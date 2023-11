Stiže čarobni Advent u Samobor: Jole, Daleka obala i minglanje uz selfije kraj spačeka

Od klizališta, radionica izrade božićnih ukrasa i Minglanja do niza koncerata. Sve to uz blještavilo božićnih lampica i ukrasa po cijelom gradu čini ovogodišnji Advent u Samoboru idealnim mjestom za uživjeti se u (pred)blagdansko razdoblje.

Klizalište za velike i male u centru grada, uz šetnicu pod osvijetljenim drvećem nagnat će i one koji nikada nisu stali na klizaljke da se ove godine okušaju u ledenom sportu. To će moći učiniti svakog dana od 10 do 22 sata, za Badnjak i Staru godinu od 10 do 17.30 sati, a za Božić i Novu godinu klizalište će biti otvoreno od 14.30 do 22 sata.

Hladna zimska popodneva i večeri ugrijat će pak serija koncerata gdje će svatko moći pronaći nešto po svom guštu. Na otvorenju samoborskog adventa svirat će Leteći odred, a dan kasnije Bones Jazz Quartet. Uslijedit će koncerti Falset Banda, grupa Emanuel, grupa Loco, Ivana Marić&Bend, Rimac Trio, Kreativni nered, Dino Petrić, Vjeko i Eni… U subotu, 9.12. zapjevat će i Daleka obala, dok će posjetitelje na Staru godinu zabavljati Jole (koncert počinje u 11 sati) i grupa Panorama (koncert za doček u 23 sata). Svi koncerti održavat će se na Trgu Matice Hrvatske. Tradicionalno nedjeljno paljenje adventskih svijeća uveličat će zborovi župe Krista Kralja.

Ljubitelji dobre hrane, ali i fotografije, zasigurno će uživati na Minglanju u Klanjcu, u petak, 8.12. te na Badnjak. Bogata gastro ponuda uključivat će debrecinke, sireve i kobasice, zapečene štrukle, fritule, XL linzere, štrudle, vruću čokoladu, kuhano vino i razna druga pića. Kako kaže danas popularna “izreka”, “ako nije na Fejsu/Instagramu, nije se niti dogodilo”, blagdansku idilu posjetitelji će moći “šerati” i ovjekovječiti fotografijom u posebno uređenom foto kutku. A može li biti bolja božićna fotka od one u starom Spačeku ukrašenom s bezbroj lampica?! Bajkoviti foto kutak čeka vas i na samom klizalištu, u Milakovićevoj na mostu preko Gradne, u Stražničkoj, na drvenom mostu u Livadićevoj ili ispred Samoborskog muzeja.

Foto: Edin Tuzlak

Božićno druženje u Šmidhenovom dvorištu bit će posebno jer ćete moći razgledati i kupiti razne proizvode domaćih umjetnika i obrtnika, među kojima su HamariUnique, Lapis Nox, Melli Aromatica, La Mia Arte, Happy Benedikt, MiaMo, ZenCandles, LaBorša, Green Sundey pots i ArteFakte. Kreativci i kulturnjaci moći će naučiti i kako izraditi božićne ukrase i nakit od prirodnih materijala, krep papira te sudjelovati na likovnim radionicama… Radionice će se održavati na Trgu kralja Tomislava, u Samoborskom muzeju, Bunkeru i Galeriji Prica. Za dijeljenje kreativnog znanja zaslužni su Centar za mlade Bunker, udruga Sretno dijete s radionicama Plavi bor te Galerija Prica.

Uz sve ove sadržaje, i najveći “Grinchevi” kući će otići uz obilje božićnog duha i osmijeha na licima.

Bajkovita idila samoborskog adventa blistat će sve do 7. siječnja 2024., a detaljni raspored događanja možete pronaći u privitku e-maila i na www.samobor.hr.

Foto: Edin Tuzlak

Foto: Edin Tuzlak

Foto: Edin Tuzlak