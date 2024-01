Vodič kroz najbolje terme u Sloveniji za obitelji s djecom

Zimske vikende nekad je dobro provesti u toplini doma, no nekada nam treba odmak od svakodnevice. Zbog padalina i niskih temperatura teško je planirati aktivnosti na otvorenom, no zato je odlazak u toplice ili terme sjajna ideja. Opuštanje u grijanim bazenima, sauni ili tretmanima zvuči kao sjajna ideja, zar ne? Otići možeš solo, u paru ili s djecom, a susjedna Slovenija nudi nešto za sve. Naši se susjedi mogu pohvaliti nizom toplica i termi, a mnoge od njih nalaze se na termalnim izvorima što znači da će ovakav odmor pozitivno utjecati na zdravlje.

Neki slovenski termalni centri raspolažu s više od 10.000 četvornih metara vodenih površina, a nude spa centre, prigodne ponude za parove, ali i sadržaje za djecu. Terme Čatež izrazito su popularno vikend-odredište za obitelji s djecom i mogu se pohvaliti vodenim atrakcijama, sportskim programima, spa zonom, ali i smještajem u blizini.

Naravno, Slovenija nudi još neke sjajne terme i toplice za cijelu obitelj koji će ti uljepšati zimske dane. U nastavku izdvajamo favorite i potičemo te da se zaputiš u opuštajuću avanturu!

Terme Zreče

Ne znamo jesi li čula za njih, no ova zima pravi je trenutak za zaputiti se do skijališta Rogle. Kad si već ondje, šteta je ne opustiti se u termama koje se nalaze ispod, a nude ljekovitu termalnu vodu bogatu kalcijem i magnezijem. Unutarnji prostor ima terapijski i rekreacijski bazen, dječje brčkalište, ali i zimski vrt s osam vodenih ležaja i dvama masažnim bazenima. Opustiti se možeš u parnim i finskim saunama, a temperatura bazena kreće se od 27 °C do 35 °C.

Terme 3000 – Moravske Toplice

Moravske Toplice također su dobra ideja za vikend-izlet. Uz termomineralnu vodu vodu zaboravit ćeš na brige, a ova se destinacija može pohvaliti vodenim parkom i programima u kojima uživaju i mališani. Za one željne dodatnog opuštanja, tu su wellness tretmani, a u blizini možeš nkušati u lokalne specijalitete. U Ternmama 3000 doživi Prekmurje na drugačiji način, a svakako poprati prigodne ponude.

Terme Olimia

Terme Olimia naširoko su poznata destinacija te su popularne zbog blizine Zagrebu. Kao stvorene su za sve uzraste i godišnja doba i imaju lijepo uređen unutarnji dio. Ondje možeš pronaći tobogane pa i sobe s video igricama što je djeci primamljivo u predahu od plivanja. Sjajno je to što imaju prigodne akcije koje za određenu cijenu po osobi nude niz pogodnosti. Aktualan obiteljski paket nudi polupansion, kupanje u bazenima, ulaz u saunu, noćna kupanja, animacijski program za najmlađe, ali i dar za djecu. U blizini se nalazi i smještaj pa nam se to čini kao super opcija kad roditelji trebaju predah i malo mira.

Terme Ptuj

Terme Ptuj posebno su nam primamljive zbog Temalnog parka s toboganima i čak sedam unutarnjih bazena s običnom ili termalnom vodom. Zadovoljni bi mogli biti i ljubitelji sporta koji ondje mogu zaigrati tenis i stolni tenis, igre loptom i kuglanje. Osim toga, u blizini je Grand hotel koji je, poput termi, izgrađen u rimskom stilu, a Terme ptuj nude i masaže, razne programe mršavljenja, saune i tretmane opuštanja. Uživajte u najstarijem slovenskom gradu, a pri povratku istražite kulturne znamenitosti ovog grada!

Terme Thermana Laško

Ove su terme idealne za odmor s djecom. Radi se o modernom slovenskom termalnom centru koji pogoduje zdravlju i zabavlja najmlađe. Nudi bazene za djecu svih uzrasta, a tu su i tobogani, vodeno igralište i takozvana brza rijeka. Iako bi ovo moglo biti malo zanimljivije ljeti, ne sumnjamo da ćeš s obitelji uživati i zimi. Ugođaj je sjajan zbog kupole iznad bazena, a posebni bi doživljaj moglo biti noćno kupanje koje je obično petkom u ponudi. Obično se nudi i animacija, a detalje potraži na službenim stranicama Terme Thermana Laško. Ne brini, uživat će i roditelji jer ove terme imaju sedam sauna, bazen s grijanom termalnom vodom i mlaznicama za masažu, ali i puno wellness tretmana i masaža.

