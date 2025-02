Prijavite se u 'Život na vagi'! Ovo je vaša šansa da konačno preuzmete kontrolu nad vlastitim životom!'

Sigurno nije lako zapeti u začaranom krugu nezdravih navika, živjeti s nagomilanim kilogramima, bez nade da sami možete pronaći izlaz, no deveta sezona 'Života na vagi' otvara svoja vrata i pravi je trenutak da postanete nova priča o boljem životu. Prijavite se u devetu sezonu 'Života na vagi' i postanite inspiracija sebi i drugima, a ako se još uvijek dvoumite, poslušajte one koji su već prošli kroz ovu nevjerojatnu transformaciju i sada žive život punim plućima.

Bivši kandidati showa 'Život na vagi'; Alina Pantseyeva, Nikolina Radušić, Gabrijela Crnjac, Ivan Krolo, Mislav Šepić i Mateo Biloš na jedan dan našli su se u Zagrebu kako bi snimili kampanju za prijave u novu sezonu showa koji im je promijenio živote nabolje i družili se sa svojim omiljenim trenerima - Mirnom Čužić i Edinom Mehmedovićem.

Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi', podijelila je svoje iskustvo: „Život nakon 'Života na vagi' je lakši, svjesniji. Lakše se diše, lakše se hoda. Sada jasnije razumijem prehranu, osjećam okuse hrane i znam slušati svoje tijelo. Prije sam bila zarobljena ispod masnih naslaga, a sada se osjećam mlađe, slobodnije, sretnije. Ako razmišljate o prijavi - ne čekajte, jer ovo je vaša šansa da konačno preuzmete kontrolu nad vlastitim životom!“

Nikolina Radušić, pobjednica među nefinalistima osme sezone showa, kaže: „Preporučila bih 'Život na vagi' zato što će vam stvarno promijeniti život nabolje! Prvo, jako je dobra ta izolacija, koliko god teška bila, jer ste posvećeni sebi. Drugo, uz pomoć psihologa, trenera i cijelog tima 'Života na vagi' bolje upoznate sebe i što je najbitnije, zavolite se i konačno se pokrenete sa stolca, kreveta, iz auta i počnete gubiti kilograme. Puno toga doznate, naučite o prehrani i o svemu što vam pomaže da se bolje osjećate, počnete mršavjeti i dobivati samopouzdanje. Naravno, izbacite iz sebe sve što ste negdje duboko u sebi zakopali i koliko god to možda zvučalo glupo, ali stvarno pomaže kad olakšate dušu dok pokraj sebe imate stručan tim koji vas razumije. I nitko ne misli da su vaši razlozi tuge i nezadovoljstva glupi ili slično, nego vam razgovorom, vježbom pomognu da shvatite zašto vam nešto smeta, zašto ste tužni, ljutiti, nezadovoljni, zašto se doma niste mogli pokrenuti, zašto ste došli do tih kilograma… Kada to sve prođete, vjerujte mi, lakše ćete se osjećati i fizički i psihički!“

Mislav Šepić, pobjednik sedme sezone 'Života na vagi', ističe: „Ako se cijeli život borite s kilogramima, 'Život na vagi' je idealan način da to promijenite! Naučit ćete kako pravilno jesti, steći ćete samopouzdanje i shvatiti da ste sposobni sami oblikovati svoju budućnost. Od čovjeka koji je dane provodio uz filmove i igrice, postao sam netko tko planinari, biciklira, trenira i uživa u svakom danu! Ovo nije samo mršavljenje - ovo je novi život!“

Mateo Biloš, finalist osme sezone showa, poručuje: „Projekt 'Život na vagi' nije samo 'daj uđi i smršavi,' to je poput vojske. Čovjek se nauči disciplini, pomaganju i usto, izgubi dosta kilograma. Meni je pomoglo u svemu, u ponašanju, gubitku kilograma…, baš u svemu i zato ovim putem svima koji imaju problema s kilogramima i vlastitom glavom preporučujem da se prijave u devetu sezonu 'Života na vagi'. Ja nisam mogao sam, ali uz pomoć trenera i prijatelja koje sam stekao ondje - uspio sam!“

Svi su oni nekada bili na vašem mjestu - sumnjali, odgađali, bojali se promjene. No odlučili su napraviti prvi korak i nikada se nisu osvrnuli unatrag.

„U 'Životu na vagi' stvoreni su zlatni uvjeti za mršavljenje: tu su za vas pripremili bitne informacije i savjete, dobit ćete pomoć i podršku stručnjaka - nutricionista, trenera, psihologa, a zahvaljujući izolaciji, moći ćete se u potpunosti posvetiti procesu i gubiti kilograme bez smetnji, svakodnevnih briga, fokusirajući se jedino na sebe. Tako ćete ne samo postići bolje rezultate nego i bolje upoznati sebe, dublje shvatiti razloge prekomjerne težine i početi raditi na njima“, kaže Alina.

„Prijavite se u 'Život na vagi' ako se cijeli život mučite sa skidanjem i održavanjem kilograma - ovo vam je idealan način da promijenite to! Ondje će vas naučiti kako da se pravilno hranite, da hranu doživljavate drugačije, steći ćete puno samopouzdanja, shvatiti da ste sposobni sami promijeniti svoj život, ući ćete u fizičku formu, skinuti brdo kilograma i doslovno promijeniti svoj život na pozitivno“, dodaje Mislav, a Mateo zadovoljno ističe: „Kad me pitaju kako mi je nakon 'Života na vagi', nema se tu što puno pisati i filozofirati - jednostavno uživam u novom tijelu i životu. Nije mi više ništa teško, svuda letim, radim, čak sam i promijenio profesiju i sada radim ono što najviše volim, izrađujem namještaj po mjeri! Prije su me kilogrami sprječavali u tome, a sad mi je samo nebo granica. Još jednom hvala 'Životu na vagi'.“

Nemojte čekajte da se promjena dogodi sama od sebe - prijavite se u devetu sezonu 'Života na vagi' na www.rtl.hr/prijave - otkrijte koliko ste zapravo jaki i počnite živjeti život kakav uistinu zaslužujete!