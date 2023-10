Dvorci u blizini Zagreba - idealne destinacije za vikend izlet

Jesen nam već polako, ali sigurno pristiže, a izleti na more s hladnim vremenom postaju stvar prošlosti i nešto što ostavljamo za iduću godinu i malo ljepše vrijeme. Upravo zato, sav fokus sada prebacujemo na kontinentalnu Hrvatsku i njezine ljepote.

Vikend izleti i dalje su nešto u čemu uživamo, a ono što definitivno moraš uključiti u svoj vikend izlet su i dvorci u blizini Zagreba koji svojom ljepotom privlače sve više posjetitelja. Osim što su od iznimne povijesne važnosti za Hrvatsku, ovi su dvorci i idealna kulisa za najljepše Instagram fotke koje si mogla zamisliti - a svi su od Zagreba udaljeni najviše sat vremena vožnje.

Od Trakošćana kojeg mnogi smatraju najljepšim dvorcem Hrvatske, pa sve do ruševina Starog grada Samobora i srednjovjekovnog grada Ozlja, izdvojile smo nekoliko prekrasnih mjesta koja ove jeseni moraš posjetiti.

Dvorac Lužnica

Dvorac Lužnica smjestio se u Zaprešiću, od Zagreba udaljenom otprilike dvadesetak kilometara. Ovaj barokni dvorac iz 18. stoljeća izgleda prekrasno, a danas je u vlasništvu časnih sestara. Najveća posebnost ovog dvorca je živopisno zelenilo koje ga okružuje - od prekrasnog perivoja i vrta do jezera i šumaraka s dugim šetnicama. Park je otvoren od 13 sati do 18 sati radnim danima, a subotom i nedjeljom od 12 do 18 sati, a ulaznica za razgled dvorca iznosi 25 kuna za odrasle i 20 kuna za djecu.

Dvorac Trakošćan

Jedan od najljepših dvoraca Lijepe Naše, prekrasni Trakošćan, smjestio se u Bednji, a od Zagreba je udaljen oko 80 kilometara. Osim prekrasnog dvorca koji možeš razgledati izvana i iznutra, Trakošćan karakterizira i prekrasna šetnica oko jezera koja je idealna za vikend-rekreaciju. Radno vrijeme Trakošćana do 31. listopada je svakim danom od 10 do 18 sati, a cijena ulaznice za razgled dvorca je 40 kuna.

Dvorac Veliki Tabor

Veliki Tabor prekrasna je utvrda na sjeverozapadu Hrvatske, u Hrvatskom zagorju u mjestu Hum Košnički, na otprilike 70 kilometara od Zagreba. Jedan je od najočuvanijih srednjovjekovnih gradova u Hrvatskoj koje vrijedi posjetiti, a s njegovih prozora pruža se zapanjujući pogled na Hrvatsko zagorje. Dvorac je za posjetitelje otvoren od utorka do petka od 9 do 17 sati, a vikendom od 10 do 18. Djeca, studenti, umirovljenici za ulaz će morati izdvojiti 15 kuna, a odrasli 25 kuna.

Stari grad Samobor

Iznad Samobora na brdu Tepec smjestila se ruševina Starog grada Samobora, s koje se pruža prekrasan pogled na Samobor, Žumberak i okolicu. Od Zagreba je udaljen tridesetak kilometara, a idealna je lokacija za rekreativan izlet, jer se do njega dolazi šetnjom uzbrdo kroz šumu. Ulaz na Stari grad Samobor slobodan je u svako doba dana.

Stari grad Ozalj

U Ozlju na klisuri iznad rijeke Kupe smjestio se srednjovjekovni grad Ozalj, do kojeg je od Zagreba potrebno oko sat vremena vožnje. Stari grad Ozalj bio je dom Zrinskih i Frankopana i od iznimne je važnosti za Hrvatsku, a možeš ga posjetiti od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati te vikendom od 10 do 20 sati. Ulaznica za odrasle je 20 kuna, a za djecu 10 kuna.