Tako su mali da stanu u torbicu: Najmanje pasmine pasa koje su osvojile svijet

Maleni psi, udobno smješteni u elegantnim torbicama ili naručju svojih vlasnika, postali su globalni fenomen, dijelom zahvaljujući slavnim osobama poput Paris Hilton koje su popularizirale trend nošenja ovih minijaturnih pratitelja kao dragocjenih modnih dodataka. No, ovi psi su puno više od toga. Poznati po svojoj dugovječnosti i prilagodljivosti urbanom načinu života, minijaturne pasmine pasa osvajaju srca svojim golemim osobnostima upakiranima u sićušno tijelo.

Iako su praktični za život u stanu i često ne zahtijevaju toliko vježbe kao veći psi, važno je zapamtiti da nisu svi psi stvoreni za život u pokretu. Njihova delikatna građa zahtijeva posebnu pažnju i brigu. Prije nego što se odlučite za ovakvog ljubimca, bitno je uložiti u kvalitetnu, prozračnu torbu namijenjenu psima i osigurati da se životinja u njoj osjeća sigurno i ugodno. U nastavku donosimo pregled sedam najpopularnijih "džepnih" pasmina koje su, unatoč svojoj veličini, ostavile velik trag u svijetu.

Chihuahua (Čivava)

Službeno najmanja pasmina na svijetu, čivava je pravi dokaz da veličina nije mjerilo karaktera. Teška svega od 1 do 3 kilograma, ova pasmina u svom malenom tijelu krije osobnost lava. Čivave su iznimno odane, inteligentne i hrabre, često nesvjesne svoje sićušne građe. Snažno se vežu za svoje vlasnike i obožavaju biti u centru pažnje. Zbog svoje osjetljive građe, nisu idealan izbor za obitelji s vrlo malom djecom, ali uz pravilnu socijalizaciju postaju zabavni i privrženi doživotni suputnici.

Pexels

Pomeranac

Ova pufasta loptica izgleda poput plišane igračke, no ispod raskošnog krzna krije se odvažan i samouvjeren duh. Potomci većih radnih pasa iz arktičkih krajeva, pomeranci su danas poznati kao živahni i inteligentni pratitelji. Teški između 1,5 i 3,5 kilograma, ovi psi obožavaju pažnju i lako postaju glavne zvijezde gdje god se pojave. Njihova popularnost seže sve do kraljice Viktorije, koja je bila velika obožavateljica pasmine. Unatoč svom "diva" stavu, izrazito su odani i vole se maziti nakon što završe s "vladanjem svijetom" iz vaše torbice.

Pexels

Jorkširski terijer

Ne dopustite da vas zavara njihova svilenkasta dlaka i elegantan izgled – jorkširski terijer, ili "Yorkie", u srcu je pravi terijer. Ovi maleni psi, teški do 3,2 kilograma, izvorno su uzgajani u Engleskoj za lov na glodavce u rudnicima. Ta hrabrost i odlučnost ostali su im u genima. Yorkieji su energični, zaštitnički nastrojeni i posjeduju golemu osobnost. Djeluju kao minijaturni alarmni sustav koji će vas upozoriti na svaki sumnjiv zvuk, no nakon obavljene "patrole" pretvaraju se u najslađe stvorenje za maženje u krilu.

Pexels

Maltezer

S poviješću koja seže gotovo 3000 godina unatrag, maltezer je jedna od najstarijih pasmina na svijetu, obožavana od strane plemstva i aristokracije još od antičkog Rima. Prepoznatljivi su po svojoj dugoj, svilenkastoj bijeloj dlaci koja se gotovo ne linja, što ih čini odličnim izborom za osobe sklone alergijama. Ovi psi su oličenje elegancije i šarma. Iako izgledaju profinjeno, iznimno su zaigrani, odani i privrženi. Njihov glavni zadatak je grijanje krila i dijeljenje poljubaca, što ih čini savršenim psima za pratnju.

Pexels

Shih Tzu

Ime Shih Tzu na kineskom znači "mali lav", što savršeno opisuje njihov ponosan stav i raskošnu dlaku. Uzgajani kao cijenjeni pratitelji kineskih careva, ovi psi znaju kako uživati u luksuzu. Iznimno su privrženi, druželjubivi i vole biti u blizini svojih ljudi. Iako nisu pretjerano atletski nastrojeni, uživaju u kratkim šetnjama i igri. Njihova duga, gusta dlaka zahtijeva redovitu njegu, ali trud se isplati za sve one neodoljive trenutke i fotografije. Shih Tzu je idealan pas za one koji žele mirnog i umiljatog suputnika.

Pexels

Toy pudl

Najmanja od tri varijante pudla, Toy pudl je sinonim za inteligenciju i eleganciju. Teški svega 2 do 4 kilograma, ovi psi su nevjerojatno pametni i laki za dresuru, zbog čega su nekada bili popularni izvođači u cirkusima. Njihova kovrčava dlaka se minimalno linja, što ih čini hipoalergenom pasminom. Unatoč svom nježnom izgledu, Toy pudli su energični i vole biti uključeni u sve obiteljske aktivnosti. Savršeni su za vlasnike koji traže inteligentnog, odanog i uvijek zabavnog malenog prijatelja.

Pexels

Papillon

Ime ove pasmine na francuskom znači "leptir", a dobili su ga zbog svojih velikih, elegantnih ušiju koje podsjećaju na leptirova krila. Papillon je puno više od lijepog lica; spada među najinteligentnije pasmine pasa. Ovi sićušni psi su iznenađujuće atletski građeni i uspješni u psećim sportovima poput agilnosti. Veseli su, prijateljski nastrojeni i obožavaju biti u društvu. Kao povijesni miljenici europskih kraljevskih dvorova, ovi psi unose dašak profinjenosti i živahnosti u svaki dom.

Pexels

Iako su minijaturni psi neodoljivo slatki i praktični, oni su živa bića s velikim srcem i stvarnim potrebama. Pružanje ljubavi, pravilne njege i obuke ključno je za sretan i ispunjen zajednički život. Oni možda stanu u torbicu, ali njihova ljubav i odanost ispunit će cijeli vaš dom.