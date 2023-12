Sjajno društvo: 4 razloga zašto je dobro imati mačku

Ljubimci mogu produljiti život jer nas potiču na više tjelesne aktivnosti, a pas ili mačka odlično su društvo koje nam uljepšavaju svakodnevicu. Dočekuju nas u stanu, razigrano trčkaraju ili se sklupčaju kraj nas. U slučaju mačaka, posebno je blagotvorno predenje. Mnoge pasmine mačaka nisu blagonaklone prema strancima, no zato su privržene vlasnicima. Čiste su i samostalne, no teško ostanemo ravnodušne na smiješne videe u kojima su glavni akteri – mačke.

Na YouTubeu ih ima 'mali' milijun, a istrtaživanje koje je provelo Sveučilište Indiana Bloomington među sedam tisuća ispitanika pokazalo je da gledanje smiješnih videa s mačkama podiže energiju. Ispostavilo se da vrijeme na YouTubeu u ovom slučaju ima koristi za psihičko zdravlje.

Možeš onda tek zamisliti koliko je prednosti posjedovanja mačke – i za tijelo i za psihu. Ovaj smo put izdvojile najveće prednosti – prema portalu petguard.

Mačke podižu raspoloženje

Odavno je jasno da su mačke sjajno društvo, no to su u više navrata pokazala i istraživanja. U istraživanju iz 2012. godine, 87 posto vlasnika mačaka izjavilo je da mace imaju pozitivan učinak na njih, dok 76 posto njih smatra da se, otkad imaju mačku, bolje nose sa stresom. Vrijeme provedeno s mačkom može smanjiti simptome depresije, straha i anksioznosti, a uz to, ljubimci mogu biti izvor utjehe u teškim trenucima.

Predenje je dobro za zdravlje

Kad mačka prede, to ti govori da je zadovoljna i da joj je ugodno. No upravo taj zvuk ima terapeutski učinak kod određenog broja ljudi. Mačje predenje stvara vibracije na frekvenciji od 20-140 HZ, a studije su pokazale da frekvencije u rasponu od 18-35 HZ pozitivno utječu na pokretljivost zglobova nakon ozljeda. Dakle, nakon nabavke mače i tvoje bi kosti, tetive i mišići mogli biti na dobitku.

Foto: Unsplash

Mačka gradi navike

Uz sve navedeno, posjedovanje ljubimca mlade, ali i odrasle uči odgovornosti te doprinosi stvaranju pozitivnih navika. Imati kraj sebe živo biće znači da se za njega moraš pobrinuti, provesti vrijeme s njim, po potrebi ga voditi veterinaru i ostalo. Uz to, mačke često traže pozornost i ruku koja će ih maziti pa takvo životinjsko društvo može pozitivno utjecati na sve sfere života.

Posjedovanje mačke rezultira rjeđim alergijama kod djece

Mačke bi mogle biti dobre i za tvoju djecu. 2002. godine Nacionalni institut za zdravlje objavio je studiju koja je pokazala da djeca mlađa od godinu dana koja su vrijeme provodila uz mačku imaju manju vjerojatnost za razvijanjem alergija. Ukratko: izloženost kućnim ljubimcima može smanjiti šanse od alergije na grinje, ambroziju ili travu – tvrdi tako Marshall Plaut, šefu odjela pri Nacionalnom institutu za alergije i zarazne bolesti.