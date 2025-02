Super Bowl obilježio nastup hip hop zvijezde, ni slavni nisu propustili najveći američki sportski događaj

Super Bowl 2025. održan je u Caesars Superdomeu u New Orleansu. Bio je to spektakularan sportski događaj na kojem su prisustvovale i američke zvijezde poput Taylor Swift, Kevina Costnera i Lady Gage.

U 59. izdanju završnice doigravanja NFL-lige američkog nogometa susreli su se Kansas City Chiefsi i Philadelphia Eaglesi. Momčad Kansas Cityja nakon jučerašnje utakmice trebala je postati prva ekipa koaj je tri puta zaredom osvojila Super Bowl. No, Eaglesi su im oduzeli tu titulu i ostvarili pobjedu rezultatom 40:22.

Osim uzbudljive utakmice, ono što su svi željno iščekivali nastup je američkog repera Kendrick Lamara koji je bio glavna zvijezda poluvremena ovog događaja. Izvođač hita Not Like Us već je već se pojavio na pozornici Super Bowla 2022., no ove godine nastupio je samostalno. Vijest o njegovom nastupu na 59. izdanju Super Bowla potvrđena je putem njegovih službenih društvenih mreža, Apple Musica i Roc Nationa. Američki reper dijelio je pozornicu sa SZA, što je potvrđeno u siječnju 2025. godine. SZA (pravim imenom Solána Imani Rowe) poznata je R&B izvođačica, proslavila se hitom Kill Bill iz 2022. i dobitnica je pet nagrada Grammy. Uz njega su nastupili i Mustard, producent pjesme They Not Like Us, te glumci Serena Williams i Samuel L. Jackson.

Na prestižnom sportskom događaju pojavila su se i mnoga poznata lica, a i njihovi modni odabiri nisu prošli neprimijećeno. Od ležernog streetweara do glamuroznih stajlinga i pravih "football fan" kombinacija - bilo je tu zaista svega.

