drugih da bi se osjećali dobro i bili sigurni u sebe. Oni igraju po vlastitim pravilima, naoko su simpatični što im pomaže da se uklope u društvo. Sposobni su donositi odluke i teško da će ga nešto dočekati nespremnog. I humor mu je jaka strana, a u postizanju ciljeva pomaže mu inteligencija. Zato je dobar u uvjeravanju.