Gdje jesti i što probati u Istri? Imamo nekoliko zanimljivih prijedloga

Terra magica, kako mnogi zovu Istru, u prijevodu bi značilo čarobna zemlja ili zemlja vila, a svi oni koji su barem jednom posjetili ovu popularnu hrvatsku regiju, uvjerili su se u to koliko je jedinstvena.

Od prekrasnih gradova na obali još je posebnija unutrašnjost Istre – njezino zelenilo i šarmantni srednjovjekovni gradići te vidici od kojih zastaje dah. Istra je definitivno jedna od najljepših i povijesno najzanimljivijih regija u Hrvatskoj, a dobro je poznata i po svojoj bogatoj gastronomskoj ponudi i autohtonim jelima. Burna povijest značajno je utjecala na gastronomiju Istre, a utjecaj Italije, austrijske i mađarske te slavenske kuhinje može se primijetiti i u brojnim istarskim restoranima čija je ponuda jela uistinu bogata i raznovrsna.

Iz godine u godine Istra dobiva brojna priznanja, a britanski The Telegraph proglasio ju je jednom od najatraktivnijih destinacija na svijetu za gastroljupce. Osim vrhunskih gastro delicija, tu su i brojne vinarije koje svakako vrijedi posjetiti ako si ljubitelj finih vina.

Istra je idealan izbor za kratko vikend putovanje i za bijeg od užurbane svakodnevice, a nekoliko dana provedenih u ovoj bajkovitoj regiji bit će ti sasvim dovoljno da napuniš svoje baterije. Što jesti i probati kada si u Istri doznaj u nastavku.

Izvor i foto: pulainfo.hr, vizinada.hr, san-canzian.hr, Instagram

Pula

Ovaj najveći grad Istarske županije iza sebe ima dugu tradiciju vinarstva, ribarstva i turizma. Pula je kulturni centar Istre još od rimskoga doba, a danas privlači turiste iz cijeloga svijeta zbog svoje prekrasne starogradske jezgre unutar koje se najviše ističe poznati rimski amfiteatar odnosno pulska arena. Dakako, Pula se, kao i većina ostalih istarskih gradova, može pohvaliti i bogatom gastronomskom ponudom.

U Puli svakako vrijedi kušati riblje specijalitete kao što su kao što su jela od rošpa (grdobine), brancina ili pak slasne buzare pripremljene od kvarnerskih škampi. Dobar izbor su i brodeti, kao i crni rižoto od sipa. Ako nisi ljubitelj ribe, preporučamo istarski pršut ili maneštru, tradicionalnu gustu juhu čiji su osnovni sastojci krumpir i grah kojem se dodaje pešt (pripravak od slanine i češnjaka). Talijanska kuhinja ostavila je velik utjecaj na Istru, a to se vidi i po bogatoj ponudi tjestenina u njihovim restoranima. Najpoznatiji su fuži i njoki. Brojni pulski restorani nude i tartufe, po kojima je Istra itekako poznata, a riječ je rijetkoj skupocjenoj gljivi koja raste ispod zemlje. Gastro stručnjaci smatraju da su upravo jela s tartufima vrhunac gastronomije. Kad je riječ o slasticama, tradicionalan izbor su kroštule, fritule i cukerančići, a uz njih se savršeno slaže tipični istarski muškat, vino izražajnog mirisa s poluslatkim bukeom. Uz sve to, u Puli se navodno nalazi i jedan od najboljih burgera u Europi, a riječ je o Mason burgeru koji je osvojio i brojne gastro nagrade. Poslužuje se u The Shipyard pubu.

Labin

Ovaj mali istarski gradić na brijegu postao je nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje pizze. Naime, u Labinu se nalazi pizzerija Rumore koja navodno ima najbolju pizzu u Hrvatskoj. Nalazi se na trgu San Marco i okružena je prekrasnim pogledom na uvalu u Rapcu te na guste šume koje se nalaze u okolici. Ovaj maleni restoran nudi vrhunske napolitanske pizze iz krušne peći, a svi oni koju se je posjetili imaju samo riječi hvale. Nije naodmet spomenuti i da je pizzerija Rumore prva u Hrvatskoj dobila prestižan certifikat organizacije AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), koji nazivaju i Michelinom za pizzerije, a dodjeljuje se samo pizzerijama koje spravljaju autentične napolitanske pizze.

Buzet

Na putu od Buzeta prema Motovunu, uz dolinu rijeke Mirne, smjestio se očaravajući restoran Old River. Ime je dobio upravo po rijeci Mirni, a osim prekrasne prirode koja ga okružuje, Old River ima i savršeno uređeni interijer u kojem uvijek vlada jedna ugodna i topla atmosfera. Svi poznavatelji domaće kuhinje ovdje će doći na svoje. U Old Riveru nude brojne gastronomske delicije poput istarskog pršuta i maneštre. Za predjelo valja probati neku od tradicionalnih istarskih tjestenina kao što su fuže, ravioli, pljukanci ili njoki, u kombinaciji s tartufima ili šparogama. Neizostavan izbor su i fina jela od boškarina.

Grožnjan

U blizini popularnog umjetničkog gradića Grožnjana, u samom srcu Istre, nalazi se nadaleko poznato imanje San Canzian Hotel & Residence, mjesto koje odiše autentičnim istarskim ozračjem, oduševljava arhitekturom te na savršeni način spaja tradicionalno i moderno. San Canzian privlači goste iz cijelog svijeta, a u sklopu hotela s 5 zvjezdica nalazi se i poznati restoran Luciano koji uz prekrasni srednjovjekovni ambijent nudi i vrhunsku, lokalno nadahnutu hranu i pića. Ime je dobio po jednom od najvažnijih dobavljača istarskih namirnica, a od njihove bogate gastro ponude svakako bismo izdvojile domaću tjesteninu sa škampima, maneštru od muzgavca te dimljeni jogurt sa čipsom od starog kruha. Važno je istaknuti da se ponuda s njihovog jelovnika mijenja ovisno o sezoni i dostupnosti određenih namirnica.

Okolica Momjana

Ako si ljubitelj finih vina, obavezno posjeti okolicu Momjana gdje su se smjestile brojne poznate vinarije i konobe koje nude odlična jela i istarske delicije. Od vinarija vrijedi posjetiti vinariju Kozlović, agroturizam San Mauro te vinariju Kabola, a tu je Stari podrum, jedna od najpopularnijih konoba u Istri.

Vižinada

Vižinada je manje slikovito mjesto koje se smjestilo u unutrašnjosti Istre, na brdu južnog ruba rijeke Mirne s kojeg se pruža veličanstven pogled na okolne prirodne ljepote, vinograde i maslinike. Ovo mjesto bogate i duge povijesti i danas njeguje svoju kulturnu baštinu i tradiciju, a svojim posjetiteljima nudi jedinstvene doživljaje, bilo da je riječ o autohtonim proizvodima poput vina, pršuta i maslinovog ulja ili pak netaknutoj prirodi i brojnim pješačkim i biciklističkim stazama. Na području Vižinade tijekom godine se održavaju brojne tradicionalne manifestacije koje se organiziraju u suradnji s Turističkom zajednicom općine Vižinada. Od gastro događaja najviše se ističe manifestacija Slatka Istra koja je posvećena starinskim istarskim kolačima i slasticama kao što su pandešpanj, pince, bucolaje, štrukolo ili povetice, fritule, cukerančići, kroštule, priskve i paštine.