Predstavljena uspavanka Becutana i Hane Huljić Grašo 'Nježni i slatki snovi uz Becutan'

Hana je svoju uspavanku skladala jednom dahu, a inspirirala ju je nježnost, ljubav i miris djetinjstva

Uspavanke nježni i meki dodiri koji svojim zagrljajem pričaju najljepše priče, umiruju i pružaju osjećaj sigurnosti i povezanosti sa svojim djetetom. Uspavanke ispunjenje ljubavlju i nježnošću prostiru put u svijet snova. Povezanost i emocionalni razvoj kroz uspavanke, uz kognitivni fizički razvoj. Uspavanka stvara poseban trenutak povezanosti između roditelja i bebe, pružajući osjećaj sigurnosti, ljubavi i smirenosti. Upravo je sve to posebna uspavanka predstavljena na promociji u prekrasnom hotelu Amadria Hotel Capital 'Nježni i slatki snovi uz Becutan' & Hana Huljić Grašo, na kojoj su sudjelovali uz brojne mame i bebe, Petra Gajšak, moderatorica, najmlađa voditeljica Maša Gavranić, Kata Leutar, zdravstveni pedagog i psihoterapeut i Hana Huljić Grašo, glazbenica i mama dvoje djece.

"Glazba za Becutanovu uspavanku nastala je u dahu. Prve asocijacije bile su mi nježnost, ljubav, miris djetinjstva. Sve te emocije kojih se i sama sjećam is svog djetinjstva i Becutana u vrijeme moga odrastanja sam pokušala prenijeti u pjesmu i tako je nastala uspavanka 'Nježni i slatki snovi uz Becutan'. Pjevam svojoj djeci uspavanke, pa će vjerujem i ova pronaći svoj put u tim posebnim trenutcima za mamu i dijete", izjavila je Hana Huljić Grašo, glazbenica i mama dvoje djece.

"Uspavanka 'Nježni i slatki snovi uz Becutan' je nešto što je svim roditeljima trebalo! Nježna, melodična, lako pamtljiva i ono najbitnije - prekrasno otpjevana uspavanka, a takvih nema puno. Dolazim iz glazbene obitelji, velike obitelji, nas je petero djece i uvijek se doma nešto pjevalo, tako da kada sam postala mama, prirodno mi je bilo zapjevati svojoj djeci prije spavanja, a iako su oni sad već veliki, znaju se ponekad prisjetiti 'naše uspavanke' i zamoliti me da ju otpjevam. Možete samo zamisliti koliko puta sam ju morala otpjevati kad su bili mali, kada je i sada s 14 i 10 godina znaju bez greške. Sigurna sam da će jednako biti i s ovom Becutanovom uspavankom i da će je djeca pjevati generacijama", istaknula je Petra Gajšak, voditeljica.

"Biti mama znači živjeti u najintenzivnijem laboratoriju ljubavi, strpljenja i rasta. Iz perspektive psihoterapeuta i poduzetnice, uvijek ponavljam — odmor nije luksuz, nego preduvjet za prisutnost, kreativnost i emocionalnu otpornost. Naša djeca ne trebaju savršene roditelje, nego regulirane, nježne i odmorne. Uspavanka poput ove nije samo trenutak za dijete — to je i poziv nama velikima da usporimo, udahnemo i dopustimo sebi biti. Kad dijete tone u san, i mi možemo pronaći svoj mali mir. A u svijetu koji slavi brzinu, to je najhrabriji čin ljubavi", istaknula je Kata Leutar, zdravstveni pedagog i psihoterapeut.

Becutan je brand koji gotovo 50 godina je dio obitelji uz tradiciju i vrijednosti koje se prenose s generacije na generacije uz naglasak na bezrezervnu podršku za sve izazove roditeljstva s kojima se svakodnevno suočavaju. Becutan njeguje i podržava istinske vrijednosti u kojima su obitelj i briga o najmilijima najvažnija. Becutan proizvodi su klinički i dermatološki testirani i razvijeni u suradnji s pedijatrima i dermatolozima. Formulacija svih proizvoda napravljena je po unikatnoj recepturi. Izrazito je blaga i nježna, štiti i njeguje kožu, a pritom doprinosi i jačanju njezine zaštitne funkcije. Proizvode se u visoko kontroliranim uvjetima proizvodnje i primjeni GMP (Good Manifacturing Practice) standardima, te ISO 9001 i ISO 14001 standardima za kvalitetu. Sve formulacije proizvoda usklađene su s Europskom direktivom za kvalitetu kozmetičkih proizvoda namijenjenih djeci.

