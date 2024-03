Obožavaš proljetno cvijeće, no znaš li njegovu simboliku?

Poljeće je vrijeme kada se priroda budi, a onda možemo najviše uživati u cvijeću - njegovoj ljepoti, bojama i mirisima. Od cica maca koje su se pojavile već u veljači, pa sve do šarenih tulipana i nježnih zvonolikih narcisa, trenutno se doista može kupiti raznoliko proljetno cvijeće. Neovisno o tome planiraš li ga staviti u vazu te tako unijeti dašak prirode u svoj dom ili želiš od proljetnih vjesnika napraviti posebne dekoracije poput vjenčića za vrata, bilo bi dobro da znaš simboliku biljaka koje kupuješ.

Naime, uz mnogo se cvijeća vežu posebni mitovi, legende i značenja, od toga što koja boja latica poručuje, pa sve do priča o tome kako je neko cvijeće nastalo. U nastavku ti tako donosimo kratak pregled simbolike koja se veže uz sedam jako popularnih proljetnih sorta cvijeća, a koje bi se uskoro moglo naći i u tvom domu.

Jorgovani

Jorgovani, bili oni bijeli, ružičasti ili ljubičasti, uvijek mirišu božanstveno, a zanimljivo je da je upravo ova sorta proljetnog cvijeća najpopularnija za uzgoj u svijetu, pa su tako ljudi do sada kultivirali više od 1000 vrsta jorgovana.

Što se tiče simbolike ovog cvijeća, smatra se da su jorgovani simbol prve, nježne zaljubljenosti. Bijelim jorgovanima se pripisuje značenje nevinosti, dok se ljubičastim jorgovanima iskazuje ljubav. Ljubičasti jorgovani spominju se kao simbol prve ljubavi i u mnogim pjesmama. U zemljama kao što su Grčka, Libanon i Cipar jorgovan je omiljeno uskrsno cvijeće jer cvijeta u vrijeme Uskrsa. Prema nekim vjerovanjima, jorgovan štiti kuću od zlih duhova te u dom unosi mir i sreću.

Tulipani

Značenje i simbolika tulipana u europsku je kulturu došla iz Perzije, gdje je ovo cvijeće oduvijek bilo vrlo cijenjen ukras vrtova, a pjesnici su ga slavili kao simbol ljepote, ljubavne uznesenosti i i neutješne čežnje. Tulipanov cvijet je u obliku čašice te je zbog toga u pjesništvu opjevan kao simbol pune čaše ljubavnog zanosa i opojne naslade. Tulipan je i uskrsni simbol te simbolizira buđenje i nastanak novog života.

Kao i kod drugog cvijeća, i tulipani imaju različita značenja ovisno o svojoj boji. Tako crveni tulipani simboliziraju ljubav, dok su žuti rezervirani za prijateljstvo. Ako ti netko pokloni ljubičaste tulipane to znači da ti je vjeran, a ako pak dobiješ bijele tulipane oni simboliziraju oprost. Ružičasti tulipani su simbol nevinosti i čistoće, a općenito se smatra kako ovo prepoznatljivo cvijeće iz Nizozemske predstavlja nježne osjećaje.

Zumbuli

Zumbul je prekrasan cvijet koji svakog proljeće uljepšava naše vrtove, ali i bukete u našim interijerima. Osnovna simbolika ovog cvijeta pastelnih boja je vjernost, upornost i neprekidnost, a mnogi kažu da je njegova skrivena poruka “voliš li me” jer se smatra da njegov opojni miris pomaže da čak i najhladnija osoba otvori svoje srce i osjeti ljubav prema drugima. Sam naziv ovog cvijeta doslovno znači plavo zvono, iako se smatra da je izvedeno od imena grčkog pastira Endimiona u kojeg se zaljubila boginja Mjeseca, Selena.

Postoje i mnoga mišljenja koja kažu da nošenjem vijenca načinjenog od višebojnih cvijetova zumbula dobivamo moć, odnosno hrabrost, da uvijek, u svakom trenutku i na svakom mjestu govorimo istinu.

Općenito, smatra se i da je osnovna simbolika zumbula – poniznost. Ovo tumačenje je najvjerovatnije povezano sa samim izgledom cvjeta (tzv. obješeno zvono) koji asocira na osobu pognute glave. Međutim, upravo u ovoj slici se nazire i simbol duboke zahvalnosti pa i vječne ljubavi i obavezivanja na trajnu posvećenost.

Mimoze

Mimoza je biljka koja potječe iz Australije. Interesantna je po tome što svoju ljepotu pokazuje samo kada je sve oko nje mirno, pri najmanjoj smetnji sklapa listiće i treba joj 15 do 20 minuta da ih ponovo otvori.

Legenda o mimozi govori da je nekada davno u Australiji blizu oceana živio ljubavni par koji se jako volio. Mladić, sin ribara je bio lijep sa sjajnom crnom kosom i čudesno inteligentan. Njegova djevojka koja je bila lijepa, plemenita i voljela je žutu boju je bila iz aristokratske obitelji koja se protivila nihovoj ljubavi. Tako su djevojku natjerali da se uda za vojvodu, a razočarani mladić napustio je taj kraj te otišao u planine, kako bi zaboravio na svoju nesretnu ljubav. Ali, čim je mladić zakoračio u šumu izbio je veliki požar u kojem je poginuo. Čuvši vijest o mladiću djevojka pobjegne od muža u planinu gdje pronalazi njegovo izgorjelo tijelo. Ona umire pored svog voljenog, a od tog vremena na mjestu gdje je umro ljubavni par pojavljuje se lijepo mirisno žuto cvijeće, mimoza.

Mimoza je značajan simbol kod mnogih naroda. Ona je simbol žene, emancipacije, slobode i osjećajnosti. U Italiji, Rusiji, Francuskoj i drugim zemljama ovaj cvijet se vezuje za Međunarodni dan žena, 8. ožujka, kada se ženama poklanja buket ovog žutog cvijeća. Mimoza je također simbol raskoši i moći. Ona označava poštovanje, donosi sreću u poslu i navodno potiče osjećaje ljubavi i ljubaznosti. U govoru cvijeća ovaj cvijet znači poruku vječne ljubavi.

Narcise

Narcise ili sunovrati su jako popularno cvijeće u našim krajevima. Prvenstveno zbog ljepote, ali iz zbog lakoće uzgoja. Spadaju u lukovičaste biljke, a narastu do 40-ak centimetara visine, uglavnom imaju žute latice, ali nerijetko se mogu naći i one bijele.

Ovaj divan proljetni cvijet koji se već može kupiti na tržnicama dobio je ime prema Narcisu, liku iz grčke mitologije. Kako kaže legenda, Narcis je živio u grčkom gradu Tespiji u Beotiji. Bio je prelijepi mladić. Jednoga dana dok je bio u lovu vidjela ga je i u njega se zaljubila nimfa Eho. Nakon što ju je odbio i na taj način joj slomio srce, Eho je zatražila od Nemezide, božice pravedne kazne, da i njega kazni jednakom patnjom. To je i učinila. Jednog dana, žedan nakon lova, Narcis se nagnuo nad vodu želeći se napiti. Stojeći tako nad vodom, Narcis ugleda svoj odraz i istog trena se zaljubi. No što je više pokušavao zagrliti sebe, to se više razočaravao i patio zbog toga jer je to bilo nemoguće. Vječno odvojen od objekta svoje ljubavi, samog svog odraza, on prvi put doživljava gubitak i tugu. Legenda kaže kako je od boli umro na obali, te se u trenutku smrti preobrazio u cvijet. Oni koji su tražili njegovo tijelo pronašli su samo cvijet i nazvali ga po njegovom imenu – Narcis.

Ruže

Ruže su bez premca kraljice cvijeća, a posebno se veselimo onima velikima, svibanjskima koje zrak ispune miomirisom. Po cijelom svijetu cvijet ruže je poznat kao tradicionalni simbol ljubavi i ljepote, a u svijet umjetnosti simbolika ruža ušla je u razdoblju grčko-rimske antike gdje je u staroj Grčkoj pjesnik Anakreont u svojim Odama slavio ružu kao čarobnu kraljicu cvijeća i cvijet bogova. U antici, osim kao cvijet ljubavi i sreće, bila je ruža i simbol herojske hrabrosti, trijumfa i slave. Ruže su se stavljale na grobove palih junaka i povezivali su ih s posmrtnim životom.

Također, ruže su bile i atribut ljepotica, jer su se njima najradije kitile grčke hetere i rimske kurtizane. Zbog toga su se u 19. stoljeću prostitutke podrugljivo nazivale ruže, a javne kuće su nosile nazive „Kod crvene ruže“, „Kod ružinog vrta“ i slično.

U kršćanskoj pak ikonografiji cvijet ruže nosi brojna značenja od rajske ljepote i vječnog života, Božje ljubavi i milosti, sve do nepokolebljive vjere i mučeničke smrti.

Danas nas ruža prvenstveno asocira na ljubav. Crvene ruže poklanjaju se osobama kojima želimo izraziti romantičnu naklonost, a bijele ruže su pak odraz čistoće, nevinosti, poniznosti i čednosti. Povezuje ih se s vjenčanjem i brakom koji označavaju novi početak. Također, bijela ruža je simbol naklonosti i poštovanja. Šalje poruku naklonosti i pokazuje čiste namjere, a buket bijelih ruža često se kupuje kao znak pozdrava i uspomene na nekog. Žute ruže označavaju bogatstvo, bujnost i izobilje. U viktorijansko doba bile su simbol ljubomore, a danas označavaju prijateljstvo. Jaka, žuta boja kao sunce budi osjećaj topline i sreće. Idealna je za pokazivanje veselja, privrženosti i prijateljstva.

Ružičasta boja latica ruža simbolizira ženstvenost, eleganciju, otmjenost, uglađenost, a često se poklanja kao izražaj divljenja. Ružičasta ruža pokazuje zahvalnost i sreću, a ima nježnije značenje nego crvena boja. Ružičasta boja dolazi u više nijansi, od svijetle do tamne. Nježna boja breskve pokazuje zahvalnost, priznanje i uvažavanje. Često se poklanja kao izraz simpatije.

Iris

Prelijepi cvijet irisa rasprostranjen je čitavom zemaljskom kuglom, a od pradavnih je vremena ljude fascinirao svojom nježnom ljepotom. Stari Egipćani štovali su ga kao božanski i kraljevski simbol, a u grčkoj mitologiji postoji priča o boginji Iris ili Iridi koja je raznobojnom dugom šarala s visina, prenoseći poruku bogova na Zemlju. Tamo gdje bi duga dotaknula tlo, izrastao je cvijet, svaki put druge boje.

Ovaj neobičan i veličanstven cvijet od davnina je poznat i u Hrvatskoj. Njegov naziv perunika potječe iz slavenske mitologije od staroslavenskog boga Peruna i njegove žene boginje Perunike. Prema drevnim pričama, kada bi munje boga Peruna udarale su zemlju, ostavljale su iza sebe perunike raznih boja.

Danas je iris hrvatski nacionalni cvijet, a proglasila ga je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2000. godine na izložbi cvijeća u Japanu. Boje irisa imaju posebnu simboliku, pa tako ljubičasti simbolizira mudrost i pozdrave, plavi nadu i vjeru, onaj žute boje simbol je strasti, dok bijela predstavlja čistoću i nevinost.