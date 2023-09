Najzgodniji hrvatski zet u 'San snova' glumi poduzetnika Andreja

Najzgodniji hrvatski zet, svojedobno proglašen i najseksepilnijim muškarcem svijeta, uživa na setu serije 'San snova' u kojoj igra poduzetnika Andreja, a možete ga pratiti i na platformu Voyo. Pedro Soltz već godinama u Hrvatskoj gradi obiteljski, ali i poslovni život, a ova uloga mu je definitivno izlazak iz sigurne zone.

Ulogu poduzetnika Andreja prihvatio je bez puno razmišljanja, a sa svojim likom u seriji 'San snova', kako je nedavno rekao za RTL.hr, ima i nekih sličnih životnih okolnosti. "Igram ulogu Andreja, on je stranac, baš kao i ja. Jako je dobar lik koji sve pokušava učiniti ispravno. Ozbiljan je, perfekcionist je i pazi na detalje. Poslovni je čovjek koji dolazi u Hrvatsku zbog investicija. Po dolasku, događa mu se sve i svašta! Uživam igrati Andreja", priča Pedro.

Posebno mu je zanimljiva serija iz aspekta nogometa, koji ga nepogrešivo veže uz njegov rodni Brazil. "Nogomet mi je u krvi. Otkad sam se rodio, igram nogomet po cesti, ulici, na terenu, po cijeli dan... Svaki dan mi je život bio nogomet. Igrao sam nekad ozbiljnije i po nekim turnirima, no to nikad nije postalo moje zanimanje. I dalje volim nogomet i ponekad zaigram s prijateljima, veselim se tome i to je moj najdraži sport. Kad god su neka prvenstva, uvijek pratim i volim to. A sada jedva čekam vidjeti i što će se događati u NK Croatiji", kroz smijeh je zaključio Pedro.

Kako će se odnos Andreja i Stjepana odvijati dalje, ne propustite pogledati i na platformi Voyo.