Baš su posebne! Nika Turković obožava tetovaže, a sve kriju neko značenje

Nika Turković najmlađa je članica žirija megaspektakla 'SuperStar' u kojem će od ove jeseni tražiti nove glazbene talente. Pjevačica je prepoznatljiva po svom odličnom modnom stilu, ali i velikoj ljubavi prema tetovažama.

Svi koji prate mladu pjevačicu na društvenim mrežama mogli su primijetiti da oko desetak tetovaža koje krase njezino tijelo, a baš sve imaju neko značenje. Od zmije koju je tetovirala na lijevoj ruci, imena svog psa (Blu) pa sve do minimalističkih tetovaža poput riječi 'moja' na ramenu i slova k kod zgloba. Na leđima ima malenu tetovažu planeta i sličnih dimenzija te još jednu tetovažu koja predstavlja simbol Blizanaca, njenog horoskopskog znaka.

Na desnoj ruci kod ramena tako je tetovirala broj 11 koji za nju ima posebno značenje, a detalje je otkrila za RTL.hr.

"To je broj koji me pratio cijeli život. Bilo prekretnica u lošem ili dobrom smjeru, uvijek je bilo povezano uz tu 11-icu. Uvijek se događalo na te datume, taj broj je uvijek bio prisutan. Kada sam radila album, shvatila sam na kraju da će biti 11 pjesama. Slučajno ili ne. I onda sam shvatila da jedino nisam smislila ime za album i rekla sam neka bude 11 i neka mi obilježi taj zadnji period života i neka se tako zove", otkrila je Nika.