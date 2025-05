Poznati TikToker ulazi na 'Farmu': Izolacija u prirodi, bez mobitela – jako je izazovno'

Devetnaest kandidata bori se za 50 tisuća eura nagrade na 'Farmi'. Predstavljamo novih četvero kandidata 'Farme' – Marija Šutala, Iman Šehić, Emanuela Petija te Fikreta Javora. 'Farma' 19. svibnja kreće na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.

Fizioterapeut i edukator Mario Šutalo (28) ekstrovertan je mladić koji ima niz interesa. Rodom je iz Čapljine te je aktivan na društvenim mrežama, gdje je već prilično popularan. Inače je Mario vrlo pedantan, čistoća mu je jako važna pa je to njegov najveći strah kada je u pitanju 'Farma'.

„Na 'Farmu' sam se prijavio spontano. Bila je nedjelja, na društvenim mrežama sam naišao na poziv za prijave i odlučio! Dijete sam devedesetih i tad je naš današnji 'pametni telefon' bila televizija te sam oduvijek obožavao ovakve programe. Sam koncept izolacije u prirodi, bez kontakta s vanjskim svijetom, bez mobitela - jako je to izazovno i činilo mi se zanimljivim istražiti svoje mogućnosti. Bit će izazovno prilagoditi se seoskom načinu života i učenju vještina koje su naši preci nekoć radili“, otkrio je Hercegovac sa zagrebačkog adresom.

Mario ističe da je ambiciozna i uporna osoba te uvijek želi napredovati. "Usto, po prirodi sam ekstrovert, volim ljude i smatram da posjedujem dovoljno socijalne inteligencije da se prilagodim situaciji s nepoznatim ljudima. Pozitivan sam, vedar, volim motivirati ljude oko sebe i, kažu moji prijatelji, glas sam razuma u svakoj situaciji", otkrio je o sebi fizioterapeut.

Najteže bi mu, kaže, mogla pasti izolacija od vanjskog svijeta, život bez mobitela i društvenih mreža te, naravno, mogući nedostatak hrane i kave. "Prijatelji i obitelj s nestrpljenjem čekaju da zakoračim na 'Farmu' jer znaju da će biti zanimljivo pratiti kako to jedan gradski dečko mijenja cipelu za farmersku čizmu", dodaje Mario. Uz fizioterapiju i predavanja koja držim u jednoj ustanovi, bavi se i društvenim mrežama. Ne volim reći da sam influencer, ali drago mi je da ljudi prepoznaju moj sadržaj i da dobivam pohvale da sam im nekim svojim videouratkom izmamio osmijeh na lice".

Studentica Iman obožava putovati sama, a na putovanje 'Farmom' kreće da bi upoznala ljude: 'Idem vidjeti i analizirati tko je kakav'

Studentica Iman Šehić (21) dolazi iz Pule i jedva čeka avanturu koju nosi 'Farma'. Uporna je i tvrdoglava, a jednog dana voljela bi biti slavna spisateljica i voditeljica klinike za mentalno zdravlje.

"Živim i studiram u Rijeci. Zainteresirana sam za pisanje, knjige te volim puno putovati. Najčešće putujem sama jer smatram da je to najbolji način učenja i rada na sebi. Imam i svoju agenciju za marketing i organizaciju evenata, radim s puno ljudi i mnogi rade za mene pa se nadam da će mi to biti plus i na 'Farmi'. Odlučila sam se prijaviti na show jer me uvijek više privlačio taj neki seoski način života od ovog ubrzanog ", otkrila je Iman.



"Teška sam, drugačija, ali u biti dobra. Nešto sam što se ne vidi svaki dan, ne idem na 'Farmu' samo zbog novca - to je banalno, idem vidjeti tko su ljudi, da ih analiziramo, da se poigramo. Mislim da je moja velika prednost način na koji zapažam svijet oko sebe, to nemaju mnogi", dodala je studentica iz Pule. Smatra da će joj najteže pasti život s puno različitih ljudi i karaktera. „Najlakše će mi pasti taj seoski život, nije mi problem zaprljati ruke i mislim da će mi mir koji donosi priroda dobro doći. Najveću podršku imam od svojih bližnjih“, zaključila je o sebi Iman.

Mladi mesar Emanuel otkriva: 'Iskrena sam osoba i priznajem ako sam u krivu'

Emanuel (22) dolazi iz Vrbovca te je odmalena okružen prirodom i životinjama. Naporan fizički rad nije mu stran te je iznimno ponosan na svoje skromno porijeklo i ljubav i pažnju koju su mu roditelji svakodnevno pružali kroz odrastanje. Naučili su ga, kaže, da se za uspjeh treba potruditi i vrijednim radom.

Cijele dane, kaže, provodi u prirodi, aktivan je i uvijek nešto radi. Kada posla nema, kaže, on ga sam nađe. Voli rad s drvom i za sebe će reći da je stara duša u tijelu mlade osobe.

"Po zanimanju sam mesar, neko vrijeme sam radio u struci, a sada vrijeme provodim u šumi. Nisam najbolji, ali sam iskrena osoba i priznat ću ako sam u krivu. Na 'Farmu' sam se prijavio zbog novčane nagrade, to je jedan od najvećih razloga. Usto, volim životinje i možda ću nešto naučiti i možda ću nekog nešto naučiti. Moja najveća prednost je to što sam sela. Volim raditi i ništa mi nije teško napraviti", zaključio je Emanuel.

Umirovljenik Kiki spreman je za 'Farmu': 'Prijavio sam se da malo vidim kako izgleda živjeti u široj zajednici'

Umirovljenik Fikret Javor (67) dolazi iz Opatije i najstariji je kandidat 'Farme'. Ima dvoje djece i unučad te je nekad radio kao serviser klime. Prijatelji ga od milja zovu Kiki, a on će za sebe još reći i da ima čvrste granice i jake principe koje nikad ne gazi. Najviše mrzi manipulacije i upravo bi s time, kao i s tračanjem, mogao imati najviše problema.

"Na prijavu sam se odlučio jer volim izazove, prirodu i rad. Cijeli život cijenim trud i upornost i želio sam pokazati i sebi i drugima da se i nakon 60. godine može uživati u novim iskustvima. Također, unučad mi je rekla: 'Dida, ti bi tamo bio super!" - i to me dodatno potaknuo", ispričao je Fikret. "Mislim da će mi na 'Farmi' pomoći mirnoća, mudrost i iskustvo. Znam saslušati, pomoći, a istovremeno volim raditi i dati sve od sebe. Nisam čovjek koji se svađa, već sam od dogovora i zajedništva", dodao je.

Najteže će mu, kaže, pasti odvojenost od obitelji i unučadi, koji su mu centar svijeta. Najlakše će mu, pak, biti fizički raditi. "Najveća podrška mi je obitelj - sin, kći i sva moja unučad. Oni vjeruju u mene i već sad govore da će biti moji najveći navijači", ponosan je Fikret na svoje najmilije. Trenutačno je u mirovini, no nikada, kaže, ne miruje. "Volim pomagati drugima, raditi oko kuće i u vrtu, često provodim vrijeme s obitelji i uživam u sitnicama. Najviše volim biti u prirodi, prošetati uz more ili šumu, raditi u vrtu, a najdraži su mi trenuci provedeni s unucima", zaključio je Fikret.

