Isplaniraj izlet: Najljepše destinacije u čarobnom Gorskom kotaru

Nemoj dopusti da te prohladni dani zatvore u toplinu doma. Naravno da katkad trebamo odmor i lijene vikende, no pametno je iskoristiti još pokoju suhu subotu i nedjelju za istraživanje Hrvatske. Destinacija na sreću ne manjka, a dan u prirodi mogao bi te opustiti i napuniti ti baterije – posebno onda kad zbog posla tijekom tjedna propuštamo dnevno svjetlo.

Nakon što smo te uputili što posjetiti u Zagorju, ali i što pojesti u Međimurju, odlazimo do bajkovitog Gorskog kotara. Idealna je to zimska destinacija – znaju to svi ljubitelji snijega, no vrijedi ga posjetiti i zbog bogatih planinarskih staza, prirodnih ljepota pa i dobre kuhinje. Sigurni smo da si čula za Nacionalni park Risnjak i Lokvarsko jezero pa ti u nastavku otkrivamo dodatnih pet destinacija koje se isplati obići.

Ako si ih propustila, brzo ih stavljaj na popis i isplaniraj solo, romantičan ili obiteljski vikend kao stvoren za ljubitelje aktivnog odmora.

Zeleni vir i Vražji prolaz

Kad ti netko spomene Vražji prolaz, u prvi mah bi mogla pomisliti da se radi o nekoj neprivlačnoj strašnoj destinaciji, no daleko je to od istine. Vražji prolaz smatra se jednim od najljepših kanjona u Gorskom kotaru, a dugačak je oko 800 metara. Kroz kanjon teče potok Jasle iznad kojega se nalazi i špilja Muževa hiša u kojoj obitava strogo zaštićena vrsta šišmiša potkovnjaka. Zbog svoje je ljepote ovaj krajobraz zaštićen, a obično se spominje 'u kompletu' s Zelenim virom.

Zeleni vir veličanstveni je izvor u špilji. Sigurne smo da ćeš se uz njega željeti fotografirati jer je okružen visokim stijenama i bujnom vegetacijom što je recept za prirodnu idilu. Zeleni vir i Vražji prolaz možeš naći nedaleko od Skrada koji je od Zagreba udaljen otprilike 120 kilometara.

Kanjon Kamačnik

Kanjon Kamačnik još je jedan biser ovog kraja. Nalazi se u Vrbovskom, baš ondje gdje se potok Kamačnik ulijeva u rijeku Dobru. Lako ćeš autocestom Zagreb-Rijeka doći do početka staze premda možeš stići i vlakom koji staje vrlo blizu staze. Nakon ugodne šetnje i očaravajućeg pejzaža svakako se počasti lokalnim specijalitetima. Ova slika zaista govori više od 1000 riječi!

Park šuma Golubinjak

Park šuma Golubinjak neizostavna je postaja nađeš li se blizu Lokvi. Prostire se na preko 50 hektara i 'osvaja' visokim stablima crnogorice i bijelim stijenama iznad njih. I to je područje zaštićeno, a na početku staze možeš se odmoriti dok se djeca igraju na igralištu. Ogladnite li, čeka te i ugostiteljski objekt koji bi trebao raditi.

Posebna zvijezda ove park šume jest jela koja je visoka čak 35 metara i široka 140 cenimetara. Pokušaj je zagrliti! Kroz Golubinjak prolazi i dio 10 kilometara duge planinarske staze spilja. Želiš li se zaputiti u daljnje istraživanje, posjeti Golubinju i Ledenu spilju pa pješke stigni do Paklenih vrata. I ondje se vrijedi fotografirati.

Špilja Lokvarka

Lokvarsko jezero također je jedna od najpoznatijih ljepota Gorske Hrvatske, no ne i jedino. U blizini se smjestila špilja Lokvarka, jedna od najstrmijih špilja u Hrvatskoj. Temperatura joj je zimi do osam Celzijevih stupnjeva što je najčešće ugodnije nego na zraku.

Svakako ti sugeriramo da je posjetiš posebice nađeš li se na pola puta između Delnica i Fužina – pa makar i pred famozni fužinski dnevni doček Nove!

Dvorac Stara Sušica

Znamo da je kraj godine ljubiteljima Harryja Pottera kao stvoreno za istoimeni filmski maraton, no takozvani 'mali Hogwarts' možeš doživjeti upravo u Gorskom kotaru. U svijet magije mogla bi te uvesti Stara Sušica, dvorac koji će te očarati oblikom, ali i povijesti koja seže u 19. stoljeće. Prvi su mu vlasnici bili Frankopani, a dvorac se nalazi na 800 metara nadmorske visine među lijepom florom i faunom.

Dvorac je danas u vlasništvu Grada Rijeke koja ga je kupila davne 1890. godine i služi kao planinarski dom, a za najmlađe se ondje često provode razne radionice. Nije rijetkost da organizirane grupe ondje prespavaju. Prizor je idiličan u sva godišnja doba.

