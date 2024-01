Uvijek šarmantna i zanimljiva: Ljubljana je idealno mjesto za vikend izlet

Ljubljana je jedan od najljepših manjih gradova u Europi, a s obzirom na to da je od Zagreba udaljena samo 130 kilometara, idealna je destinacija za jednodnevni ili vikend izlet, osobito u zimskim mjesecima.

Šarmantna, pitoreskna, moderna i itekako zanimljiva, Ljubljana u posljednjih nekoliko godina privlači sve veći broj posjetitelja, i to s razlogom, jer ova slovenska metropola ima mnogo toga za ponuditi. Osim veličanstvene arhitekture i gostoljubivih domaćina, Ljubljana ima prekrasne parkove, mostove, šetnice, stari grad, brojne simpatične slastičarnice i kafiće te izuzetno bogatu kulturu.

Planiraš li zimske dane iskoristiti za izlete, Ljubljana bi se svakako trebala naći na tvom popisu. Brojne zanimljivosti i atrakcija ovog slovenskog glavnog grada sigurno će te oboriti s nogu. U nastavku otkrij samo neke od zanimljivosti koje vrijedi vidjeti dok si u Ljubljani.

Foto: Instagram

Ispijanje kave na Prešernovom trgu

U samom centru šarmantne Ljubljane smjestio se Prešernov trg, glavni gradski trg koji je naziv dobio po pjesniku Francu Prešernu koji je živio od 1800. do 1849. godine. Na trgu se nalazi i kip ovog romantičarskog pjesnika. Uz obalu rijeke Ljubljanice smjestili su se brojni zanimljivi lokali u kojima možeš popiti kavu ili isprobati neke od slovenskih specijaliteta i pritom uživati u ugodnom žamoru i razigranoj vibri ovog posebnog grada.

Mostovi uz Ljubljanicu i vožnja rijekom

Ono što Ljubljanu čini još ljepšom i posebnijom su i mostovi koji su se smjestili uz rijeku Ljubljanicu. U samom centru grada ima oko desetak mostova i svaki od njih ima posebnu priču. Mostove možeš razgledati pješice - šetnjom uz obalu Ljubljanice i diviti se njihovom veličanstvenom izgledu, no možeš se odlučiti i za plovidbu rijekom i na taj način doživjeti Ljubljanu iz malo drugačije perspektive.

Vožnja brodićem po Ljubljanici jedna je od glavnih atrakcija ovog grada. Najpopularniji most je Tromostovje koji povezuje stari dio Ljubljane s modernim dijelom grada s druge strane obale. Ovaj most u početku je bio običan drveni most, a posebnim ga je učinio poznati slovenski arhitekt Jože Plečnik koji mu je dodao još dva pješačka mosta. Ovaj arhitekt snažno je utjecao na izgled slovenskog grada pa se za Ljubljanu danas često govori i 'Plečnikova Ljubljana'. Zahvaljujući njemu, Ljubljana danas izaziva divljenje kod mnogih ljubitelja arhitekture.

Neizostavan dio slovenske arhitekture su i zmajevi koje ćeš primijetiti na mnogim mjestima. Upravo je zmaj jedan od glavnih simbola Ljubljane stoga nemoj propustiti šetnju vrlo popularnim Zmajskim mostom koji je ujedno i vrlo popularna lokacija za fotografiranje.

Šetnja do Ljubljanskog dvorca

Ako se nađeš u Ljubljani, obavezno posjeti i glavnu povijesnu atrakciju – stari Ljubljanski dvorac koji se nalazi na pitoresknom brežuljku iznad grada, usred stare gradske jezgre. Do starog grada i dvorca vodi nekoliko lijepo uređenih šetnica, a može se doći i uspinjačom. Uz stari grad se smjestio vidikovac s kojeg se pruža zaista lijep panoramski pogled na cijelu Ljubljanu. U sklopu dvorca nalazi se i muzej u kojem možeš saznati nešto više o slovenskoj povijesti, a tijekom ljetnih mjeseci u dvorištu dvorca održavaju se brojna zanimljiva događanja.

Sajam antikviteta

Vikendi su u Ljubljani rezervirani za sve ljubitelje umjetnosti i antikviteta. U centru grada subotom se održavaju zanimljivi sajmovi na kojima se mogu pronaći brojne zanimljive rukotvorine, dok u nedjelju možeš posjetiti sajam antikviteta čija je ponuda uvijek bogata i raznolika.

Posjeti jednu od najljepših slastičarnica u Europi

Makrame Eipprova jedna je od najpopularnijih kavana i slastičarnica u Ljubljani, a proglašena je jednim od najljepših kafića u Europi. Uz jako fine slastice, lokal osvaja i svojim vrhunskim dizajnom, prekrasno uređenim interijerom te izuzetno ugodnom atmosferom. Ova šarmantna slastičarnica nalazi se u Trnovu, u simpatičnoj ulici u centru Ljubljane.

Tivoli – najljepši park u Ljubljani

Zeleni park Tivoli najljepši je park u glavnom slovenskom gradu, a nalazi se nedaleko od centra Ljubljane. U parku su se smjestile prekrasno uređene staze, fontane, kipovi, zanimljiva stabla, cvijetnjaci i mali ribnjak pa je ovo mjesto idealno za šetnje i opuštajući boravak u prirodi, osobito tijekom proljeća i ljeta. S obzirom na to da se u sklopu parka nalazi mini zip line te zanimljiva igrala, Tivoli je i super odredište za obitelji s djecom.