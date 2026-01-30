Što žene skrivaju u torbicama? Čitateljice su nam otkrile najneobičnije stvari
Torbice su dio ženskog modnog identiteta, svaka žena zna što želi od svoje torbice. Nekima je najvažnije da se savršeno uklapa u cijeli outfit, drugima je važna veličina, dok je nekim damama najvažnija praktičnost. Bez obzira o kojim se uvjetima radi kod odabira torbice, svaka žena zna što točno želi i treba.
Žena torbicu nosi tijekom cijelog dana i odraz je njezinog života. Zato se u njima može pronaći baš sve - od igle do lokomotive. Šminka, vlažne maramice, računi, kremice, dječje dude i knjige - žena je uvijek spremna za ono što joj donosi svakodnevica. Upravo zato na Facebook stranici portala Net.hr upitali su svoje čitateljice "Koja je najčudnija stvar koju nosite u torbici?". Odgovori nas nisu iznenadili jer znamo da žene rješavaju puno stvari tijekom dana, ali su nas nasmijali jer se u njihovim torbicama može pronaći puno neuobičajenih stvari.
Daniela Budiša otkrila je da u svojoj torbici nosi "građevinski metar od 10 m", ali nije jedina. "I ja i to zadnje tri godine jer stalno nešto mjerimo i renoviramo", dodala je Samanta Buić. Daniela Stanković također često ima radove jer je napisala "svojevremeno sam izvadila na blagajni u robnoj kući čekić iz torbe jer nisam mogla doći do novčanika!!!"
Sonja Paradjina također ima neobičnu stvar u svojoj torbici. "Žlicu za obuvanje cipela, uvijek treba, i u kabini u dućanu kad nešto probajte ili jednostavno treba."
"Jednokratni pribor za jelo", napisala je Danijela Gudelj. Ksenija Punjek isto ima omiljenu stvar bez koje ne ide nikud, a ne treba joj. "Tlakomjer, a nemam visoki tlak, ali u slučaju da mi se digne."
Gordana Mlinaric nikuda ne ide bez šrafcigera, a Adriana Pejčinović nosi staklenku sode bikarbone.
Barica Benčak uvijek ima "ziherice i pol apoteke", a Helena Andračić nosi "džojstik jer djeca su u kazni".
Biljana Biljana uvijek je optimistična i nosi "plastični pribor za jelo", a nasmijala nas je Marina Miskovic jer "iako je sadržaj moje torbe i meni nepoznat definitivno izdvajam komplet Imbus ključeva". Nada Skoko takošer ima zanimljiv predmet u torbici: "špatlu i ne pitajte me za šta će mi. Treba mi!!".
U stotinama duhovitih i zanimljivih komentara, Aleksandra Nani otkrila je da u svojoj torbici nosi "rolu WC papira".