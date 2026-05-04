Što pokloniti mami za Majčin dan? Donosimo ideje koje će je sigurno razveseliti

Ako još niste sigurni što odabrati za mamu, donosimo ideje za poklone za Majčin dan koje imaju smisla, izgledaju lijepo i neće završiti zaboravljene u ladici

Majčin dan je pred vratima, a s njim i ono dobro poznato pitanje: što pokloniti mamama? Iako su male svakodnevne geste najvažnije, ovaj dan je lijepa prilika da joj pokažete koliko vam znači. Cvijeće i čokolada uvijek su dobra ideja, ali najviše vesele oni pokloni za Majčin dan koji pokazuju da ste stvarno slušali i primijetili što voli. Takvi darovi imaju posebnu težinu jer dolaze iz srca. Uostalom, često se kaže da mame najviše žele – vrijeme. Vrijeme za sebe, za odmor, za obitelj. Zato neka vaš poklon ove godine bude nešto više od stvari – neka bude mali doživljaj i uspomena.

Originalni pokloni za mamu

Ako želite izbjeći klasiku i odabrati nešto malo posebnije, personalizirani pokloni su uvijek dobra ideja. Ne mora to biti samo šalica s natpisom, već nešto što ima osobno značenje. Primjerice, digitalni okvir za fotografije koji prikazuje vaše zajedničke uspomene može biti prekrasan svakodnevni podsjetnik na lijepe trenutke. Ako voli glazbu, zanimljiv izbor može biti personalizirani predmet inspiriran njenim omiljenim bendom ili pjesmom. Tu su i male glazbene kutije s posebnom melodijom koje imaju onu nostalgičnu, toplu notu. Takvi pokloni jasno pokazuju da znate što voli – a to je često najljepši dio.

Beauty i wellness za trenutke opuštanja

Svaka mama zaslužuje malo vremena samo za sebe, a beauty i wellness pokloni tu su kao stvoreni za to. Umjesto jednog proizvoda, možete složiti mali “spa paket” za kod kuće – s mirisnim solima za kupanje, maskom za lice, svijećom i losionom za tijelo. Parfem je također siguran izbor, pogotovo ako znate što inače voli, ali uvijek možete ubaciti i neki novi miris za promjenu. Ako voli make-up, kvalitetan ruž ili maskara mogu biti pun pogodak. A ako želite otići korak dalje, poklon bon za masažu ili tretman uljepšavanja dat će joj ono najvažnije – vrijeme za opuštanje bez obaveza.

Povoljni pokloni za Majčin dan

Ne treba potrošiti puno da biste nekoga razveselili. Često su upravo male stvari one koje najviše znače, ako su odabrane s pažnjom. Lijepa keramička zdjelica, udobne čarape ili šalica uz njen omiljeni čaj mogu postati dio svakodnevnih malih rituala. Možete složiti i vlastitu “košaru za mamu” s nekoliko sitnica koje voli – čokoladom, kremom za ruke ili nečim što je uvijek razveseli. Upravo takvi pokloni pokazuju koliko dobro poznajete njene male navike i radosti.

DIY pokloni s osobnom notom

Pokloni koje napravite sami imaju posebnu čar. Ne trebate biti posebno vješti da biste napravili nešto lijepo i smisleno. Domaći piling od šećera, kokosovog ulja i lavande jednostavan je, a jako efektan poklon. Isto vrijedi i za mirisne soli za kupanje s dodatkom suhih latica cvijeća. Možete ukrasiti i teglicu i u nju posaditi biljku koju voli. A ako želite nešto baš osobno, napišite razloge zašto je volite – takav poklon često ostaje zauvijek.

Pokloni za baku za Majčin dan

Ne zaboravite ni bake, koje su često srce obitelji. Njima će najviše značiti kombinacija praktičnog i emotivnog. Personalizirana šalica ili uokvirena obiteljska fotografija uvijek su lijep izbor. Mekana deka ili prekrivač dobro će doći za opuštanje kod kuće. Ako voli kuhati, zabavna pregača može biti simpatičan dodatak, a ako voli vrt, neki praktičan alat može joj olakšati svakodnevicu. Foto album s uspomenama posebno je dirljiv poklon koji će rado listati.

Prijedlozi poklona za Majčin dan

Ako još tražite inspiraciju, u nastavku donosimo konkretne prijedloge poklona za Majčin dan – od malih, pažljivo odabranih sitnica do ideja koje uključuju malo više planiranja. Bez obzira tražite li nešto simbolično ili praktično, ove ideje mogu vam poslužiti kao dobra polazna točka i pomoći vam da lakše odaberete poklon koji ima smisla.

Bez obzira na to što odaberete, najvažnije je da poklon ima smisla i da je odabran s namjerom. Ne mora biti velik ni skup da bi bio dobar. Ponekad je dovoljna i jednostavna poruka ili mali znak pažnje koji pokazuje da ste mislili na nju. Jer Majčin dan je prije svega prilika da joj na jednostavan način pokažete da vam je važna.

Zara Home, spavaćica - 69,99 €

Zara Home, deka - 69,99 €

Zara Home, knjiga Women Annie Leibovitz - 99,99 €

Zara Home, knjiga Vrt samodostatnosti - 24,50 €

Zara Home, gramofonska ploča Patti Smith - 48,99 €

Zara Home, mirisni komplet White Lotus - 29,99 €

Zara Home, okvir - 10,99 € - 19,99 €

Zara Home, šalica - 10,99 €

Jo Malone London Lime Basil & Mandarin Body & Hand Lotion - 79,99 €

Clinique Pop Lip Colour - 42,49 €

Ahava Beauty Before Age Uplift Sheet Mask - 44,99 €

KYLIE SKIN Coconut Body Lotion - 34,39 €