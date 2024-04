Ako dolaziš u Split, ovo su mjesta koja ne smiješ zaobići

Šetajući kamenim ulicama prekrasnog antičkog grada koji se smjestio u srcu Dalmacije, naišli smo na pregršt popularnih lokacija koje mame poglede turista, ali i lokalaca. Osim po svom specifičnom mentalitetu, Dioklecijanovoj palači, zaštićenoj park-šumi Marjan, najljepšoj rivi i uspješnim sportašima i glazbenicima, ovaj grad je poznat i po izuzetno bogatoj gastronomskoj baštini. Znamo da ste već pogodili - radi se o Splitu.

U nastavku izdvajamo popularne lokacije koje ne smiješ zaobići ako dolaziš u ovaj predivan grad.

Ima li ljepšeg pogleda?

Za početak izdvajamo poznati kafić/restoran Teraca Vidilica. Ako si prvi put u Splitu, ovu lokaciju ne smiješ preskočiti jer će ti pružiti grad na dlanu. Uz neprocjenjiv pogled, možeš naručiti finu kavicu, ali i nešto za pojesti. Teraca Vidilica smjestila se na sjevernoj strani Marjana, na adresi Prilaz Vladimira Nazora 1.

Luksuzni hotel/kafić

Za one koji su spremni izdvojiti malo više novca na smještaj, svakako preporučamo hotel Briig koji se nalazi na Bačvicama, a do centra grada se može pješice doći za desetak minuta. Odlično je što u ovaj hotel možeš doći samo na kavu ili kolače, te ćeš također dobiti divan dojam. Briig se nalazi na adresi Prilaz braće Kaliterna 1.

Najbolja pizza u gradu

Mnogi Splićani za ovu pizzeriju kažu da im je najbolja u gradu. Riječ je o Bokamorri, koja privlači svojim šarmantnim, vrlo efektnim uređenjem, ali i odličnim pizzama i koktelima. Odnos cijene i kvalitete je, ako se nas pita, u potpunosti prihvaljiv, budući da smo sigurni da će vam to biti jedna od boljih pizza koje ste probali! Smjestila se u samom centru grada, na adresi Trumbićeva obala 16.

Ako ipak nisi za pizzu...

Bokeria je mjesto izvrsne hrane i vina, te ugodne, domaće atmosfere, a iza cijele priče stoji obitelj Bokavšek. Jedan je od najpopularnijih splitskih restorana, a njihov rad pohvalio je i svjetski poznati časopis za putovanja - Travel + Leisure. Nude tradicionalnu mediteransku kuhinju te fina jela s domaćim proizvodima - od glavnih jela i deserata do kave, koktela i vina.

O'š kolač?

Popularna splitska slastičarnica O'š kolač, zahvaljujući vlasnici Tei Mamut, ne završava samo na okusima nego stvara cijelu slastičarsku priču. U predivnom prostoru na adresi Ćirila i Metoda 4, možete pronaći preukusne slastice pripremljene s puno pažnje i profesionalnog slastičarskog znanja. Inače, Tea je prva hrvatska slastičarka s diplomom prestižne kulinarske akademije u New Yorku, "Culinary Institute of America". Nakon rada u vrhunskim restoranima u New Yorku i Dubrovniku, otvorila je vlastitu slastičarnicu u rodnom Splitu.

Pravo ljetno osvježenje

Nemoguće je ljeti prošetati nekim mjestom ili gradom na moru, a pritom ne zastati na kuglicu najfinijeg sladoleda. Što se splitskih slastičarnica tiče, izdvajamo Gelateriju Emilianu, malu slastičarnicu u centru grada. Neki su njome toliko oduševljeni da čak tvrde da su tu jeli najbolji sladoled u Hrvatskoj. Ako je suditi po ogromnim redovima zadovoljnih posjetitelja, onda je uistinu tako!

Zna se što slijedi na kraju...

Ne možeš doći u Split, a ne izaći barem na par sati u večernji izlazak. U redu, može to biti i samo "jedno piće" u lijepom kafiću. Idealno mjesto za to je kafić Antique koji se nalazi na splitskoj rivi. Osim što posjetitelji mogu piti jutarnju kavicu na lijepo uređenom štekatu, obasjani zlatnim suncem, tu mogu jesti i fini sushi, ali i otići u nezaboravni večernji provod. U Antiqua svaki petak i subotu nastupaju razni izvođači i bendovi koji domaćim glazbenim hitovima uveseljavaju Splićane.

Nadamo se da će i tebe oduševiti ova prekrasna mjesta koja smo izdvojili, a za kraj ostavljamo jedan video u "splitskom điru"!