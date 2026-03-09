Proljeće je stiglo u Zagreb: Magnolija na Tomislavcu procvala u punom sjaju

Magnolija na Trgu kralja Tomislava nasuprot Glavnom kolodvoru već je godinama jedno od najprepoznatljivijih proljetnih mjesta u Zagrebu. Čim procvjeta, njezini veliki ružičasti cvjetovi pretvaraju prostor ispred kolodvora u prizor koji mnogi zastanu fotografirati. Dok putnici žure prema vlakovima ili se vraćaju kući, magnolija na trenutak uspori gradski ritam i podsjeti da je proljeće stiglo u grad. Upravo zbog svoje raskošne krošnje i nježnih cvjetova, ova magnolija postala je jedno od omiljenih mjesta za kratku pauzu, fotografiju ili jednostavno uživanje u mirisu proljeća. Svake godine iznova privlači poglede prolaznika i potvrđuje zašto se magnolija smatra jednim od najljepših proljetnih stabala.