Slomljena srca fanova 'Dawson’s Creeka': James Van Der Beek bio je otac šestero djece i simbol obiteljske ljubavi

James Van Der Beek ostat će zapamćen kao glumac koji je utjelovio snove i tjeskobe jedne generacije, ali još i više kao čovjek koji je pronašao svoju svrhu u ljubavi prema obitelji

Svijet je u tuzi primio vijest o preranom odlasku Jamesa Van Der Beeka, glumca koji je obilježio odrastanje cijele jedne generacije ulogom osjećajnog sanjara Dawsona Leeryja. Preminuo je u 48. godini života nakon hrabre borbe s kolorektalnim karcinomom, ostavivši iza sebe suprugu Kimberly i njihovo šestero djece. Iako će zauvijek ostati upamćen kao tinejdžerski idol s kraja devedesetih, njegova životna priča mnogo je dublja, obilježena golemom ljubavlju prema obitelji koja mu je bila najveća snaga u najtežim trenucima.

Profimedia

Od Capesidea do Hollywooda

James Van Der Beek rođen je osmog ožujka 1977. godine u Connecticutu. Glumom se počeo baviti kao tinejdžer, a sudbonosna uloga stigla je 1997. godine kada je, nakon što je napustio sveučilište, izabran za glavnog lika u novoj seriji "Dawson's Creek". Serija je postala globalni fenomen, a Van Der Beek, zajedno s kolegama Katie Holmes, Joshuom Jacksonom i Michelle Williams, preko noći je postao zvijezda. Njegov lik, ambiciozni mladi filmaš Dawson, postao je simbolom mladenačke introspekcije i idealizma.

Paralelno s uspjehom serije, ostvario je i zapaženu filmsku ulogu u sportskoj drami "Varsity Blues" (1999.), koja mu je donijela MTV-jevu filmsku nagradu. Iako ga je uloga Dawsona obilježila za cijeli život, kasnije je pokazao izniman talent za komediju, osobito u seriji "Don't Trust the B---- in Apartment 23", gdje je glumio karikiranu verziju samoga sebe, dokazavši da se ne boji autoironije.

Profimedia

Obitelj kao najveća životna uloga

Iako je bio uspješan glumac, Van Der Beek je često isticao da je njegova najvažnija i najdraža uloga ona supruga i oca. Svoju drugu suprugu, Kimberly Brook, upoznao je na putovanju u Izraelu 2010. godine. Njihova ljubavna priča započela je gotovo filmski, kako je sam opisao. "Tri dana kasnije pitao sam je što traži u vezi. Njezin odgovor je bio: 'Ne tražim vezu.' Šest mjeseci kasnije živjeli smo zajedno, a gotovo točno godinu dana nakon što me prvi put prekinula, bili smo vjenčani," napisao je jednom prilikom.

Par je dobio šestero djece: Oliviju, Joshuu, Annabel, Emiliju, Gwendolyn i Jeremiaha. Obitelj mu je bila središte svijeta, a 2020. godine preselili su se iz Los Angelesa na ranč u Teksasu, tražeći mirniji život. "Kad sam bio mlađi, definirao sam se kao glumac, što me nikad nije ispunjavalo. Onda sam postao suprug, što je bilo puno bolje. A onda sam postao otac, i to je bilo ultimativno," izjavio je u jednom dirljivom videu. Otvoreno je govorio i o teškim trenucima, uključujući nekoliko spontanih pobačaja koje je njegova supruga pretrpjela, želeći srušiti stigmu oko te bolne teme.

Profimedia

Suočavanje s dijagnozom i bitka života

U studenom 2024. glumac je javno otkrio da mu je godinu dana ranije dijagnosticiran kolorektalni karcinom u trećem stadiju. Unatoč šoku, vijest je dočekao s neočekivanim optimizmom. "Čim sam čuo vijest, pomislio sam: 'Ovo će biti najbolja stvar koja mi se ikad dogodila.' Imao sam mali glas u glavi koji mi je govorio da ću napraviti promjene u životu koje nikada ne bih napravio bez ovako ekstremne dijagnoze," rekao je.

Bolest ga je natjerala da uspori i glumu stavi u drugi plan kako bi se posvetio zdravlju i dragocjenom vremenu s obitelji. Priznao je da ga je borba s bolešću ogolila i natjerala da preispita sve ono što ga je definiralo. "Morao sam pogledati vlastitoj smrtnosti u oči. Sve definicije do kojih mi je bilo stalo oduzete su mi. Više nisam mogao biti suprug koji pomaže ženi, otac koji podiže djecu, hranitelj obitelji. To je od mene zahtijevalo više strpljenja, discipline i snage nego što sam znao da posjedujem," iskreno je podijelio sa svojim pratiteljima. U tim trenucima, njegova supruga Kimberly i djeca bili su mu najveća podrška. "Ne bih bio živ da nije bilo moje žene," rekao je, opisujući je kao svoju njegovateljicu, medicinsku sestru i glavu kuće.