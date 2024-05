Top 10 najljepših plaža u Hrvatskoj koje bi svatko trebao posjetiti

Ljeto nam je sve bliže pa mnogi već maštaju o odlasku na godišnji odmor i na more. Na sreću, na Jadranu se nalazi čitav broj prekrasnih lokacija i plaža koje su idealne za odmor i predah daleko od užurbane svakodnevice.

Kada govorimo o najljepšim plažama u Hrvatskoj, svatko ima neke svoje favorite. No, na našoj obali postoje i one neke plaže koje izazivaju oduševljenje svih koji su ih posjetili, a neke od njih redovito se svrstavaju na popise najljepših plaža na svijetu. To je samo dokaz da i naša obala uistinu krije prave dragulje i da ne trebamo putovati na neke daleke destinacije da bismo uživali u prirodnim ljepotama.

0vo su neke od najljepših plaža u Hrvatskoj

Rt Kamenjak (Istra)

Za ljubitelje divljih plaža i kristalno čistog mora, ova je plaža pravi raj. Plaža Rt Kamenjak nalazi se na jugu Istre, na poluotoku Premantura koji je dobro poznat po prirodnim ljepotama i lijepim plažama i uvalicama.

Oprna (Krk)

Nedaleko od mjesta Stara Baška, smjestila se prekrasna pješčana plaža Oprna. Ovo je jedna od najljepših plaža na Krku, okružena je tirkizno plavim morem i oduševljava svojom ljepotom. Nalazi se na relativno nepristupačnom mjestu i do nje se može doći samo hodanjem strmim stazama ili pak morskim putem.

Lubenice (Cres)

U neposrednoj blizini uvale Žanje nalazi se predivna šljunčana plaža - jedna od najljepših skrovitih plaža na svijetu koju je i njemački časopis Bild svrstao na 15. mjesto u konkurenciji od 40 najljepših plaža svijeta. Plaža se nalazi u uvali podno mjesta Lubenice i jedna je od najljepših plaža na otoku Cresu. Do plaže se može doći pješice iz Lubenica ili brodom, a zanimljiva je upravo zbog svoje skrovitosti, netaknute prirode i mirisa. Idealna je za miran odmor.

Plaža Ručica (Pag)

Plaža Ručica nalazi se u mjestu Metajna na otoku Pagu i zasigurno je jedna od najneobičnijih, ali i najljepših plaža u Hrvatskoj. Plaža od čijeg prizora zaista zastaje dah okružena je prekrasnim morem i neobičnim stijenama te izgleda kao da je s nekog drugog planeta. Zbog nedostatka vegetacije na plaži nema prirodnog hlada, no to nimalo ne umanjuje njezinu ljepotu.

Sakarun (Dugi otok)

Sakarun je još jedna vrlo poznata hrvatska plaža koja se nalazi na sjeverozapadnoj obali Dugog otoka, u blizini mjesta Veli rat, Soline i Božava. Zbog bijelog pijeska i kristalno plavog mora, ova plaža djeluje uistinu egzotično pa i ne čudi da je stekla reputaciju jedne od najljepših plaža u Hrvatskoj.

Zlatni rat (Brač)

Popis najljepših plaža u Hrvatskoj ne bi bio potpun bez naše najpopularnije plaže – Zlatnog rata. Ova neobična i svjetski poznata plaža simbol je Jadrana, a njezin je oblik rezultat specifičnih geoloških okolnosti te se mijenja pod utjecajem valova, morskih struja i vjetra. Zbog svoje izvanredne ljepote, Zlatni rat je zaštićen kao značajan krajobraz.

Stiniva (Vis)

Plaža Stiniva na otoku Visu jedna je od najljepših hrvatskih plaža i svakako je vrijedi posjetiti barem jednom u životu. Nalazi se u malenoj uvali, između visokih stijena i pravi je primjer prirodne ljepote. Do nje se može doći brodom ili pješice niz strme staze.

Nugal (Makarska)

Mnogi smatraju kako je Makarska rivijera jedan od najljepših dijelova naše obale, a tu su se smjestile i brojne prekrasne plaže. Jedna od najpoznatijih je Nugal, plaža koja se nalazi između Makarske i Tučepa. U prilog tome koliko je ova plaža čarobna ide i činjenica da ju poznati časopis za putovanja Condé Nast Traveler uvrstio među najljepše europske plaže stoga ju svakako vrijedi posjetiti.

Plaža Pasjača (Konavle)

Ova prekrasna plaža vrlo je popularna na društvenim mrežama i pravi je skriveni dragulj našeg Jadrana. Plaža Pasjača se nalazi u selu Popovići u Konavlima, a sakrila se ispod strmih stijena pa se do nje može doći jedino spuštajući niz strme stepenice koje su usječene u stijene. Okružena je prekrasnim plavim morem i divnom prirodom.

Pelješac

Jedinstven i još relativno neotkriven, poluotok Pelješac nalazi se na samom jugu Hrvatske i krije mnoštvo prirodnih ljepota, šarmantnih mjestašca, skrivenih uvala i očaravajućih plaža. Idealna je destinacija za ljubitelje finih autohtonih vina, kao i za sve one koji vole istraživati i uživati u miru i prirodnim ljepotama.

Uvala Divna

Među najpoznatijim plažama na Pelješcu svakako je uvala Divna koja je zaista prekrasna, a nalazi se kod mjesta Dube. Mnogi smatraju kako je uvala Divna jedna od najljepših hrvatskih plaža, a oni koji su je posjetili znaju da je uistinu jedinstvena. Ova šljunčana plaža osvaja na prvi pogled kristalno čistim morem i zelenilom.