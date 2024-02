U Mariboru se nalazi najstarija vinova loza na svijetu, a u okolici će uživati ljubitelji prirode

Putovanja nam hrane dušu i resetiraju nas od često užurbane svakodnevice, a najvažnije je što za uživanje u novim putešestvijama ne moramo ići daleko. Za vikend se može skoknuti i u susjednu Sloveniju, na samo sat vremena vožnje od Zagreba nalazi se grad Maribor. Drugi grad po veličini u omiljenoj deželi, smješten je na rijeci Dravi u blizini prekrasnog Pohorja, iza sebe ima zanimljivu povijest, ali i nešto po čemu je poznat u cijelom svijetu.

Najstarija vinova loza na svijetu

U ovom šarmantnom štajerskom gradu nalazi se stara trta (vinova loza), a smatra se najstarijom vinovom lozom na svijetu. I upravo je to točka od koje se može krenuti u obilazak ovog grada. U zgradi Hiša Stare trte ispred koje je smještena vinova loza, svaki putnik može puno saznati o slovenskim vinima i staroj trti. Svakako je najzanimljivije da ova loza i dalje daje plodove, a godišnje se ubere do 55 kilograma crnog grožđa.

Foto: Profimedia.hr

Šetnja centrom Maribora i uz Dravu pokazuje dugu i uzbudljivu mariborsku povijest. Kao grad Marpurg prvi put se spominje u 13. stoljeću, do 19. stoljeća imao je njemačko ime - Marburg an der Drau. Prvi zapis s imenom Maribor upotrijebio je 1836. godine pjesnik Stanko Vraz u pismu Ljudevitu Gaju.

Njegova povijest seže do antike, ali i kao u mnogim drugim gradovima najstarije nije sačuvano. Nego vidljivo počinje od srednjeg vijeka u najstarijem dijelu grada - Lentu. Jedan od zaštitnih znakova Maribora nalazi se uz Dravu gdje se uzdiže Vodeni toranj. Izgrađen je kao dio zidina za obranu od Turaka u 16. stoljeću. Visok je 54 metra i služio je kao i rezervoar za pitku vodu, a danas je turistička atrakcija.

Uz šetnju Dravom na kojoj se nalaze zanimljivi mostovi iz različitih perioda, svakako treba otići u centar grad u kojem se nalaze prekrasne palače, trgovi i katedrala Sv. Ivana Krstitelja. Šetnja Mariborom nije potpuna ako se ne dođe do popularne "Piramide", brda na kojem se nalazi park, s kojeg se može vidjeti Maribor, kao i Pohorje. Ovo je čisti užitaj jer se radi polasatnoj laganoj šetnji.

Foto: Profimedia.hr

Nikola Tesla, industrija i rock'n'roll

No novija povijest ovog grada također je vrlo zanimljiva. Među zanimljivim crticama je da je u njemu živio Nikola Tesla. Krajem 1878. godine došao je iz Graza u Maribor, koji u to vrijeme postaje sve snažnije industrijsko središte. Tesla je počeo raditi jer je izgubio stipendiju, a njegovi roditelji nisu znali gdje je i što se događa s njim. Sve dok nisu dobili poruku da se nalazi u Mariboru. Otac je došao po Nikolu, ali navodno je izbila svađa i on je odlučio ostati te je strastveno kockao. No ova avantura je vrlo brzo završila jer su Mariborčani deportirali Teslu iz grada, naime nije imao boravišnu dozvolu i vratili su ga u Gospić. Možda baš zbog ovoga, nije slučajno što je upravo u Mariboru upaljena prva električna žarulja u ovom dijelu Europe.

Foto: Profimedia.hr

Maribor se i dalje vrlo brzo razvijao, nakon Drugog svjetskog rata bio je jedan najrazvijenijeg industrijskog grada u bivšoj Jugoslaviji. Jugoslavenski Manchester, kako su ga tada zvali, bio je i grad rock'n'rolla. I danas se održava zanimljiv glazbeni festival Lent, a 2012. bio je Europska prijestolnica kulture.

Priroda u kojoj se može uživati ljeti i zimi

Svaki turist u Mariboru ne smije zanemariti njegovu okolicu jer u blizini nalaze vinske ceste i Pohorje. Na njemu je smješteno najveće skijalište u Sloveniji, na kojem se nalaze skijaške staze za početnike, ali i za one najteže. Skijaši mogu uživati na više od 40 kilometara staza.

No ove planine nisu samo za zimsko uživanje nego su pravi raj za planinare, bicikliste, padobrance, ljubitelje konja i ljude koji uživaju u wellnessu. Nakon zime u Pohorju, priroda svoju raskoš pokazuje u zelenoj boji. Planinarske i biciklističke staze prolaze kroz čarobne krajolike u kojima se skrivaju jezera, potoci i čarobne šume. Okolica Maribora nudi aktivnosti za različite generacije, a i smještaj odgovara različitim potrebama. Postoje kuće za odmor, apartmani ili neki od luksuznih hotela poput Habakuka.