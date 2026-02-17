Sauna u dvoje: prekrasni ritual koji će vas opustiti i zauvijek povezati

Ulazak u saunu udvoje ne samo da blagotvorno djeluje na zdravlje visokom temperaturom i vlagom, već jača emocionalnu povezanost i oslobađa od svakodnevnih briga

Sauna u dvoje predstavlja savršen spoj intimnosti, opuštanja i zdravlja, posebno u hladnijim mjesecima kad tijelo pati od stresa i nedostatka topline. Samo sat vremena cikličkog sauniranja donosi poboljšanu cirkulaciju krvi, jači imunitet, detoksikaciju kroz znojenje te ublažavanje mišićnih bolova i smanjenje stresa. Ako tražite romantičan izlazak koji produbljuje vezu, krenite u saune. Odličan, ne toliko razvikan kompleks, nedaleko Zagreba nalazi se u specijaliziranim centrima Termi Ptuj. Istražili smo ih pa pogledajte što nude!

Blagodati zajedničkog sauniranja!

Ulazak u saunu udvoje ne samo da blagotvorno djeluje na zdravlje visokom temperaturom i vlagom, već jača emocionalnu povezanost i oslobađa od svakodnevnih briga. Tako u wellnessu Valens Augusta u Termama Ptuj dostupni su jedinstveni programi za parove, otvoreni gostima hotela i posjetiteljima iz kontinentalne Hrvatske tijekom vikenda. Ovaj centar nudi tri turske i dvije finske saune, kupke vrućom i hladnom vodom te mjesta za odmor, sve prilagođeno modernom doživljaju. Na kraju svakog ciklusa, preporučuju se Kneippove kupke u hladnom bazenu ili ledena špilja u kojoj je dovoljno malo sjesti te u potpunosti podići imunitet.

Promo

Promo

Koju vrstu saune trebate? Finska, Turska i Rimska?

jedna od najpopularnijih sauna svakako je Finska s 70-100 °C i niskom vlagom. Kako samo ime kaže potiče iz finske tradicije 'pregrijavanja' i odmaranja u tri serije po 15 minuta. Visoka temperatura širi krvne žile, poboljšava protok kisika, opušta mišiće, smanjuje kortizol i potiče endorfine, izbacujući toksine kroz znojenje. Nakon sesije osjetit ćete duboki mir i lakoću.

Turska sauna (hamam) na 44-55 °C s vlagom do 100% nudi nježno opuštanje, šireći krvne žile i limfu protiv oteklina i umora. Otvara pore, hidratizira pluća i jača otpornost na infekcije, idealna nakon treninga ili radnog dana. Samo 15 minuta donosi vidljivo smanjenje stresa.

Promo

Promo

Jeste li ikad isprobali rimsku saunu? Riječ je o prostoru u kojem je temperatura od 50-60 °C s vlagom do 60 % te služi kao priprema za ulazak u ostale saune. Na ovaj način dolazi do poboljšanja cirkulacije ulazak kisika i hranjivih tvari u tijelo. Kombinirana s hladnim tušem, ubrzava metabolizam i čisti mišiće od mliječne kiseline.

Spa ritual u dvoje: Grand Hotel Primus kao Rimska Oaza

Ono što je jedinstveno u svijetu saune, te dostupno parovima samo u Grand hotelu Primus su suite wellness apartmani s termalnim kupkama u tematskim ambijentima. Tijekom ovog programa u trajanju od 120 minuta osjećajte se kao rimski vladari, egipatski faraon i princeza ili japanski car i carica. Uz saune, dostupne su masaže uljem grožđa, vulkanskim kamenjem ili ljekovitim biljem, oblozi i njega lica. Za razliku od tihih sauna, ovdje je dopušten razgovor, rješavanje tekućih problema, priča o djeci ali i uživanje u svježem voću i pjenušcu.

Promo