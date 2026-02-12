Priprema vrta i balkona za proljeće: Vodič za poslove u veljači

Priprema u veljači možda se čini kao posao bez vidljivih rezultata, ali svaki sat uložen sada višestruko će se vratiti u proljeće. Kada vrt i balkon konačno eksplodiraju životom, bit ćete zahvalni na promišljenom startu koji ste im osigurali tijekom posljednjih zimskih dana

Iako se zima još ne predaje, duži dani i povremene zrake sunca u veljači nepogrešivo najavljuju dolazak proljeća. Za svakog vrtlara, bilo da obrađuje prostrane gredice ili njeguje biljke u posudama na balkonu, ovaj je mjesec ključan. Dok se priroda polako budi, upravo sada postavljaju se temelji za bujnu i plodnu sezonu. Preskakanje pripremnih radova u veljači često znači užurban i kaotičan početak sezone, no uz dobar plan, ovaj prevrtljivi mjesec postaje vaše tajno oružje za vrt iz snova.

Planiranje je pola posla

Zima nudi dragocjeno vrijeme za promišljanje i planiranje bez pritiska svakodnevnih vrtlarskih obaveza. Prije nego što zasučete rukave, uzmite papir i olovku te analizirajte prošlu sezonu. Što je uspjelo, a što je podbacilo? Je li nekim biljkama nedostajalo sunca, dok su se druge borile sa štetnicima? Zabilježite svoja zapažanja. Ako su vam prošle godine rajčice bile slabe, sada je vrijeme da istražite sorte otpornije na bolesti ili proučite principe mješovite sadnje kako biste privukli korisne kukce.

Ovo je također idealan trenutak za crtanje skice vrta ili rasporeda posuda na balkonu. Odredite gdje ćete što saditi, poštujući pravilo plodoreda. Biljke iz iste porodice, poput rajčica i paprika, ne bi smjele rasti na istom mjestu nekoliko godina zaredom jer crpe iste hranjive tvari i privlače iste nametnike. Planiranje sada osigurava da ćete biti spremni djelovati čim to vremenski uvjeti dopuste. Provjerite i zalihe sjemena od prošle godine. Jednostavan test, stavljanjem nekoliko sjemenki na vlažnu vatu, pokazat će vam je li sjeme još uvijek iskoristivo.

Tlo kao temelj uspjeha

Zdravo tlo ključ je svakog uspješnog vrta. Veljača je savršeno vrijeme za njegovu pripremu, ali uz jedan važan preduvjet: zemlja ne smije biti smrznuta ili previše mokra. Rad na natopljenom tlu uništava njegovu strukturu, sabija ga i istiskuje zrak, što kasnije otežava razvoj korijenja.

Ako je tlo suho i mrvičasto, lagano ga prorahlite vilama ili motikom. Nije potrebno duboko prekopavanje, osobito ako slijedite no-dig metode. Cilj je tek probuditi mikroorganizme i poboljšati prozračnost. Nakon toga, gredice obogatite slojem zrelog komposta ili dobro odležanog stajskog gnoja. Organska tvar će se tijekom narednih tjedana polako razgrađivati, oslobađajući hranjive tvari koje će biljkama biti dostupne upravo kada im najviše budu trebale. Uklonite zaostale korove i biljne ostatke iz prošle sezone kako biste spriječili širenje bolesti.

Shutterstock

Za one koji vrtlare u posudama, sada je vrijeme za obnovu supstrata. Staru zemlju iz posuda osvježite dodavanjem novog, kvalitetnog supstrata i zrelog komposta. Ne zaboravite temeljito oprati sve posude i sandučiće kako biste uništili eventualne zaostale uzročnike bolesti.

Prve sjetve koje život znače

Krajem veljače, nestrpljivi vrtlari napokon dolaze na svoje. Iako je za većinu kultura još prehladno za sjetvu na otvorenom, mnoge se mogu započeti u zatvorenom prostoru. Ovo se posebno odnosi na povrće s dugom vegetacijom, poput paprike, patlidžana i celera, kojima treba više vremena da se razviju. Za sjetvu presadnica osigurajte im toplo i svijetlo mjesto, poput prozorske daske okrenute prema jugu.

Ako vremenski uvjeti dopuste, a tlo nije smrznuto, na otvoreno se mogu sijati otpornije kulture. Pravo je vrijeme za bob, grašak, špinat, blitvu i rotkvice. Važno je znati da, iako su ove kulture otporne, temperatura tla izravno utječe na brzinu klijanja. Primjerice, špinat može klijati već na 2 °C, no trebat će mu i do mjesec dana, dok će na optimalnih 7-15 °C niknuti puno brže. Slično je i s graškom, koji klijanje započinje na oko 4 °C. Kako biste ubrzali proces, tjedan dana prije sjetve možete prekriti gredicu prozirnom folijom ili agrotekstilom da se tlo malo zagrije.

Razmislite i o pametnim kombinacijama. Grašak je izvrstan susjed za mrkvu i špinat jer obogaćuje tlo dušikom. Rotkvice posađene uz salatu brzo će se ubrati i osloboditi prostor. S druge strane, izbjegavajte sadnju graška uz luk i češnjak jer oni mogu usporiti njegov rast. Posijane gredice preporučljivo je prekriti agrotekstilom koji će ih štititi od iznenadnih mrazeva i zadržati toplinu. Veljača je i vrijeme za sadnju lučica crvenog luka i češnjaka.

Ostali važni poslovi

Dok čekate idealne uvjete za sadnju, iskoristite vrijeme za druge važne zadatke. Veljača je posljednji poziv za rezidbu voćaka poput jabuka i krušaka te bobičastog voća. To je potrebno obaviti prije nego što krenu vegetacijski sokovi. Također, pregledajte svoj alat. Očistite, naoštrite i dezinficirajte škare, lopatice i motike. Spreman i oštar alat ne samo da olakšava posao, već i smanjuje stres za biljke jer stvara čiste rezove koji brže zacjeljuju.