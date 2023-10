3,2,1 spakiraj kovčege i kreni! 5 sjajnih prednosti solo putovanja

Da odmah razjasnimo: nema dobrog i lošeg načina putovanja. Netko obožava putovati s prijateljima, netko drugo uvijek ide s obitelji, a treći voli samostalno istraživati destinacije. Danas se zaista čini da nam je svijet na dlanu. Postoji bezbroj opcija za putovanje. Mogu se naći povoljne zrakoplovne karte, a ti sama možeš biti organizator svog putovanja.

Na primjer, možeš noćiti u luksuznom hotelu, ali i kampu ili pak povoljnom hostelu. Sve ovisi o preferencijama i budžetu. To nas vodi do toga da se zaista isplati putovati samo se treba potruditi i istražiti sve opcije. Putovanja su divna stvar i kamo sreće kad bismo svi imali malo više vremena za istraživanje Europe, ali i ostalih kontinenata.

Pa ako ti je teško pronaći društvo koje bi putovalo s tobom, slobodno se zaputi na solo putovanje. Prije nego sama sebi kažeš da to nije za tebe – jer možda baš je – odvaži se na ovu avanturu koja će ti donijeti puno uspomena i pomoći ti u osobnom razvoju. Bila bi šteta kad bi zbog drugih propustila priliku upoznati nova područja – pa makar ona bila sat-dva od tvog grada.

Neki bi na sve ovo mogli odmaknuti rukom tvrdeći da je samostalan odlazak u stranu državu riskantan, ali uvijek se možeš dobro pripremiti, raspitati o destinaciji, informirati članove obitelji i/ili prijatelje o planu putovanja, a noću se držati javnih mjesta. Dobro je raspodijeliti novac, paziti na stvari te skenirati dokumente. I spremna si za solo avanturu!

Evo pet prednosti samostalnih putovanja.

POGLEDAJ VIDEO: Kako nam priroda može pomoći da poboljšamo psihofizičko zdravlje?

Gradiš samopouzdanje

Isprva bi ti moglo biti neobično naći se sama u novom gradu. Istina, nekima će ta situacija biti jako nelagodna, no u principu ti je solo putovanje prilika za jačanje samopouzdanja. Pred tobom će biti odluke kamo krenuti, što vidjeti i koga upitati za savjet, no to daje nevjerojatan osjećaj slobode. Trebat ćeš se snaći u određenim situacija, a super ćeš se osjećati znajući da si vjerovala sebi i prilagodila se novoj okolini. Tako izlaziš iz zone komfora, testiraš se i učiš sama o sebi.

Sama si svoja šefica

I dok dio ljudi vole strogu strukturu i pratnju, drugi obožavaju u samostalnom kreiranju programa putovanja. Prethodno istraže sve što žele posjetiti i kreiraju si plan puta. Zanimaju li te recimo izložbe ili bi pak radije uživala u prirodi, solo putovanja su sjajna jer si sama svoja šefica. Činiš i razgledavaš ono što ti želiš. Dakle, sve ovisi o tebi. Možda ti se baš to svidi pa se 'navučeš' na takva putovanja.

Upoznaješ nove ljude

OK, ovo zapravo više vrijedi kad na nekoj lokaciji provodiš nekoliko tjedana. Htjela-ne htjela bit ćeš u kontaktu s ljudima. Super je imati lokalnog vodiča, ali i vidjeti kako žive lokalci. Kakva im je svakodnevica, ulice i običaji. Naravno da sa nepoznatim osobama treba biti oprezan i ne se izlagati sumnjivim mjestima, no tko zna, možda baš na simpatičnoj terasi portugalskog ili talijanskog restorana upoznaš nekoga tko obožava Hrvatsku. Ili nekoga ti je dražesno prišao. Najbolji je to način da saznaš zanimljivosti o određenom gradu ili atrakciji, a možda i sklopiš poznanstva. Odeš li na duže vremena, sigurno ćeš se s nekim umrežiti jer je sjajno imati kontakte u različitim državama. A možda se susretnete jednom i nikad više – ništa zato, upravo je kontakt s ljudima jedna od čari putovanja.

Učiš o sebi i drugima

Solo putovanje savršena je prilika za širenje horizonata i razbijanje nekih predrasuda. Nikad ne znaš kakav ćeš detalj čuti od lokalnog stanovništva, a tako učimo o drugima. Udišući svakodnevicu strane zemlje i njenih stanovnika, postaješ otvorena svijetu i spremna na izazove. Možda ćeš tako pobijediti neke prepreke, srušiti predrasude i biti sigurnija u sebe i svoje želje.

Razvijaš vještine

Na solo putovanjima razvijaš vještine snalaženja, ali i komunikacije. Možda tijekom tih nekoliko dana naučiš neku stranu riječ, saznaš nešto novo ili pobijediš vlastite strahove. Upijaj ono što vidiš i čuješ – to su divne uspomene. Zasigurno ćeš na solo putovanju trebati pobijediti tremu i izaći iz zone komfora. Zapravo, izgleda da solo putovanja imaju čitav niz prednosti i vrijedi se uputiti negdje – gdjegod.

Velike su šanse da ćeš jedva čekati sljedeće samostalno putovanje. Možda ti se ipak više svide putovanja s društvom ili obitelji, no to nećeš znati dok ne probaš.