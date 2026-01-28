Skijaški raj koji obožavaju i Hrvati: Evo što nudi Cerkno

Cerkno nudi sve što vam je potrebno za savršen zimski odmor: moderne žičare, 18 km uređenih staza za skijanje, vrhunsku lokalnu kuhinju, udoban smještaj uz skijašku stazu, neodoljivu gastronomiju i sadržaje koji pozivaju na istraživanje prirode

Već punih osam godina prepoznat kao jedan od najboljih slovenskih skijališta među velikim skijaškim centrima, Skijaški centar Cerkno sinonim je za kvalitetu, udobnost i autentični alpski šarm. Okupano suncem i s pogledom na veličanstvene Julijske Alpe i Triglav, Cerkno se može pohvaliti s 18 km savršeno uređenih staza s prirodnim i umjetnim snijegom. Staze su raznolike: od jednostavnih do izazovnih, što ga čini idealnim za obitelji, početnike, ali i iskusne skijaše. Također je popularno mjesto za školske skijaške kampove, sportske izlete, team-building događaje i treninge za profesionalne timove.

"Posljednje dvije godine bile su 'zelene' zime za skijanje u Cerknu. Vrijeme je bilo neuobičajeno toplo, što nas je spriječilo u stvaranju snijega, a istovremeno je bilo vrlo malo snijega, zbog čega je bilo malo skijaških dana. Ovogodišnja skijaška sezona 2025./26. započela je u Skijalištu Cerkno u nedjelju, 4. siječnja. Prvi skijaški tjedan ove godine, s prekrasnim vremenom i savršeno pripremljenim stazama, ponudio je obilje užitka mnogim hrvatskim skijašima. Pod pretpostavkom da vremenski uvjeti ostanu donekle normalni do kraja skijaške sezone, tj. do sredine ožujka, očekujemo negdje između 60.000 i 70.000 skijaša, od kojih će otprilike 8.000 biti iz Hrvatske", kaže direktor Skijaškog centra Cerkno Jože Oplotnik, napominjujući da je u vrijeme školskih praznika potvrđeno kako je i ove godine Cerkno apsolutni skijaški hit obitelji iz Hrvatske. Evo i zašto...

Nikola Zoko i promo

Sigurnost i udobnost na prvom mjestu

Ono po čemu je Skijalište Cerkno toliko posebno su najsuvremenije žičare, uključujući natkrivene četverosjedežnice i šesterosjedežnice, koje osiguravaju brze vožnje i minimalno vrijeme čekanja. Napredni sigurnosni sustavi jamče maksimalnu sigurnost i udobnost svakom skijašu, a za neskijaše, u sklopu Skijaškog centra Cerkno nalaze se profesionalne škole skijanja, daskanja na snijegu i skijaškog trčanja. Najam opreme za sve oblike rekreacije i servis dostupni su na licu mjesta.

Hit među ljubiteljima odmora na snijegu - Alpska Perla

U srcu prirode, na samom vrhu Skijališta Cerkno, smjestila se šarmantna planinska kuća s terasom s pogledom iz snova, ugodnim restoranom i opuštajućim saunama. Prostrani, potpuno opremljeni apartmani s kuhinjom pružaju toplinu i udobnost čineći Alpsku Perlu omiljenim utočištem za obitelji i male grupe tijekom cijele godine. Na 1.291 metara nadmorske visine, nalazi se tako šest elegantnih apartmana u alpskom stilu pozivajući vas da se opustite i ponovno povežete s prirodom. Zimi je ovo mjesto omiljeno skijašima jer omogućuje skijanje 's praga', ali i lagani prestanak skijanja uz konfor blizine prostorije za odlaganje opreme i sušenje odjeće te lagani ulazak u odabrani apartman. U toplijem dijelu godine Alpska Perla je utočište zaljubljenicima u prirodu, onima koji vole planinare, šetnje kroz šumu i planinske avanture. Apartmani su kreirani za parove, obitelji i grupe do najviše 11 osoba. Svaka jedinica uključuje dječju igraonicu, spremište za skije i prostor za sušenje zimske odjeće. Kućni ljubimci su dobrodošli.

Nikola Zoko i promo

Nikola Zoko i promo

Restoran s lokalnim okusima

Ono što Alpsku Perlu čini jedinstvenom je i odlična kulinarika. Na ovom mjestu možete kušati tipičnu slovensku hranu- idrijskem žlikrofe, žgancime, kranjsku kobasicu ili tradicionalne štruklime. Samoposlužni restoran s kaminom, dječjim toboganom i sunčanom terasom poziva na uživanje u domaćoj udobnosti i planinskim okusima – u unutrašnjosti ili na otvorenom.

Znate li što su pajtičke i šebreljski želudac?

Kad ste u Cerkljanskem, kad odmarate u Cerknom i njegovom biseru Alpskoj Perli, jedite po domaći. Uz tradicionalna spomenuta jela ovog kraj svakako isprobajte i dvije gastro poslastice: pajtičke i narezak šebreljski želudec. Pajtičke su mala verzija tradicionalne slane potice s lukom, karakteristične za područje Cerkljanskog i prepoznate kao autentična lokalna potica. U prošlosti se slana potica pripremala kao obrok za vrijeme košnje i drugih poljoprivrednih radova, pa je lako zaključiti kako su pajtičke praktičan i zasitan zalogaj. Slane pajtičke s nadjevom od luka i oraha izvrstan su snack, ali i odličan prilog povrtnim i mesnim jelima – često kao zamjena za kruh. U blagdansko vrijeme zamjenjuju klasične kolače. Pajtičke se nalaze među sedam reprezentativnih jela koja predstavljaj idrijsko-cerkljansku gastronomsku regiju i čine dio piramide slovenske gastronomije. Cerkljanske slane pajtičke posljednjih godina dodatno dobivaju na prepoznatljivosti kroz kulinarsku manifestaciju Pajtička fest, a suorganizatorica manifestacije Helena Mavri za znatiželjnike i ljubitelje lokalnog osmišljava zanimljivu gastro radionicu u prizemlju Alpske Perle. Nešto dalje od hotela 'ispod oblaka', u Srednjoj vasi potražite imanje Polak. Vlasnik, gazda Drago dočekati će vas s osmijehom 'od uha do uha' pričajući priču o tome kako je ova vrhunska kulinarska delicija nekada opskrbljivala gurmane na području Trsta i Goriške, a danas je nezaobilazni zalogaj svim ljubiteljima autentičnih okusa ovog dijela Slovenije. Usmena predaja govori da se ovaj proizvod izrađuje već više od 200 godina, a posebnost šebreljskog želuca leži u pažljivo odabranom svinjskom mesu, malom udjelu slanine i začina, kao i u jedinstvenim klimatskim uvjetima koji omogućuju prirodno sušenje i zrenje. Sirovine dolaze isključivo od slovenskih uzgajivača, a koriste se samo začini i morska sol vrhunske kvalitete; sve to daje proizvodima prepoznatljiv karakter i završni pečat izvrsnosti.

Nikola Zoko i promo

Cerkljanski kraj - otpusti kočnice, zategni konope...

Iako je trenutno sezona skijanja pa cerkljanski kraj poziva na uživanje u snježnim radostima, važno je napomenuti kako je ovaj dio Slovenije spoj snažnih kontrasta i bogate baštine: svijet bogate povijesti, netaknute prirode, povijesnih i kulturnih spomenika, slikovitih sela i raznolike gastronomije. Između brežuljaka i grebena Cerkljanskog gorja protežu se doline i uske klisure s kristalno čistom vodom, dok se iznad njih uzdižu visoravni s impresivnim pogledima. Područje je isprepleteno planinarskim i biciklističkim stazama, pogodnima kako za lagane izlete, tako i za zahtjevnije ture. Tragovi povijesti, jedinstven geografski položaj i prirodna raznolikost oblikovali su Cerkljansko kao iznimno bogatu i autentičnu destinaciju. Boraveći ovdje istražite tako arheološki park Divje Babe, dom najstarijeg glazbala na svijetu, posjetite Partizansku bolnicu Franja – UNESCO-ovu svjetsku baštinu – ili zavirite u poznati rudnik žive u obližnjoj Idriji. Zimi ne propustite Laufariju, stoljetnu karnevalsku tradiciju u Cerknom s izražajnim tradicionalnim drvenim maskama. Za one željne adrenalina tu je potpuno novi Adrenalinski park Cerkno, s 40 prepreka raspoređenih na tri razine (po težini) što omogućuje uživanje u sadržaju cijeloj obitelji. Spustite se ziplineom kroz krošnje drveća ili se penjite na stijenu namijenjenu početnicima i iskusnim penjačima ispračajući tako zimu, pozdravljajući proljeće.

Više fotografija pogledajte u našoj galeriji!