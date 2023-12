Što pokloniti svojim i njegovim roditeljima? Ideje za krasne poklone do 20 eura

Jesi li već obavila božićni shopping – ili još uvijek odgađaš pohod po trgovinama? Ponekad nije lako smisliti što darovati svim osobama do kojih nam je stalo. Želimo vidjeti osmijeh na njihovim licima kad odmotaju svoj dar i pokloniti im nešto što neće stajati u kutu i skupljati prašinu. Pri tom, ako imaš mnogobrojnu obitelj i velik krug prijatelja, moraš pametno raspodijelit svoj budžet za darove. Već je sredina prosinca pa nam vremena ostaje sve manje, zapravo je krajnji čas da odlučiš koje ćeš darove odabrati.

Naravno, smisao Božića nisu pokloni, ali svi mi želimo razveseliti ljude oko nas i učiniti im blagdane još malo ljepšim. Na taj im način dajemo do znanja da mislimo na njih te da smo im zahvalni na svemu što čine za nas - a dar ne mora biti skup da bismo im to pokazali. Bilo da tražiš dar za mamu, tatu, svekrva ili svekrvu, donosimo ti vodič za najljepše darove koji te neće koštati više od 20 eura. Od udobnih papuča do dobrih knjiga, evo liste naših '20 do 20':

Mango Home - Mangnolija mirisna svijeća, 19,99 eur

Mango Home - Futrola za laptop s filc efektom, 12,99 eur

Mango - Kapa ,19,99 eur

Mango - duge rukavice sa svjetlucavim detaljima, 19,99 eur

Mango - torbica za mobitel, 19,99 eur

Mango - Sklopivi kišobran, 15,99 eur

Zara Home - Komplet okruglih svijeća, 18,99 eur

Zara Home - Tjedni planer za 2024, 8,99 eur

Zara Home - Krema za ruke i tijelo od bosiljka i eukaliptusa, 8,99 eur

Zara Home - Masažer za vlasište, 12,99 eur

Zara Home - Mirisni štapići slana karamela, 100 ml, 19,99 eur

Zara Home - Osvježivač zraka za automobil Eternal Musk, 12,99 eur

Zara Home - Božićni komplet pisama, 18,99 eur

Zara Home - Papuče od pamučnog šifona, 19,99 eur

Zara Home- Tekstilna torba, 18,99 eur

Woodstock Shop - Gramofonska ploča Rossini: Woodstock Shop - Gramofonska ploča Rossini

Planetopija - Jean Shinoda Bolen: Boginje u svakoj ženi, 19,50 eur

Planetopija - Annabel Streets: Znanost hodanja, 18,45 eur

H&M - Muški šal, 12,99 eur

H&M - Satenske kravate, 2 kom, 19,99 eur

