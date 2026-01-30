Što žene skrivaju u torbicama? Čitateljice su nam otkrile najneobičnije stvari

Iako žene često svoje torbice objašnjavaju kao modni statement, iznutra kriju sve i svašta. Od zagonetnih predmeta koje ne mogu objasniti do onih koji im doslovno spašavaju dan, čitateljice portala Net.hr otkrile su svoje tajne

Torbice su dio ženskog modnog identiteta, svaka žena zna što želi od svoje torbice. Nekima je najvažnije da se savršeno uklapa u cijeli outfit, drugima je važna veličina, dok je nekim damama najvažnija praktičnost. Bez obzira o kojim se uvjetima radi kod odabira torbice, svaka žena zna što točno želi i treba.

Žena torbicu nosi tijekom cijelog dana i odraz je njezinog života. Zato se u njima može pronaći baš sve - od igle do lokomotive. Šminka, vlažne maramice, računi, kremice, dječje dude i knjige - žena je uvijek spremna za ono što joj donosi svakodnevica. Upravo zato na Facebook stranici portala Net.hr upitali su svoje čitateljice "Koja je najčudnija stvar koju nosite u torbici?". Odgovori nas nisu iznenadili jer znamo da žene rješavaju puno stvari tijekom dana, ali su nas nasmijali jer se u njihovim torbicama može pronaći puno neuobičajenih stvari.

Daniela Budiša otkrila je da u svojoj torbici nosi "građevinski metar od 10 m", ali nije jedina. "I ja i to zadnje tri godine jer stalno nešto mjerimo i renoviramo", dodala je Samanta Buić. Daniela Stanković također često ima radove jer je napisala "svojevremeno sam izvadila na blagajni u robnoj kući čekić iz torbe jer nisam mogla doći do novčanika!!!"

Sonja Paradjina također ima neobičnu stvar u svojoj torbici. "Žlicu za obuvanje cipela, uvijek treba, i u kabini u dućanu kad nešto probajte ili jednostavno treba."

"Jednokratni pribor za jelo", napisala je Danijela Gudelj. Ksenija Punjek isto ima omiljenu stvar bez koje ne ide nikud, a ne treba joj. "Tlakomjer, a nemam visoki tlak, ali u slučaju da mi se digne."

Gordana Mlinaric nikuda ne ide bez šrafcigera, a Adriana Pejčinović nosi staklenku sode bikarbone.

Barica Benčak uvijek ima "ziherice i pol apoteke", a Helena Andračić nosi "džojstik jer djeca su u kazni".

Biljana Biljana uvijek je optimistična i nosi "plastični pribor za jelo", a nasmijala nas je Marina Miskovic jer "iako je sadržaj moje torbe i meni nepoznat definitivno izdvajam komplet Imbus ključeva". Nada Skoko takošer ima zanimljiv predmet u torbici: "špatlu i ne pitajte me za šta će mi. Treba mi!!".

U stotinama duhovitih i zanimljivih komentara, Aleksandra Nani otkrila je da u svojoj torbici nosi "rolu WC papira".