Siječanj je idealan za reset garderobe – evo kako to učiniti pravilno

Siječanj je mjesec novih početaka, malih odluka i želje za jednostavnijim, preglednijim svakodnevnim životom. Upravo je početak godine idealno vrijeme da se oprostite od odjeće koju ne nosite, a da pritom ne osjećate grižnju savjesti. Uz nekoliko pametnih koraka, čišćenje ormara može postati svjestan, održiv i oslobađajući ritual koji će unijeti red u garderobu i jasnoću u stil

Početak nove godine za mnoge je sinonim za nove početke. Iako možda izbjegavate klišeiziranu mantru „nova godina, nova ja“, teško je odoljeti porivu za svojevrsnim resetiranjem. A postoji li bolji početak od onog koji započinje u srcu našeg doma i svakodnevice, u našem ormaru? Čišćenje ormara nije samo zamoran kućanski posao; to je ritual obnove, prilika da se oslobodimo stare kože i udahnemo novi život vlastitom stilu.

Daleko od toga da je riječ o poticanju konzumerizma, cilj promišljenog čišćenja ormara je suprotan. Riječ je o ponovnom povezivanju s odjećom koju već posjedujemo i stvaranju funkcionalnog prostora koji odražava tko smo danas. „Trebali biste moći ušetati u svoj ormar i osjećati se kao da ste u butiku“, kaže stilistica Naina Singla. Iako se to može činiti kao nedostižan cilj, uz nekoliko strateških koraka, vaš ormar može postati izvor inspiracije, a ne stresa.

Priprema je pola posla

Prije nego što se bacite na hrpe odjeće, ključno je zaustaviti se i razmisliti. Stručnjaci se slažu da je prvi korak pauziranje bilo kakve nove kupovine. „Zaustavite se i promotrite svoje navike kupovanja“, savjetuje stilistica Kerry Wilde. Tek kada prekinete dotok novih stvari, možete realno procijeniti što zaista imate. Mnogi koriste čišćenje kao izgovor za rješavanje starih stvari kako bi napravili mjesta za nove, no svrha bi trebala biti upravo suprotna: ponovno otkriti i zavoljeti ono što se već nalazi unutra.

Jednako je važno definirati svoje namjere. Čistite li ormar zato što ste dobili novi posao, promijenili ste konfekcijski broj ili se vaš stil jednostavno razvio? Možda više radite od kuće i svečane kombinacije samo skupljaju prašinu. Jasno definirani ciljevi pomoći će vam da ostanete motivirani i donosite lakše odluke. Posvetite ovom procesu dovoljno vremena; nemojte ga pokušati ugurati u jedno nedjeljno poslijepodne. Radije ga podijelite na manje, lakše savladive etape tijekom tjedan dana.

Umjetnost sortiranja i teške odluke

Najefikasniji pristup je izvaditi apsolutno sve iz ormara. Kada svu svoju odjeću vidite na jednom mjestu, vjerojatno ćete se iznenaditi količinom. To je trenutak istine koji služi kao snažan motivator. Zatim započnite sortiranje u nekoliko ključnih kategorija.

Zadržati: Ovo su komadi koje nosite redovito, u kojima se osjećate sjajno i koji se uklapaju u vaš stil. To je okosnica vaše garderobe.

Popraviti: Odjeća kojoj je potreban sitan popravak, poput gumba koji nedostaje ili patentnog zatvarača koji je zapeo. Odvojite je sa strane s jasnim ciljem da je odnesete na popravak u idućih tjedan dana.

Proslijediti: Odjeća koja je u dobrom stanju, ali je više ne nosite. Možda vam više ne pristaje, ne odgovara vašem načinu života ili je jednostavno više ne volite. Ovo je kategorija koja zahtijeva najviše promišljanja kako bismo djelovali odgovorno.

Reciklirati: Komadi koji su uništeni, zamrljani ili toliko pohabani da ih nitko ne može nositi.

Neizbježno će se pojaviti i ona peta, najproblematičnija hrpa: „možda“. To su komadi za koje ste sentimentalno vezani ili mislite da će vam „jednom zatrebati“. Budite iskreni prema sebi. Kada ste to zadnji put nosili? Osjećate li se ugodno u tome? Ako je odgovor negativan, vrijeme je da se oprostite. Ako se radi o uspomeni, poput haljine s prvog spoja prije deset godina, razmislite o tome da je fotografirate umjesto da je čuvate fizički.

Kako proslijediti odjeću i sačuvati planet

Najveći izazov leži u odluci što učiniti s odjećom koja napušta naš ormar. Jednostavno je odnijeti vreće u najbliži kontejner za tekstil, no važno je znati da samo mali postotak donirane odjeće završi u lokalnim trgovinama rabljenom robom. Ogromne količine, često loše kvalitete, izvoze se u zemlje globalnog Juga, stvarajući ekološki pritisak na zajednice koje se guše u našem otpadu. Primjerice, na tržnicu Kantamanto u Gani tjedno stigne oko petnaest milijuna odjevnih predmeta, od kojih je čak četrdeset posto toliko loše da odmah završi na odlagalištima.

Stoga, budite promišljeni. Visokokvalitetne komade koje ne nosite pokušajte prodati putem internetskih platformi. Donirajte isključivo odjeću koja je čista, očuvana i nosiva. Zlatno je pravilo, kako savjetuje Sol Escobar iz organizacije Give Your Best, „donirajte ono što biste s ponosom poklonili prijateljici“. Raspitajte se o lokalnim humanitarnim udrugama, sigurnim kućama ili socijalnim zadrugama poput Humane Nove, koje od tekstila stvaraju novu vrijednost. Pohabani tekstil koji nije za nošenje odnesite u reciklažno dvorište; on se može prenamijeniti u industrijske krpe ili izolacijske materijale.

Stvaranje funkcionalnog i inspirativnog prostora

Kada u ormaru ostane samo ono što volite, vrijeme je za organizaciju. Pletivo i džempere uvijek slažite, a ne vješajte, kako se ne bi rastegnuli. Hlače, haljine i sakoe objesite na kvalitetne vješalice, po mogućnosti baršunaste koje štede prostor i čuvaju odjeću od klizanja. Grupirajte odjeću po kategorijama (hlače s hlačama, košulje s košuljama), a zatim unutar kategorije po boji. To će vam stvoriti vizualni red i olakšati jutarnje kombiniranje.

Sezonsku odjeću pospremite u kutije i odložite na više police ili ispod kreveta. Tako ćete u svakom trenutku imati pregled nad onim što je aktualno. I za kraj, usvojite pravilo „jedan unutra, jedan van“. Kada kupite novi komad, neka jedan stari napusti ormar. Tako ćete dugoročno održavati red i spriječiti novo gomilanje.

Ovaj proces nije samo čišćenje. To je vježba svjesnosti, prilika da definirate svoj stil i stvorite ormar koji vam donosi radost. Neka on bude odraz vas samih, a ne skladište zaboravljenih trendova i promašenih odluka.