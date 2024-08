Ruska plava mačka: Ljepotica koja se od tebe neće odvajati

Na prvi pogled ruska plava mačka pokazuje sličnost s kartuzijskom ili plavo-sivom britanskom kratkodlakom mačkom. Međutim, tko malo bolje pogleda će shvatiti kako je ruska plava mačka posve jedinstvena rasa mačke! Prekrasnih izražajnih očiju, svilenkaste dlake i graciozne građe tijela, ova mačka osvojila je svijet svojom ljepotom, ali i druželjubivom i odanom naravi atipičnom za svijet mačaka.

Podrijetlo ruske plave mačke

Ova mačka, kao što joj i ime govori, dolazi iz Rusije. Pretpostavlja se da prirodna rasa potječe iz sjeverno ruskog lučkog grada Arhangelska i da su ju od tamo 1860. britanski mornari doveli u Englesku. Prva ruska plava mačka se u knjigama spominje 1865. godine, kada je kao „arhanđelska mačka“ predstavljena u Kristalnoj palači u Engleskoj. U 19. stoljeću je ova rasa bila popularna kako u Engleskoj tako i u carskoj Rusiji. Zanimljivo je tako da ju je posjedovala i kraljica Viktorija, ali i da su ruske plave mačke bile stanovnice ruskih carskih palača. No, unatoč silnoj popularnosti, tek je 1937. došlo do priznavanja ruske plave mačke kao nezavisne rase.

Karakteristike ruske plave mačke

Zahvaljujući svojoj iznimnoj ljepoti i mirnom karakteru, mačke ove vrste postale su popularne diljem svijeta. Ako i ti želiš ovu ljepoticu za svog kućnog ljubimca, u nastavku saznaj sve o njoj i njezinim karakteristikama, njezi i karakteru.

Izgled ruske plave mačke

Tjelesna građa ruske plave mačke je graciozna s dugim nogama i težinom od tri do pet kilograma. Ima glavu u obliku klina, a oči i uši stoje daleko razdvojene. Imaju posebno izražene brkove i taj dio im podaje prepoznatljiv izraz lica. Najizraženija karakteristika ove rase je njezino mekano krzno. Plavo-sivo krzno sa srebrnkastim odsjajem daje ovim mačkama njihovo ime. Ostale nijanse krzna, mrlje i boje na šapicama nisu prihvaćene u standardima ove rase. Njuškica i vrhovi šapa bi u idealnom slučaju trebali biti plavi. Danas se uzgajaju i u bijeloj i crnoj boji, ali ih još ne priznaju sve udruge uzgajivača. Mačići ruske plave mačke dolaze na svijet s laganim sjenčanjem boja, ali nakon navršene prve godine života bi krzno trebalo biti jednobojno. Osim boje, krzno ruske plave mačke je jedinstveno i po svojoj svilenkastoj kakvoći: poddlaka i nadlaka su iste dužine – pri čemu nastaje kratko krzno plišane mekoće. Ruska plava mačka je jedina vrsta mačke s dvostrukim krznom.

Foto: Unsplash

Njega ruske plave mačke

Zbog svog jedinstvenog, dvostrukog krzna, ruska plava mačka se skoro uopće ne linja. To i činjenica da njeno tijelo proizvodi manje glikoproteina Fel d1 ju čine posebno pogodnom za osobe koje imaju alergiju na dlake. Glikoprotein je jedan od izazivača alergije na mačju dlaku, te njegova smanjena proizvodnja u većini slučajeva čini ovu mačku podnošljivom za alergičare, ali ona nikako nije hipoalergena. Dvostruko krzno ruske plave mačke je posebno omiljeno i nije komplicirano za održavanje. U pravilu je dovoljno četkanje jednom tjedno da bi se uklonila otpala dlaka.

Foto: Unsplash

Karakter ruske plave mačke

Ruska plava mačka je mazna, srednje aktivna mačka. Iako su mačići vrlo zaigrani i temperamentni, s odrastanjem se to mijenja. Iz veselog mačića nastaje nježni, suvereni sportaš. Ona je savršena kućna mačka. Oprez: ruska plava mačka je posebno inteligentna i pred nju moraš stavljati izazove! Za većinu ovih mačaka nije nikakav problem otvoriti vrata ili srušiti posude s hranom. S ovom mačkom se redovito treba baviti, inače će joj na pamet pasti svakakve gluposti. Kako je ona vrlo vezana uz čovjeka, najbolje joj odgovaraju zajedničke igre kao što su trening s klikerom. One također vole igračke za inteligenciju koje uključuju potragu za hranom. Sposobne su i naučiti mnoge cirkuske trikove, pri čemu to naravno ovisi o osobnom karakteru mačke.

S obzirom na to da su vrlo druželjubiva bića ne bi se ni u kojem slučaju trebale držati same. Trebalo bi se razmisliti o udomljavanju dvije mačke zajedno ako su članovi obitelji rijetko kod kuće. Pritom se ne mora nužno raditi o ruskoj plavoj mački, jer se one dobro slažu i s drugim rasama, opuštene su i neovisne. Kao i kod svih mačaka je potrebno neko vrijeme da se mačke upoznaju i naviknu jedna na drugu.

Iako su mačke poznate po tome da vole biti same i da ih se može dugo ostavljati kod kuće - s ovom vrstom to nije slučaj. Radi se o najprivrženijoj vrsti mačaka pa te tvoja ljubimica ili ljubimac ovog tipa nikad neće ispuštati iz vida. Ako želiš mačku koja će ti stalno sjediti u krilu, ruska plava je pravi odabir.

Cijena ruske plave mačke

Cijena ruske plava mačka u prosjeku iznosi između 500 i 700 eura. Cijena ruske plave mačke može se znatno razlikovati, pa je važno istražiti i odabrati pouzdanog uzgajivača kako biste osigurali da dobivate zdravu i dobro socijaliziranu mačku. Prije kupnje, uvijek provjerite rodoslovlje, zdravstvene certifikate i uvjete u kojima su mačke uzgajane kako biste osigurali najbolju moguću skrb za vašeg novog ljubimca.